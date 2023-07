Venekauppa on vajonnut huippuvuosista – kalastusveneiden kysyntä pitää pinnalla

Korona-aika oli kiireistä aikaa venekauppiaille. Viime vuosien veneiden myynnin huippuvuodet olivat 2020 ja 2021. Esimerkiksi pelkästään kesäkuussa -20 Suomessa ensirekisteröitiin 1496 vesikulkuneuvoa.

Muuramessa sijaitsevan Päijätmoton toimipistepäällikkö Markus Havukainen muistelee koronavuosia hymyillen.

– Oli se vauhdikasta aikaa. Kaikki tavara meni, mitä saatiin. Lopulta tilauksia oli aika paljon jonossa, Havukainen kertoo.

Pudotus ensirekisteröinneissä on ollut jyrkkä. Tämän vuoden kesäkuussa vesikulkuneuvoja ensirekisteröitiin 787. Se on lähes 50 prosenttia vähemmän kuin kolme vuotta sitten.

Havukaisen mukaan merkkejä tästä oli ilmassa jo viime vuoden puolella.

– Loppukesästä oli jo huomattavissa, että kysyntä alkoi hiipua. Kalustoa alkoi jäädä enemmän varastoon.

Avaa kuvien katselu Huviveneiden ostoa harkitaan nyt kauemmin. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Erityisesti on vähentynyt huviveneiden myynti. Ja se, kuinka paljon veneisiin ollaan valmiita rahaa laittamaan.

– Korona-aikaan asiakkaat halusivat noin 30 tuhannen euron uusia venepaketteja, nyt etsitään käytettyjä hintaluokassa 5–10 tuhatta euroa. Lisäksi mietitään entistä enemmän veneen tarpeellisuutta, Havukainen sanoo.

Rahoituksen kallistuminen on vaikuttanut myös venekauppaan. Rahoituksia sai pitkään lähes nollakorolla, nyt korot ovat 6–7 prosentin tuntumassa.

Kalastusbuumi näkyy venekaupassa

Heittokalastus on tällä hetkellä suosittua, Havukaisen mukaan kasvua on viimeisen parin vuoden aikana ollut paljon. Käytännössä lajiin vihkiytyminen tarkoittaa myös siihen tarkoitetun veneen hankkimista.

– Siellä on luotainta, keulakonetta ja paljon muuta. Harvasta huviveneestä saa siihen käyttöön sopivaa, se on täysin oma maailmansa, Havukainen kertoo.

Avaa kuvien katselu Perämoottoreissa saattaa olla viiveitä toimitusajoissa. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Heittokalastusveneissä on paljon elektroniikkaa ja uutta tekniikkaa tulee koko ajan.

– Aina pitää päivittää, ainakin parin vuoden välein. Tai siltä ainakin tuntuu, Havukainen myhäilee.

Vaikka kalastusveneet käyvät edelleen kaupaksi, on silläkin osa-alueella muutosta tapahtunut muutamassa vuodessa. Enää ei hankita yhtä kalliita veneitä kuin aiemmin.

– Jos hintaluokka on siinä 20–30 tuhatta euroa, niin kysyntää kyllä riittää. Ja siihen päälle vielä kymppitonnilla elektroniikka, Havukainen kertoo.

Päijätmotossa on huomattu, että ylipäänsä kalastusveneiden suosio pitää tällä hetkellä koko alaa pinnalla.

– Moni venevalmistaja on alkanut panostaa heittokalastusveneisiin. Uskoisin, että pysyviä muutoksia tulee. Monella valmistajalla mallistoa on päivitetty ja lisävarusteita on tullut sinne, missä kysyntää on, Havukainen sanoo.

Voit keskustella aiheesta 25.7. klo 23 asti.