Analyysi: Marjalaissa muhii monta soppaa – suurin valta lain tulkinnassa on Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolla

Marjalain mukaan luonnontuotekeruualan toimijalla on velvollisuus seurata satotilannetta ja myötävaikuttaa keräämiseen siten, että kerääjällä on mahdollisuus mahdollisimman suureen ansioon. Käytännössä tämä velvollisuus voi sotia marjayrityksen omaa bisnestä vastaan.

Tähän kiteytyy koko marja-alan suurin dilemma: mustikkaa menisi kaupaksi miten paljon vain, mutta sen satokausi on varsin lyhyt. Jos thaipoimijalla on viisumi kolmeksi kuukaudeksi, hän oletettavasti haluaa tienata vielä mustikkasadon jälkeenkin, toisin sanoen poimia myös puolukkaa. Ongelmana on, ettei puolukka ole kansainvälisesti tunnettu voimamarja eli se ei myy yhtä hyvin.

Puolukkaa on usein marjayritysten pakkasvarastoissa vielä edellisvuosien jäljeltä. Ja mitä tehdä, jos poimijat kantavat metsästä marjaa, jota ei haluta ostaa? Osa yrityksistä on aiempina vuosina asettanut puolukoille mm. kokoehtoja: metsästä saa esimerkiksi tuoda vain halkaisijaltaan yli puolen sentin puolukoita.

Tämän vuoden mustikka- tai hillasadosta ei ennusteta kummoista. Puolukkasadosta odotetaan sen sijaan hyvää. Sitä jännittäessä voimme mielenkiinnolla odottaa, kuinka monen millin puolukoita thaipoimijoilta tänä vuonna odotetaan.