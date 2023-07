Lintuinfluenssa leviää yhä uusiin nisäkäslajeihin – ihmisten pandemian uhka on vielä pieni mutta jo todellinen

Siipikarjatilalle päässyttä virusta ei saada pois hävittämättä tilan koko karjaa. Viime vuosina se on tarkoittanut pariasataa miljoonaa lintua eri puolilla maailmaa. Kuvan ankat kuoriutuvat Hanspukuriassa Intiassa.

Tuoreessa tutkimuksessa yhdestä geeneistämme löytyi ominaisuus, joka estää tehokkaasti lintuinfluenssan pandemiapotentiaalia. Aiemmissa pandemioissa viruksen mutaatio on kuitenkin vienyt tuon edun.

Jo kauan ennen COVID-19-pandemiaa tutkijat olivat yhtä mieltä siitä, että jokin kova kulkutauti oli ympäristönmuutosten takia tulossa koettelemaan ihmiskuntaa. Aiheuttajaksi ennakoitiin kuitenkin lintuinfluenssavirusta, ei koronaa.

Koronapandemia on laantunut, mutta lintuinfluenssapandemian uhka muistuttaa itsestään yhä ankarammin. Maailmalta kerrotaan viruksen tarttumisesta yhä uusiin nisäkäslajeihin, viimeksi useisiin kissoihin Puolassa. Suomessa tartuntoja on ensi kertaa turkiseläimissä.

Viruksella on monta aitaa ylitettävänään, ennen kuin se voisi alkaa levitä ihmisissä, kuten SARS-CoV-2-koronavirus lopulta teki. Paniikkiin ei ole aihetta, rauhoittelevat asiantuntijat aivan syystä.

Vaikka erittäin patogeeninen A(H5N1)-virus on tappanut miljoonittain lintuja, ihmisten uusia tartuntoja on raportoitu tuskin lainkaan. Ne, kuten aiemmatkin, ovat olleet peräisin suoraan linnuilta tai niiden eritteistä.

Vastapuolella puntarissa on kuitenkin perusteltu huoli, jota on ilmaissut muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO.

”Toistaiseksi saatavilla olevien tietojen perusteella virus ei näytä pystyvän tarttumaan ihmisestä toiseen. Tarvitaan kuitenkin valppautta, jotta voidaan tunnistaa viruksen kehitys, joka voi muuttaa tilanteen. Kannustamme kaikkia maita lisäämään valvontaa ja kykyään havaita mahdollisia ihmistartuntoja. Se on erityisen tärkeää, koska virus vaikuttaa nyt maihin, joilla on vähän aiempaa kokemusta lintuinfluenssan valvonnasta.” Sylvie Briand, epidemioihin ja pandemioihin varautumisen ja niiden estämisen WHO-ohjelman johtaja

Lintuinfluenssa on aiheuttanut vuosikymmenien ajan epidemioita Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa lennettyään muuttolintujen mukana uusille alueille. Siipikarjatiloille se on ollut aika ajoin iso isku.

Toissa vuonna alkoi kuitenkin pikku hiljaa kantautua hälyttäviä uutisia kaikkialta Euroopasta. Sadoittain ja tuhansittain lintuja löytyi kuolleena, niin Huippuvuorilla kuin Portugalissa, niin Irlannissa kuin Ukrainassa, eivätkä epidemiat enää hiipuneet lintujen muuttojen välillä.

H5N1:n viruksen ärhäkkä sukuhaara 2.3.4.4b löysi muutamassa kuukaudessa tiensä Pohjois-Amerikkaan, jossa lintuinfluenssavirusten maihinnousuyritykset oli aiemmin onnistuttu torppaamaan alkuunsa, ja sitten Latinalaiseen Amerikkaan, jossa tautia ei ollut ennen tavattu.

Mutaatioiden avulla virus etsi yhä uutta iskukykyä: lisää tarttuvuutta ja kykyä levitä uusiin lajeihin. Linnunraatoja syöneet luonnonvaraiset nisäkkäät olivat virukselle seuraava koti.

