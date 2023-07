Irak karkottaa Ruotsin-suurlähettilään Bagdadista – Tukholmassa ei lopulta poltettu Koraania

Ruotsin ja Irakin kiista Ruotsissa tehdyistä Koraanin poltoista ei näytä laantumisen merkkejä.

Tälle päivälle suunniteltiin uutta Koraanin polttamista Tukholmassa. Irakin Tuklholman-suurlähetystön edustalla oli noin 130 poliisia valvomassa mielenilmausta.

Mielenosoituksen organisoinut Salwan Momika seisoi torstaina iltapäivällä Irakin Tukholman-suurlähetystön edustalla ja muun muassa talloi Koraania sekä putsasi kenkänsä Irakin lippua esittävään kuvaan.

Uutistoimisto Reutersin haastatteleman silminnäkijän mukaan mielenosoittajat ovat kuitenkin alkaneet poistua suurlähetystön edustalta, eikä Koraania lopulta sytytetty tuleen.

Irak uhkasi aiemmin katkaista diplomaattisuhteensa Ruotsiin, jos Koraani poltetaan jälleen Ruotsissa. Asiasta ilmoitti Irakin pääministerin Mohammed Shia al-Sudanin kanslia.

Irak päätti tänään karkottaa Ruotsin Irakin-suurlähettilään Bagdadista. Irak kutsuu vastaavasti Tukholman-suurlähetystönsä asiainhoitajan takaisin Irakiin, Irakin ulkoministeriö tiedottaa.

Irak päätti myös keskeyttää ruotsalaisen tietoliikenneyhtiö Ericssonin toimiluvan Irakissa, uutistoimisto Reuters kertoo viitaten Irakin valtiollisen uutistoimiston tietoihin.

Avaa kuvien katselu Mielenosoittajia Bagdadissa keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Kuva: Ahmad Al-Rubaye

Ruotsin Bagdadin-suurlähetystö sytytettiin palamaan

Bagdadissa mielenosoittajat tunkeutuivat Ruotsin lähetystöön keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Lähetystössä syttyi tulipalo ja henkilöstö evakuoitiin.

Samalla alueella sijaitsevan Suomen lähetystön henkilökunta evakuoitiin. Henkilökunnan jäsenillä ei ole hätää, mutta lähetystö kärsi palossa vaurioita.

Ulkoministeri Tobias Billström sanoo Ruotsin tuomitsevan mellakoinnin lähetystön edustalla. Hänen mukaansa diplomaatit ja lähetystöt ovat erikoissuojelussa Wienin sopimuksen nojalla.

Irakin pääministerin kanslian mukaan maan hallitus on ilmoittanut suhteiden katkeamisen vaarasta Ruotsin hallitukselle diplomaattiteitse. Irakin hallituksen mukaan Koraanin polttamisen toistuminen Ruotsissa vaatisi diplomaattisuhteiden katkaisemista.

Sekä tanskalainen äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan että Irakin kristitty, Ruotsista määräaikaisen turvapaikan saanut Salwan Momika ovat polttaneet Koraanin Ruotsissa julkisilla paikoilla. Paludan on polttanut Koraanin useissa ruotsalaiskaupungeissa ja Momika Tukholmassa moskeijan edustalla.

Koraanin polttamiset ovat närkästyttäneet arabimaita ja erityisesti Turkkia, joka on aiemmin jarruttanut Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Nyt Turkki on periaatteessa luvannut ratifioida Ruotsin jäsenyyden, aikataulu on kuitenkin venynyt syksyyn.

Ulkoministeri Valtonen tuomitsee Bagdadin-mellakat

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kutsuu mellakointia Ruotsin suurlähetystöllä Irakissa todella ikäväksi, valitettavaksi ja tuomittavaksi iskuksi. Hän totesi, että kyseinen tilanne on pystytty jo ennakoimaan ja Suomen lähetystön työntekijät ovat turvassa.

Sadat ihmiset hyökkäsivät Bagdadissa Ruotsin suurlähetystöön ja sytyttivät rakennuksessa tulipalon torstain vastaisena yönä. Mielenosoittajat olivat raivostuneet suunnitellusta Koraanin polttamisesta Ruotsissa.

Valtonen kommentoi asiaa saapuessaan Euroopan unionin maiden ulkoministerien kokoukseen Brysselissä.

Juttu päivittyy.