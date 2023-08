Bussireitti Vaasasta Varsovaan voi olla vasta alkusoittoa – yli 3 000 pysäkin Flixbusilla on muitakin suunnitelmia Suomen varalle

Flixbus on ensimmäinen toiseen EU-maahan sijoittunut liikenteenharjoittaja, joka on avannut bussireitin Suomeen. Myös kansainvälisestä liikennöinnistä kiinnostunut Onnibus seuraa Flixbusin hanketta.

Saksalainen bussijätti avasi reittiyhteyden Vaasan ja Varsovan välille heinäkuun lopussa. Se ei välttämättä jää yhtiön ainoaksi Suomessa.

40 maassa operoivan yrityksen tavoitteena on laajentua mahdollisimman moneen maahan. Jo nyt sillä on yli 3 000 pysäkkiä Euroopassa.

Suomeen tulo mahdollistui sen jälkeen, kun Puola ja Baltian maat oli saatu mukaan. Flixbusilla on jo suunnitelmia Suomen-yhteyksien lisäämiseksi, mutta ensin katsotaan, miten Vaasan reitti kehittyy.

– Olemme datavetoinen yritys. Haluamme asiakkailta palautetta, jotta tiedämme, pitääkö matkaan tehdä jotain säätöjä, sanoo Flixbusin Puolan, Ukrainan ja Baltian maiden toimitusjohtaja Michał Leman.

Jokainen matkustaja saakin sähköpostiinsa kyselyn, jossa voi arvioida esimerkiksi kuljettajan tai bussin internetyhteyden laadun.

Lemanin mukaan yhtiö haluaa tarjota eurooppalaisille ekologisen ja edullisen tavan matkustaa kiinnostavaksi kokemaansa Suomeen. Toisaalta reitti toimii suomalaisille maan sisäisenä halpayhteytenä, mutta myös mahdollisuutena Baltiaan ja muualle Eurooppaan.

– Saattaa kuulostaa hullulta, mutta matkustaja voi nyt päästä Vaasasta yhdellä lipulla Pariisiin, ja matkalla on vain yksi vaihto Varsovassa, sanoo Leman.

Voi myös olla, että jatkossa osa Flixbusin mahdollisista uusista reiteistä kulkee pelkästään Suomen sisällä. Suurimmassa osassa maista, joissa Flixbus toimii ja joissa pelkästään kansallinen liikennöinti on lain mukaan mahdollista, yhtiö on avannut pelkästään maan sisäisiä linjoja.

Jo avatulla Vaasa–Varsova-reitilläkin matkustajista vain osa on Lemanin mukaan turisteja. Hän uskoo, että suuri joukko on työmatkalaisia, eikä vain Suomen sisältä. On paljon työntekijöitä, jotka kulkevat lautalla Tallinnan ja Helsingin välillä, mutta heidän lähtöpaikkansa ja määränpäänsä on jossain kauempana.

– Ymmärrän hyvin, että on paljon ihmisiä, jotka eivät voisi kuvitella matkustavansa 20 tuntia bussissa, vaan valitsevat mieluummin junan tai lentokoneen. Mutta toisaalta on ihmisiä, jotka pitävät enemmän linja-autosta. Me haluamme tarjota vaihtoehdon, sanoo Leman.

Avaa kuvien katselu Flixbus sanoo haluavansa tarjota ekologisen matkustustavan lentomatkailun vaihtoehdoksi. Kuvituskuva. Kuva: Zack Beatty / Yle

Harvinainen laajennus bussiliikenteeseen

Puolasta Suomeen liikennöinnin aloittava Flixbus on ensimmäinen toiseen maahan sijoittunut liikenteenharjoittaja, joka on avannut bussireitin Suomeen.

Traficomin kansainvälisten kuljetuslupien asiantuntija Hannele Remeksen mukaan pohjoisesta Suomesta sen sijaan on säännöllistä reittiliikennöintiä Ruotsiin ja Norjaan.

– Koskaan suomalainen liikenteenharjoittaja ei ole avannut kansainvälistä bussireittiä, johon sisältyisi lauttamatka meren yli, kertoo Remes uuden reitin harvinaisuudesta.

Venäjän liikenne eri sopimuksen alaista

Venäjälle suuntautuva reittibussiliikenne pohjautuu Suomen ja Venäjän väliseen maantieliikennesopimukseen.

Noin kymmenellä liikenteenharjoittajalla on voimassa oleva reittiliikennelupa. Näistä lähes kaikissa on sekä suomalainen että venäläinen liikenteenharjoittaja yhteistyössä.

– Aktiivisia liikenteenharjoittaja Suomen ja Venäjän välillä on näistä tällä hetkellä muutama, kertoo Remes.

Miksi Flixbus valitsi juuri Vaasan?

Vaasa valikoitui Suomessa määränpääksi siksi, että Flixbus haluaa tarjota laajemman verkoston kohdekaupunkeja kuin vain Helsingin ja Turun, sanoo yhtiön Puolan, Ukrainan ja Baltian maiden toimitusjohtaja Michał Leman.

Vaasa on kiinnostava myös jatkoyhteyksiensä vuoksi: kaupungista pääsee eteenpäin niin junalla, laivalla kuin lentäenkin.

