Atria-konsernin liikevaihto kasvoi, mutta liikevoittoa painoivat pääosin uusien investointien käyttöönotot

Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi noin 80 miljoonaa euroa vuoden takaisesta.

Konsernin liikevaihto oli 885 miljoonaa.

Kasvun takana olivat aiempaa korkeammat myyntihinnat ja vakaana säilyneet volyymit.

Huhti-kesäkuun osalta liikevaihtoa kertyi 457 miljoonaa, mikä oli 25 miljoonaa yli viime vuoden. Konsernin oikaistu liikevoitto toiselta kvartaalilta oli 10 miljoonaa eli lähes neljä miljoonaa vähemmän kuin viime vuonna.

Oikaistu liikevoitto kasvoi kahden ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä noin viisi miljoonaa euroa viime vuodesta. Oikaistu liikevoitto oli 20,9 miljoonaa euroa.

Kasvun takana on hyvin sujunut alkuvuosi, sillä huhti-kesäkuun osalta kasvua heikensivät etenkin Suomen ja Ruotsin investointien käyttöönottokustannukset.

Ruotsissa tuotantolinjat siirrettiin Malmöstä Sköllerstaan ja Nurmossa aloitettiin uuden siipikarjatehtaan vaiheittainen käyttöönotto.

Liikevoittoa laskivat myös raaka-aineiden, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden kohonneet kustannukset sekä palkkakulujen kasvu.

Positiivinen asia toisella vuosineljänneksellä olivat laskeneet energianhinnat.

– Atria Suomen toiminta koko alkuvuoden aikana on ollut vakuuttavaa. Myös Atria Viro on lisännyt myyntiään ja vahvistanut markkinaosuuksiaan. Ruotsissa hinnankorotusten läpivienti on ollut haasteellista. Myyntivolyymien kasvu on ollut verkkaista Ruotsissa ja Tanskassa, toteaa toimitusjohtaja Kai Gyllström Atrian puolivuosikatsauksessa.