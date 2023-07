"Olen aina hoivannut kaikkia" – Anu Hämäläinen hoiti kymmeniä vuosia karjaa ja lapsia, nyt hän pyörittää ikäihmisten perhekotia

Anu Hämäläinen oli Radio Suomen sunnuntaivieraana 23.7.2023.

Mikkeliläinen esikaupungin kasvatti Anu Hämäläinen päätyi 30 vuotta sitten miniäksi pienelle maatilalle. Hän oli aina haaveillut maalle muuttamisesta ja maalaistalon emännän työstä. Ja rakastanut lehmiä.

– Se oli unelmien täyttymys, kun 25-vuotiaana löytyi mies, pieni tila ja seitsemän lehmää. Lehmät ovat lapsesta asti olleet sieluneläimiäni ja oli mahtavaa päästä navettaan.

Hämäläisellä ja hänen miehellään ei ollut mitään kummempia suunnitelmia tilan suhteen. Elämää vaan ruvettiin elämään.

– Tuli ensimmäinen lapsi, mentiin naimisiin, laajennettiin navettaa. Tuli toinen ja kolmaskin lapsi, taas laajennettiin navettaa. Sitten tuli pihattonavetta. Tavallaan kasvettiin siinä pikkuhiljaa, perhe kasvoi, karjamäärä kasvoi, peltoala kasvoi. Se oli vaan sellainen elämäntapa, kaikki kasvoi.

Avaa kuvien katselu Kissanpentu arastelee portaan korkeutta. Kuva: Sari Ursin / Yle

Anu Hämäläisellä oli kova into ja halu hoitaa eläimiä. Jokainen eläinlääkäri, siementäjä, anoppi tai kuka tahansa, jolta pystyi neuvoa kysymään, Hämäläinen kysyi.

– Muistan, kun löysin vintiltä tosi vanhan nautakarjaoppikirjan, siitä ahmin tietoa ja halusin oppia lehmistä kaiken. Kaikkea en varmaan vieläkään tiedä, vaikka melkein kolmekymmentä vuotta niitä hoidin. Halu tehdä sitä työtä ja halu oppia on paras opettaja. Ja kyllä sitä oppia tuli myös kantapään kautta.

Enimmillään Hämäläisten tilalla oli nautoja noin 260 ja niistä 120 lehmiä. Hiehot ja lehmävasikat kasvatettiin itse, samoin jossain vaiheessa sonnitkin. Kun karja oli suurimmillaan, ulkopuolisia työntekijöitä oli niin karja- kuin peltopuolella.

”Lehmien lähdön jälkeen jäi suuri tyhjiö”

Puolitoista vuotta sitten Metsämäen tilalla tehtiin päätös laittaa lehmät pois. Kukaan lapsista ei ollut jatkamassa maidontuotantoa.

– Meidän olisi pitänyt uusia lypsylaitteistot ja tehdä muutenkin aika isoja remontteja. Investoinnit olisivat olleet rahallisesti tosi suuret. Aika nopeasti päätettiin, että luovutaan kaikista naudoista.

Yle Mikkelin toimittaja Markku Tuhkanen haastatteli Anu Hämäläistä maaliskuussa 2022, kun hän oli luopunut lehmistä.

Anu Hämäläiselle lehmät olivat osa identiteettiä ja lehmien lähtö jätti jälkeensä valtavan aukon.

–Tuli totaalinen tyhjyys. Yhtäkkiä vuorokauteen tuli paljon tyhjää tilaa ja siihen oli melkoinen sopeutuminen.

Avaa kuvien katselu Anu Hämäläisen neljä kissanpentua ovat jo melkoisia vipeltäjiä. Kuva: Sari Ursin / Yle

Lehmien hoito on ikuisesti Anu Hämäläisen rakkain laji.

– Se oli täyttä elämää. Ihanaa on ollut, vaikkakin raskasta. Olen saanut kasvattaa lapseni tässä ympäristössä ja toivoisin, että he ovat täältä saaneet ne vahvat juuret suomalaisuuteen ja eteläsavolaisuuteen sekä myös tiettyjä vahvuuksia ponnistaa maailmalle.