Viime lokakuussa virus ylitti yhden merkittävän esteen, kun Espanjassa todettiin ensimmäiset tartunnat tarhaminkeissä. Virus oli oppinut tarttumaan nisäkkäästä nisäkkääseen.

Sittemmin tutkijat kertoivat, että vastaavaa oli tapahtunut Yhdysvalloissa Uuden-Englannin rannikolla jo viime kesänä satojen hylkeiden sairastuessa.

Huhtikuussa 2013 Kiinassa kuvattiin näyttötaululta lintuinfluenssapotilasta. Taudin aiheuttanut viruskanta oli ihmisille uusi H7N9 ja seitsenvuotias tyttö Pekingin ensimmäinen potilas. Tuo viruskanta on sittemmin sairastuttanut yli puolitoistatuhatta ihmistä. Kuolleisuusaste on ollut 40 prosenttia.

H5N1 on lintujen lisäksi myös ihmisillä nyt tavallisin ja myös tappavin lintuinfluenssaviruksen kanta.

Ensimmäiset dokumentoidut ihmisten H5N1-tartunnat ovat Hongkongista 1997, vuosi sen jälkeeen, kun uusi kanta oli todettu tarhalinnuissa. Kahdeksantoista ihmistä sairastui, kuusi kuoli.

WHO:n uusimman raportin mukaan H5N1-tartuntoja on kymmenessä viime vuodessa havaittu 876 ihnisellä 23 maassa. Henkensä on menettänyt 458 ihmistä, mikä tarkoittaa 52 prosentin kuolleisuutta.

Lukua saattaa tosin vääristää se, etteivät mahdolliset lievät tartunnat välttämättä päädy tilastoihin.

Lintuinfluenssaa espanjantaudista hongkongilaiseen

1918–1920, aiheuttaja H1N1, sairastuneita arviolta 500 miljoonaa, kuolleita 50 miljoonaa. ”Aasialainen”

1957–1958, aiheuttaja H2N2, kuolleita arviolta 1–4 miljoonaa. ”Hongkongilainen”

Aitaan kiinnitetty kyltti kertoo lintuinfluenssan yltäneen tällekin puistolammelle Oldhamiin. Nisäkkäiden tartuntoja Britanniassa on todettu muun muassa ketuilla ja saukoilla.

Vielä yksi kirjain- ja numeroyhdistelmä – tällä kertaa sellainen, joka herättää toiveita lintuinfluenssapandemian väistämisestä.

BTN3A3 on geeni, joka Nature-lehdessä julkaistun tuoreen tutkimuksen mukaan estää lintuinfluenssavirusta kopioitumasta ihmisen keuhkojen ja ylähengitysteiden soluissa.

Glasgow'n yliopiston johtamassa tutkimuksessa pyrittiin paikkaamaan tietoaukkoja, joiden takia on vaikea ennustaa, mikä lintuinfluenssvariantti voisi livahtaa ihmispopulaatioon. BTM3A3 jäi haaviin satojen lintu- ja kausi-influenssoissa aktivoituvien geeniemme joukosta.

Se ja monet sen ominaisuudet ovat tutkijoille vanhastaan tuttuja. Se tuli ihmisten esivanhempien evoluutiolinjaan torjumaan viruksia jo miljoonia vuosia sitten, kertoo tutkimusta johtanut virologian professori Massimo Palmarini.

Yllätys oli, miten tehokkaasti BTM3A3 estää useimpien lintuinfluenssavirusten lisääntymisen. Kausi-influenssaa aiheuttavat virukset sen sijaan osoittautuivat immuuneiksi BTM3A3:lle.

Resistenttejä olivat myös kaikki aiempia lintuinfluenssapandemioita aiheuttaneet virukset, espanjantaudista sikainfluenssaan. Ne olivat saaneet itselleen onnekkaan mutaation. Nyky-H7N9:lläkin sellainen on. H5N1:llä mahdollisuus kasvaa isäntien määrän kasvaessa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, miten tärkeää on sekvensoida kattavasti siipikarjan ja muiden eläinten virusnäytteitä, Palmarini korostaa. Ajoissa havaitut mutaatiot ovat ajoissa saatu varoitus virusten zoonoosi- ja pandemiapotentiaaleista, hän sanoo.

