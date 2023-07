Suomen Irakin-suurlähettiläs uskoo levottomuuksien jatkuvan, jos Koraani poltetaan tänään Tukholmassa

Irakissa mielenosoittajat tunkeutuivat yöllä Ruotsin Bagdadin-suurlähetystöön. Silminnäkijähavaintojen mukaan rakennus myös sytytettiin tuleen.

Sekä Ruotsin että sen yhteydessä olevan Suomen suurlähetystön henkilökunnan on vahvistettu olevan turvassa.

Suurlähetystöjen henkilöstöt siirtyivät jo keskiviikkona ennakoivasti väistötiloihin, Suomen Irakin-suurlähettiläs Matti Lassila kertoo Ylelle.

– Mielenosoittajia meni (Ruotsin suurlähetystölle) joskus puolenyön jälkeen. Meillä ei ole ihan tarkkaa kuvaa siitä, milloin mentiin ja mitä kaikkea on tehty. Niitä ryhdytään nyt selvittelemään tänään aamulla, Lassila kertoo puhelinhaastattelussa.

Lassila vahvistaa, että Ruotsin suurlähetystön tiloissa on sytetty tulipalo. Mielenosoittajat ovat hänen mukaansa päässeet suurlähetystön kansliaan.

– Minkälaisia materiaalisia vahinkoja on aiheutettu, sitä emme osaa vielä sanoa, ennen kuin siellä on käyty tutkimassa.

Avaa kuvien katselu Ruotsin suurlähetystöalue aamuyöllä. Kuva: Ammar Karim / AFP

Mielenosoittajien tunkeutuminen suurlähetystöön oli vastaus sille, että Ruotsissa on määrä järjestää tänään torstaina mielenilmaus, jossa on tarkoitus polttaa muslimien pyhä kirja Koraani.

– Odotuksemme ovat, että jos Koraani poltetaan tänään, niin mielenosoittajat palaavat saattavat palata takaisin Ruotsin-suurlähetystölle. Tämä tietysti tarkoittaa, että tilanne jatkuu vielä tästä eteenpäin, Lassila sanoo.

Lassila ei osaa sanoa, kuinka kauan suurlähetystön henkilökunta jatkaa väistötiloissa. Paljon riippuu siitä, miten mielenosoittajat poistuvat paikalta ja miten Irakin viranomaiset toimivat.

– Me emme palaa takaisin, ennen kuin on riittävän turvallista. Tulipalon jäljiltä on erilaisia kaasuja ja muita vaaroja, joita pitää selvittää, ennen kuin sinne voi mennä, Lassila sanoo.

– Olemme aika alkuvaiheessa viimeöistä mielenosoitusta. Täytyy mennä päivä kerrallaan ja katsoa, miten tilanne kehittyy.

