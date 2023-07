Nokian tulos heikkeni odotetusti

Verkkolaitevalmistaja Nokian vertailukelpoinen liikevoitto laski huhti–kesäkuussa 626 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 714 miljoonasta. Liikevaihto laski kolme prosenttia ja oli 5,7 miljardia. Viime perjantain tulosvaroituksessaan Nokia kertoi arvioivansa, että koko vuoden liikevaihto ja liikevoittomarginaali jäävät aiemmin arvioitua matalammiksi.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark luonnehti saavutettua 11 prosentin vertailukelpoista liikevoittomarginaalia kelvolliseksi tulokseksi, joka saavutettiin tarkan kulujenhallinnan avulla. Vuosi sitten yllettiin 12,2 prosenttiin. Tulosvaroituksessaan Nokia arvioi, että liikevoittomarginaali on tänä vuonna 11,5–13 prosenttia.

– Vuosineljänneksen kohokohta oli Applen kanssa solmittu uusi pitkäkestoinen patenttilisenssisopimus, joka on jälleen yksi tärkeä merkkipaalu älypuhelinlisenssien uusimissyklissämme. Toinen kohokohta oli menestyksemme yritysasiakasliiketoiminnassa, jonka liikevaihto kasvoi 27 prosenttia ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Tämä osoittaa, kuinka hyvin etenemme tällä strategisella painopistealueella, Lundmark kiitteli tiedotteessa.

Lundmark totesi, että Nokia on pitkällä aikavälillä sitoutunut saavuttamaan vähintään 14 prosentin liikevoittomarginaalin. Nokia ei ole tänä vuonna ollut mikään pörssimenestys. Osakkeen hinnasta on vuoden aikana sulanut lähes viidennes, ja kauppaa on tulosvaroituksen jälkeen käyty 3,50 euron vaiheilla.