Lisäksi Vaasaan pääsee kuljettajien työaikasääntöjen puitteissa. Flixbus on valinnut monessa maassa päätepysäkkinsä juuri tällä perusteella.

– Monet niistä ovat sellaisia, joihin ei koskaan tulisi esimerkiksi lentoyhteyttä muualta Euroopasta.

Avaa kuvien katselu Aurora Botnia vihittiin käyttöön Vaasan ja Uumajan väliseen liikenteeseen pian kaksi vuotta sitten. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Yhdensuuntaiseen matkaan tarvitaan vähintään kuusi kuljettajaa.

– Sen lisäksi meillä on yöaikaan bussissa kaksi kuljettajaa tuplavuorossa. Silloin kuski vaihtuu turvallisuussyistä aina kahden tunnin välein, sanoo Leman.

Matka Vaasan ja Varsovan välillä kestää noin 27 tuntia. Bussi pysähtyy väliasemilla 15–20 minuuttia ja tietysti ylittäessään Suomenlahden lautalla.

Lipuissa dynaaminen hinnoittelu

Flixbus ei itse omista linja-autoja, vaan liikennöinnin hoitavat yhteistyökumppanit eli paikalliset linja-autoyhtiöt. Vaasa–Varsova-reitillä kumppani on liettualainen Ollex, jonka kanssa Flixbus on tehnyt yhteistyötä muilla reiteillä jo kolme vuotta.

Yritys tarvitseekin Suomessa kumppaniyhtiöitä, jos se haluaa jatkossa tarjota maan sisäisiä matkoja.

Flixbusin liput ovat dynaamisesti hinnoiteltuja. Hintaan vaikuttaa siis paitsi matkan pituus, myös se, kuinka hyvällä etukenolla lipun ostaa ja paljonko paikkoja on varattu.

Lemanin mukaan noin kuukautta etukäteen matkan varaamalla Vaasasta Varsovaan voi päästä 45–50 eurolla. Lauttayhteys Helsingin ja Tallinnan välillä sisältyy hintaan.

Flixbus ei laske asiakkaiden määrää, vaan tuloja kilometriä kohden. Leman havainnollistaa, että jonakin päivänä kyydissä voi olla 50 asiakasta Vaasasta Varsovaan, mutta toisena matkustajat saattavat vaihtua parin pysäkin välein, jolloin asiakkaiden määrä on moninkertainen.

Luvat tarvitaan

Kansainvälisen reittiliikenteen käynnistämiseen tarvitaan EU-säätelyyn pohjautuva lupa. Liikenteenharjoittaja jättää hakemuksen oman sijoittautumisvaltionsa viranomaisille, joka toimittaa hakemuksen kaikille reitin varren valtioille hyväksyttäväksi.

Jollei reittiä vastusteta, liikenteenharjoittajan sijoittautumismaan viranomainen myöntää säännöllisen henkilöliikenteen reittiliikenneluvan.

– Toinenkin ulkomailla toimiva yritys on esittänyt mielenkiintonsa avata kansainvälisen reitin. Kyseessä on toinen johonkin muuhun EU-maahan sijoittautunut yritys. Kiinnostus koskee Viron, Suomen ja Venäjän välistä reittiä, mutta asia ei ole edennyt, kertoo Traficomin Hannele Remes.

Onnibus on kiinnostunut

Onnibussin kaupallisen johtajan Petteri Rantalan mukaan yhtiöllä ei ole ollut kansainvälistä linja-autojen reittiliikennöintiä Suomen rajojen ulkopuolelle. Viron sisäistä liikennöintiä on kokeiltu viitisen vuotta sitten, mutta se ei osoittautunut tarpeeksi kannattavaksi.

Kansainvälinen liikennöinti kuitenkin kiinnostaa.

– Flixbusin tapauksessa nyt koeponnistetaan uutta mielenkiintoista kehityshanketta, josta varmasti meidänkin tarvitsee ottaa oppia ja seurata tilannetta, sanoo Rantala.

Suomen sijaintia hän pitää haasteena kansainvälistä reittiliikennöintiä ajatellen. Haaste tulee eteläisemmässä Suomessa mahdollisista lauttamatkoista ja pohjoisessa esimerkiksi Ruotsiin ajettaessa matkustajapotentiaalista.

Rantalaa mietityttävät erityisesti lauttamatkojen kustannusvaikutukset. Suomenlahden toiselle puolen lauttamatka on lyhyt verrattuna matkaan Tukholmaan.

– Kylpylöistään tunnetut virolaiset Pärnu ja Narva ovat monelle hieman vieraita. Viikonloppu- tai yön yli -reissut voisivat tulla kyseeseen lyhyen lauttamatkan takia, aprikoi Rantala.

Tähän asti Onnibus on lähestynyt laivayhtiöitä ajatuksella, että yhtiö liikennöi satamaan ja myy lauttalipun.

– Olisi luontevaa, että toimisimme meren molemmin puolin.

Onnibus harkitsi Venäjälle liikennöintiä ennen pandemiaa ja Ukrainan kriisiä, mutta nyt suunta on jäänyt pois suunnittelusta.