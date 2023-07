Nuuskaa salakuljetettiin liki 2 000 kiloa Haaparannalta Kemiin

Tulli on selvittänyt nuuskan salakuljetukseen liittyvää rikoskokonaisuutta, jossa epäillään tuodun suuria määriä nuuskaa Ruotsista Suomeen, tiedottaa Tulli. Nuuskan salakuljetusreitin uskotaan kulkeneen Ruotsin Haaparannasta Kemiin ja sieltä edelleen pääkaupunkiseudulle.

Nuuskat kuljetettiin Suomeen ensin autoilla, jonka jälkeen ne pakattiin matkalaukkuihin Pohjois-Suomessa ja kuljetettiin eteenpäin Etelä-Suomeen junilla ja maanteitse.

Liki puolen miljoonan euron rikoshyöty

Tulli kertoo salakuljetetun nuuskan kokonaismäärän olevan arviolta noin 1 800 kiloa. Vältettyjen verojen määrä on sitä myöten noin 735 000 euroa. Rikoshyödyn arvioidaan olevan liki puoli miljoonaa euroa.

– Pääsimme epäiltyjen rikosten jäljille oman rikostiedustelumme ansiosta, mutta sen lisäksi myös Tullin ja eri kuljetuspalveluyritysten tiiviillä yhteistyöllä on ollut tutkinnassa keskeinen rooli, kertoo tutkinnanjohtaja Pasi Lukkarinen Tullin tiedotteessa.

Esitutkinnan aikana tehtiin useita kotietsintöjä pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Suomessa. Nuuskia takavarikoitiin suuria määriä.

– Nuuskatakavarikkoja tehtiin myös junista ja autoista eri puolilla Suomea. Lisäksi takavarikkoon jäi rikoshyödyksi epäiltyä käteistä rahaa, Lukkarinen kertoo.

Epäiltyinä 17 henkilöä

Tulli epäilee rikoksista yhteensä 17 henkilöä. Rikoksesta epäillyt asuivat tekoaikaan pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Suomessa ja Ruotsissa.

Tulli on tutkinut rikoskokonaisuutta useina törkeinä veropetoksina ja salakuljetuksina sekä laittomaan tuontitavaraan ryhtymisinä. Tullin mukaan esitutkinta on saatu päätökseen ja se on siirretty syyteharkintaan Pohjois-Suomen syyttäjäalueelle.