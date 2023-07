Tuhkimo, Lumikki ja Prinsessa Ruusunen: Julmista tarinoista syntyi salonkikelpoisia satuja – Vapriikin suurnäyttely avaa satujen salaisuuksia

Vapriikin Olipa kerran tarina satujen synnystä -näyttely on Viron kansallismuseon käsialaa.

Tuhkimon sisaret leikkelivät jalkojaan, ja yrittivät kotikutoisen ja verisen amputaation jäljiltä saada niitä mahtumaan lasikenkään. Hannu ja Kerttu -sadun koukkunenäinen noita taas harjoitti kannibalismia ja söi pikkulapsia – paistettuaan lapsukaiset ensin elävältä rapeiksi suupaloiksi uunissa. Ikuiseen uneen vaivutettu ja käytännössä kuollut Lumikki taas herätti uljaassa prinssissä intohimoja, joiden voisi ajatella kallistuvan nekrofilian suuntaan.

Vuosisatoja sitten sadut suunnattiin pääsääntöisesti aikuisille, joten niissä suorastaan mässäiltiin julmuuksilla ja toisinaan perversioillakin. Sittemmin satuja ryhdyttiin siivoamaan, jotta niistä saataisiin salonkikelpoisia.

– 1600-luvulta esimerkiksi tiedetään Prinsessa Ruususen ensimmäisiä versioita, jotka ovat nykypäivänkin mittapuulla aika rajua kamaa. Satujen siivoaminen, jota tehtiin paljon etenkin 1800-luvulla, vaikutti siihen, että nykyisin sadut sopivat myös lapsille, Museokeskus Vapriikin museolehtori Mira Lauri kertoo.

Avaa kuvien katselu Näyttelyn kullanhohtoisessa huoneessa voi arvuutella, mihin satuun mikin esine liittyy. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Tässä Tuhkimon tanssiaisissa kadonnut lasikenkä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Satujen historia ulottuu tuhansien vuosien taakse

Vapriikin Olipa kerran, tarina satujen synnystä -näyttely kartoittaa satuja ja niiden alkuperää monesta eri näkökulmasta. Sadut ovat universaali ilmiö ja niitä löytyy kaikkialta maailmasta, kaikista kulttuuripiiristä. Vanhimmat sadut ulottuvat tuhansien vuosien taakse.

– Sadut ovat syntyneet monimutkaisten reittien kautta, eli emme tiedä tarkkaa vuotta tai päivämäärää, jolloin yksittäinen satu on syntynyt, Mira Lauri summaa.

Avaa kuvien katselu Näyttelyssä on useita täysikokoisia männynrunkoja. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Vapriikin museolehtori Mira Lauri satumaisissa tunnelmissa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Tuhat ja yksi yötä -satukokoelmaan liittyvä huone. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Egyptiläisiä satuja löytyy neljän vuosituhannen takaa, kun taas satujen kierrätyksestä kertoo se, että Tuhkimo-tarina tunnettiin Kiinassa jo pari tuhatta vuotta sitten. Arabiankielisen maailman kuuluisimpiin teoksiin lukeutuva Tuhat ja yksi yötä -satukokoelma on todennäköisesti hakenut aihioitaan Intiasta ja Persiasta, joissa vastaavaa satutematiikkaa on ollut jo ennen 1000-lukua. Aladdinin taikalamppu -sadun juoni rikkauksia tuovasta taikaesineestä ja hengestä tunnetaan monissa kulttuureissa.

Saduista löytyy luonnollisesti myös suomalaisia ja suomalaistettuja versioita, joiden pääosassa on usein tavallisia torpan poikia ja tyttöjä, ja joita kehystää agraarikulttuuri.

– Satuja on aina muokattu omaan kulttuuriin sopivaksi. Nyky-Suomessa kerrotut sadut antavat osviittaa siihen kulttuuriin ja niihin arvoihin, joita Suomessa on joskus ollut, Mira Lauri kertoo.

Avaa kuvien katselu Halkopinoilla sisustettu satuhuone. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Suomalaisessa satuperinteessä esiintyy henkiolento para, joka on aiemmin ollut myös varsin pelottava hahmo. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Saduista kerrotaan myös hologrammien avulla. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Näyttelyssä voi myös kuunnella erilaisia versioita saduista. Huomaa tuunatut kuulokkeet. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Psykoanalyysistä pahoihin äitipuoliin

Etenkin Grimmin veljesten eli Jacob ja Wilhelm Grimmin 1800-luvulla kirjoittamia satuja on tutkittu ja tulkittu psykoanalyysin keinoin. Tarkastelun kohteena ovat olleet muun muassa perhesuhteet ja monessa sadussa esiintyvä hyytävän paha ja ilkeä äitipuoli.

