Lomakeskus Huhmari on myyty yritykselle, jonka taustalta löytyy virolainen omistaja

Lomakeskus Huhmarin ilme on muuttunut alueella tehtyjen metsätöiden myötä.

Keskeiset osat lomakeskus Huhmarista on myyty. Uusi omistaja on Sivo Palvelut Oy. Yrityksen vastuuhenkilöt ovat Kari Hiltunen ja Nikolai Kalinin, joka on Viron kansalainen.

Lomakeskus Huhmari oli myynnissä huutokaupassa. Korkein tarjous oli 95 000.

Kaupan myyjäosapuoli on kontiolahtelainen Huoltolinkki Oy.

Huoltolinkki osti entisen lomakeskuksen keväällä. Lomakeskuksen edellinen omistaja Huhmarisvaaran loma hakeutui konkurssiin viime vuoden syksyllä.

Uutinen täydentyy.

Uutista tarkennettu 20.7.2023 klo 10:42 kaupan kohteen ja omistajien osalta.