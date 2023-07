Oululainen kana alkoi käyttäytyä kuin kukko ja kasvatti heltan ja kannukset – professori: harvinaista mutta ei luonnotonta

Munakas-nimisellä kanalla on useita kukolle tyypillisiä piirteitä. Video: Timo Nykyri / Yle, Anna Polo / Yle

Kana on edelleen kana, mutta jostain syystä sen hormonitoiminta poikkeaa tyypillisestä.

Oululaisen Anna Vasalan pihalla on neljä kanaa ja kukko. Yksi kanoista erottuu muista. Sillä on heltta ja jaloissa kannukset kuten kukoilla. Harvinaisesta tapauksesta on kertonut ensin Kaleva.

Avaa kuvien katselu Kuvassa vasemmalla on Munakas. Oikealla on kaksi kanaa. Ne ovat myös eri rotua kuin Munakas. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Avaa kuvien katselu Munakkaan jalan takaosassa on kukolle tyypilliset kannukset. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Lisäksi kana käyttäytyy joissain asioissa eri tavoin kuin muut kanat. Se ei muni, ja aamuöisin se pitää meteliä, joka muistuttaa jonkin verran kukon kiekumista. Se myös tarjoilee muille kanoille ruokaa, samoin kuin kukot tyypillisesti.

Se kuitenkin tulee edelleen toimeen myös kukon kanssa. Sillä ei myöskään ole yhtä komeaa pyrstöä kuin kukolla, eikä se kokonsa puolesta ole yhtä suuri kuin niin ikään maatiaisrotuinen Kepponen-kukko.

Avaa kuvien katselu Kuvassa vasemmalla on Kepponen-kukko, oikealla Munakas. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Ekologian professori Johanna Mappesin mielestä kuulostaa, että Munakkaan hormonitoiminta on muuttunut.

Jonkinlaiset muutokset sukupuolihormonien tuotannossa eivät ole mitenkään tavattomia. Myös ihmisten vaihdevuosien aikaan tapahtuu muutoksia, minkä takia esimerkiksi naisilla voi ääni madaltua ikääntyessä.

Tässä mittakaavassa tapahtuva hormonitoiminnan muutos on linnuilla kuitenkin harvinainen, Mappes sanoo.

Yleensä muutos liittyy ikääntymiseen. Munakas-niminen maatiaiskana on kuitenkin vasta noin kolmevuotias, eli ei erityisen vanha vielä. Se alkoi muuttua noin vuosi sitten ollessaan aiemmalla omistajallaan, sen jälkeen, kun sen emo kuoli.

Sukupuolen tyypilliset piirteet eivät koske kaikkia

Yleensä selkärankaisista on helppoa tunnistaa, ovat ne naaraita vai koiraita. Suurimmalla osalla lajeista sukupuolet erottaa ulkoisista tunnusmerkeistä tai käyttäytymisen perusteella.

Silti joillain yksilöillä voi olla toisen sukupuolen piirteitä. Esimerkiksi joskus koiraspoikasten välissä kohdussa ollut naaraspoikanen voi muistuttaa urosta, Mappes kertoo. Hänen oma uroskoiransakin on pennusta saakka käyttäytynyt ennemmin nartuille tyypillisellä tavalla.

Koiraat eivät siis ole aina samanlaisia ja naaraat aina samanlaisia.

– Luonnossa mikä tahansa on luonnollista. Jotkut asiat vain ovat tyypillisempiä ja jotkut epätyypillisempiä.

Mappesin mukaan kukolta näyttävä kana on sukupuoleltaan edelleen naaras, vaikka sillä olisi piirteitä, jotka ovat tyypillisempiä kukoilla kuin kanoilla. Sen kromosomit eivät ole muuttuneet, ja jos se tuottaisi sukusoluja, ne olisivat todennäköisesti naaraan eivätkä koiraan sukusoluja.

Mappes korostaa, että biologina hän puhuu biologisesta sukupuolesta eli naaras- tai koirassukusolujen tuottamisesta. Sen sijaan ihmisen sukupuoli on monimutkainen kokonaisuus. Siihen liittyy paitsi fyysisiä myös sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä, joten sitä ei voi pelkistää pelkäksi biologiseksi sukupuoleksi, hän toteaa.

Kuuntele alta, millä mielellä biologi Johanna Mappes seuraa, kun ihmisen sukupuolesta keskusteltaessa viitataan biologiaan.