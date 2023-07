Ilmari Käihkö: Iskut Ukrainan viljavarastoihin kertovat karua kieltä siitä, että Venäjän mielestä sopimus on nyt ohi

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö arvioi Ylen aamussa, että Ukrainan hitaasti etenevä vastahyökkäys on kallista molemmille osapuolille.

Kansainvälinen paine Venäjää vastaan kasvaa viljasopimuksesta vetäytymisen myötä, kertoo sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ylen aamussa. Silti monen köyhän maan on vaikea valita puoltaan.

Vetäytyminen Mustanmeren viljasopimuksesta on Venäjältä viesti maailmalle, kertoi sotatieteiden dosentti ja Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö Ylen Aamussa.

– Venäjä tahtoo myönnytyksiä. Venäjä tahtoo SWIFT-pankkiyhteydet, jotta heidän taloutensa olisi paremmassa kunnossa.

Käihkö viittaa kansainväliseen SWIFT-maksujärjestelmään, josta venäläispankkeja on suljettu ulos pakotetoimena.

Paine Venäjää kohtaan kasvaa köyhissä maissa

Käihkö kertoo, että viljasopimuksesta vetäytymisen seurauksena paine Venäjää kohtaan kasvaa etenkin globaalista etelästä, missä ovat suurimmat kärsijät.

– Ilmeisesti viljan hinta on noussut yhdeksän prosenttia eilispäivän aikana, eli kyllä tämä osuu kaikkein hädänalaisimpiin maihin, jotka löytyvät Lähi-idästä ja Afrikasta.

– Pitää silti muistaa, että monessa köyhässä maassa ollaan huonossa asemassa ja siellä on turvallisinta valitsematta puoltaan. Ja niin pitkään kun ei ole merkittäviä haittoja siitä, että ei käännytä Venäjää vastaan, niin ei tietysti näin haluta tehdä.

Venäjä iski viljavarastoihin ja satamiin

Venäjä on tehnyt öisiä ilmaiskuja Odessan alueelle. Ukrainan mukaan iskuissa tuhoutui suuri määrä viljaa ja infrastruktuuria.

Venäjän mukaan kyse on kostoiskuista siihen, että Ukrainan iski Krimille vievään Kertšinsalmen siltaan muutama päivä sitten.

Käihkön mielestä tämä kertoo karua kieltä siitä, että Venäjän mielestä viljasopimus on nyt ohi.

– Toisaalta Venäjällä on ollut ambivalentti suhtautuminen tähän sopimukseen alusta lähtien, kertoo Käihkö viitaten Venäjän vastaavanlaiseen iskuun viime vuonna.

Tuolloin Venäjä iski Odessan satamaan vain päivä viljasopimuksen syntymisen jälkeen.

– Kyllähän tämä kertoo siitä, että Venäjä on kansainvälisesti aika eristetty. Kansainvälinen paine puree jossain määrin Venäjään.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti eilen keskiviikkona, että kaikki Mustanmeren satamiin liikennöivät laivat määritellään tästä päivästä alkaen mahdolliseksi sotilasrahdiksi.

Kertšinsalmen sillalla on poliittinen merkitys

Venäjän ja Krimin niemimaan yhdistävä Kertšinsalmen silta kärsi maanantaina vaurioita Ukrainan tekemässä hyökkäyksessä.

Käihkö kertoo sillan olevan hyvin tärkeä kummallekin osapuolelle.

– Se on konkreettinen side miehitetyn Krimin niemimaan ja Venäjän välillä. Putin on useamman kerran ajanut autolla tätä siltaa, eli kyllä tässä on paljon poliittista pääomaa.

Käihkö näkee Putinin epäonnistuneen sillan suojelussa, kun taas kerran on isketty siltaan.

– Ukraina varmasti haluaisi tuhota tämän sillan, mutta niitä keinoja ei ilmeisesti ole.

Koska Ukraina on väitetysti käyttänyt vedenalaisia drooneja, se voi kertoa Käihkön mielestä siitä, että Ukraina ei saa käyttää länsimailta saatuja pitkän matkan ohjuksia hyökkäykseen tätä siltaa vastaan. Ohjukset olisivat Käihkön mukaan sotilaallisesti paras vaihtoehto.

Vastahyökkäys on edennyt hitaasti ja maksaa paljon ihmishenkiä molemmin puolin

Ukrainassa vastahyökkäys Venäjän valtaamia alueita vastaan on edennyt hitaasti.

– Viime viikolla taisin sanoa, että Ukraina oli saanut Venäjän miehittämästä alueesta vapautettua alle kaksi promillea. Nyt luku taitaa olla kaksi ja puoli promillea, eli kyllä tämä etenee, mutta hirveän hitaasti.

Samalla Käihkö muistuttaa, että roolit ovat nyt päinvastaiset kuin sodan alussa, jolloin Venäjä kärsi massiivisia tappioita.

– Nyt kun Ukraina käy ilman ilmaherruutta hyökkäykseen kohti puolustettuja asemia ja miinakenttiä, niin se maksaa ukrainalaisille hyvin paljon.

– Sadan metrin eteneminen voi maksaa kymmeniä henkiä. Varmaan kummallakin puolella. Tämä on raakaa ja tämä on hidasta.