Toisinaan satujen arkkityypit ilmaantuvat myös reaalimaailmaan: amerikkalainen juorulehdistö on jo pitkään nimittänyt kuningas Charlesin vaimoa Camilla Parker Bowlesia ”evil Camillaksi”, pahaksi äitipuoleksi, joka on myrkyttänyt koko brittihovin ilmapiirin.

1900-luvun alussa suomalainen kansanrunouden tutkija Antti Aarne (1867-1925) teki pioneerityötä luokittelemalla sadut erilaisiin satutyyppeihin, kuten eläinsatuihin.

– Vaikka eläinsaduissa seikkailee nimenomaan eläimiä, niitä leimaa monimuotoisuus. Eläimillä on yleensä inhimillisiä piirteitä, eli ne puhuvat keskenään ja tekevät ihmismäisiä asioita. Ehkä eläinsadut todellisuudessa kertovatkin meitä ihmisistä, Mira Lauri sanoo.

Avaa kuvien katselu Eläinsaduille on tyypillistä, että eläimet puhuvat ja niillä on inhimillisiä piirteitä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Satu ei myöskään ole ihan mikä hyvänsä tarina, vaan tarkoin määritelty konsepti.

– Satu on mielikuvituksellinen kertomus, jossa on tiettyjä lainalaisuuksia. Näihin neljääntoista lainalaisuuteen kuuluu esimerkiksi loppupainotteisuus, eli tärkein asia tapahtuu sadun lopussa, Mira Lauri kertoo.

Näin ollen esimerkiksi Tatu ja Patu ei ole satu.

– Tatu ja Patu on kylläkin lastenkirjallisuutta, ja nykypäivänä lastenkirjallisuus ja sadut ovat myös sekoittuneet toisiinsa. Jos puhutaan vanhoista perinteisistä saduista, jotka nimenomaan noudattavat näitä neljäätoista lainalaisuutta, Tatua ja Patua ei tässä mielessä voi laskea saduksi.

Avaa kuvien katselu Interaktiivisessa pelissä on mahdollista taistella lohikäärmeitä vastaan ja katkoa jopa kauloja. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Näyttelyn yksityiskohtia. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Alamaailman syövereissä

Olipa kerran, tarina satujen synnystä -näyttely on Viron kansallismuseon käsialaa, ja tämä tulee esille pikkutarkoissa ja mietityissä yksityiskohdissa. Näyttelyyn luodun synkeän alamaailman jylhät seinät on esimerkiksi päällystetty oikella turpeella. Alisella maailmalla taas on merkittävä rooli useammassakin sadussa.

– Alamaailmaa voisi pitää haasteena, jonka sankari tai sankaritar sadussa kohtaa. Hannussa ja Kertussa alamaailmaan viitataan hetkenä, jolloin lapset ovat häkissä ja noita tunnustelee, onko Hannun sormi tarpeeksi paksu syötäväksi. Alamaailma voi toki olla myös konkreettinen paikka: muutamassa suomalaisessa sadussa sauna on reitti alamaailmaan, Mira Lauri kertoo.

Avaa kuvien katselu Alamaailman haasteista selviää, kun ylittää tai alittaa lasersädekentän. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Suomalaisessa satuperinteessä aliseen maailmaan on voinut mennä saunan kautta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Alamaailman uumeniin vievän saunan lisäksi suomalaisesta satuperinteestä jyllää erikoisuus, jota ei muualta maailmasta löydy, nimittäin hölmöläissadut. Niissä seikkailevat Hölmölän kylän asukkaat, joita ei valtaisilla älynlahjoilla ole siunattu. Tunnetuimpiin hölmöläissatuihin kuuluu ikkunaton talo, jonne hölmöläiset kantavat säkillä valoa.

Kuten hölmöläisten kohdalla, saduilla on aina ollut viihteellistä merkitystä, mutta millaisia perimmäisiä viestejä satuihin on alunperin kuulunut?

– Satujen tehtävä usein ollut moraalinen opetus. Punahilkassa moraalinen opetus on esimerkiksi ollut se, että nuorten naisten ei tule puhua vieraille, koska voi joutua suden syömäksi. Tällaisiin moraalisiin opetuksiin liittyy toisinaan koomisiakin piirteitä, Mira Lauri summaa.

Olipa kerran, tarina satujen synnystä -näyttely on avoinna Tampereen Museokeskus Vapriikissa 10.03. 2024 asti.