Uuden edessä

Lehmien jälkeen Hämäläinen alkoi miettiä hoitoalaa ja uusi ammatti muotoutui hänelle kuin luonnostaan.

– Minulla on vahva hoivavietti. Olin jo aiemmin hoitanut kaikkia, lapsia ja eläimiä. Julkinen keskustelu siitä, että lähihoitajia tarvitaan ja että heillä on töitä vaikutti myös, ja olin aiemmin käynyt perhehoidon valmennuksen.

Avaa kuvien katselu Poneille maistuu kuivattu leipä. Kuva: Sari Ursin / Yle

Hämäläisellä oli kotona valmiit tilat ja ympäristö perhekodin toimintaan.

– Lähihoitajan koulutuskin tuli kivasti ja kivuttomasti. Kaikki vaan loksahti siihen, että tämä voisi olla se juttu. Eli oli hoivavietti, tilat ja koulutus ja siitä se ajatus sitten lähti. Valmistuin maaliskuussa ikäihmisiin erikoistuneeksi lähihoitajaksi.

Asiakkaat Metsämäen perhekotiin tulevat Etelä-Savon hyvinvointialueen Eloisan kautta ja he viipyvät kolmesta päivästä kolmeen viikkoon.

”Meidän perhekodissa ollaan iättömiä”

Anu Hämäläisen mielestä ikäihmiset ovat ihania. Heissä on paljon tietoa ja viisautta. Monella ikäihmisellä on vahva muisto lapsuudesta ja nuoruudesta ja siihen liittyy usein myös maaseutu. Metsämäen perhekodin ympäristö on sellainen, josta löytyy monia tuttuja elementtejä.

– Ikäihmisten kanssa on mukava viettää päivää. Puheenaiheita on saatu niin perunan istuttamisesta kuin metsänhakkuusta. On katseltu muun muassa onko kannot siistejä tai lakoonnuttiko rankkasade vehnäpeltoa. Jutun juurta löytyy paljon. Heidän luontosuhteensa on myös hyvin luonteva, se on ollut heidän elämäänsä. Itsekin opin heidän muisteluistaan ja kuunteleminen on mielenkiintoista.

Perhekodissa työaika on vuorokauden ympäri.

Avaa kuvien katselu Päiväkahville on tulossa tuoretta pullaa. Kuva: Sari Ursin / Yle

– 24/7 työ sopii minulle hyvin, sillä sen sitovuus ei ole minulle yllättävää. Aiemmin lehmien kanssa olin myös hyvin sidoksissa työhön. Siihen on ollut helppo sopeutua.

Asiakkaan ikää ei perhekodissa tuijoteta.

– Me ollaan iättömiä täällä kaikki. Joskus, kun ollaan iästä puhuttu, ollaan ehkä 55, 45 tai jopa kolmekymppisiä. Muistisairaus voi kohdata meitä jo viisi- tai kuusikymppisenä tai vasta yhdeksänkymppisenä. Haitari on laaja.

Ne pienet, arkiset asiat

Eläimet ovat monelle ikäihmiselle tärkeä elementti perhekodissa. Kissat ja koirat ovat monille tuttuja nuoruudesta ja lapsuudesta.

– Muistellaan, mikä oli kissan nimi ja minkälainen koira oli. Miehillä on ollut metsästyskoiria, naisilla joku navettakissa. Eläinten värit ja nimet muistetaan. Monta juttua eläimistä saadaan aikaiseksi joka päivä.

Perhekodissa on poneja, kanoja, hanhia, vuohia, koiria ja kissoja.

– Eläimet ovat myös arkiaskareissa läsnä. Ponit voidaan ottaa lenkille mukaan vaikka makkaranpaistoon lähilaavulle. Käydään keräämässä kanojen munia. Eli tehdään pieniä, arkisia, mutta tärkeitä asioita.

– Ihmiset ja heidän kanssaan puhuminen ovat aina kiinnostaneet minua. Ja nythän saan tehdä sitä ihan luvan kanssa, naurahtaa Hämäläinen.

Avaa kuvien katselu Perhekodin kissat ja koirat ovat kavereita keskenään. Kuva: Sari Ursin / Yle

