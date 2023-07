Keminsaamen kieli katosi satoja vuosia sitten, ja nyt sitä koitetaan palauttaa vanhoja materiaaleja ja mielikuvitusta käyttäen

Niko Rytilahti on varma, että keminsaamen kielen rekonstruointi on mahdollista.

Tutkijat uskovat keminsaamen kielen palauttamisen olevan joiltain osin mahdollista, vaikka 1800-luvulla kadonneesta kielestä on jäljellä pelkästään kirjallisia materiaaleja.

Keminsaamen kielen uskotaan kuolleen useita satoja vuosia sitten. Vapaaehtoinen työryhmä tarttui kuitenkin haasteeseen tavoitteenaan palauttaa keminsaamen kieli. Myös kielitutkijat näyttävät enimmäkseen vihreää valoa kielen uudelleen luomiselle.

Tavoitteena olisi saada koottua vähintäänkin jonkinlaisia näytteitä, jos ei vielä kokonaista oppimateriaalia, sanoo Suomen alkuperäisten saamelaisten yhteistyöjärjestön kieli- ja kulttuurityöryhmän vastaava Niko Rytilahti.

Järjestö ei ole saanut kulttuuriapurahaa kielen uudelleen luomista varten, joten työtä jatketaan toistaiseksi vapaa-ajalla töiden ohessa.

– Analysointi on aikaa vievää ja vapaaehtoistyönä se on hitaampaa. Toiveena olisi että ensi vuodeksi saataisiin jokin näyte. On kaavailtu runokirjaa, lyhyttä tutustumista keminsaamen murteisiin ja alkeisiin, kertoo Rytilahti.

Saamen kielet Saamen kieli ei ole vain yksi kieli. Varmuudella eläviä saamen kieliä on yhteensä kahdeksan, joita puhutaan Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueilla.

Osan saamelaiskielistä uskotaan kadonneen. Näitä kieliä ovat keminsaame, turjansaame ja akkalansaame.

Suomessa puhutaan kolmea eri saamen kieltä: inarinsaamea, pohjoissaamea ja koltansaamea.

Pohjoissaamea puhutaan myös Ruotsissa ja Norjassa. Maissa puhutaan myös etelä-, piitimen-, uumajan- ja luulajansaamea.

Koltansaamea puhutaan Suomen lisäksi Norjassa ja Venäjällä. Venäjän puolella on puhuttu koltansaamen lisäksi kildininsaamea.

Kaikista saamen kielten puhujista arviolta 75–90 % puhuu pohjoissaamea.

Saamen kieliä puhuvat kaiken ikäiset ihmiset lapsista vanhuksiin, ja kieli siirtyy perheissä ja kielipesissä uusille puhujille.

Saamen kielillä löytyy monenlaista musiikkia, elokuvia, kirjoja, lastenohjelmia, uutisia ja lehtiä. Avaa

Kielitutkijan mukaan maailmasta löytyy vastaavia esimerkkejä

Niko Rytilahti on varma, että keminsaamen kielen uudelleen luominen on mahdollista, eivätkä kielitutkijatkaan pidä asiaa mahdottomana. Kielen uudelleen luomisessa on kuitenkin kyse vaikeasta ja monimutkaisesta projektista.

– Tulos olisi jonkinlainen fiktiivinen saamen kieli, sellainen kieli mikä keminsaame olisi voinut olla jos olisi säilynyt tähän päivään. On mahdollista luoda kieli, joka pohjautuu keminsaamen kielestä säilyneisiin materiaaleihin ja mielikuvitukseen ja vähän myös spekulaatioon, sanoo saamen kielten professori Ánte Aikio.

Maailmasta löytyy useampi esimerkki kielistä, jotka ovat olleet kadonneita ja kuolleita, mutta herätetty uudelleen henkiin, kertoo kielitutkija Janne Saarikivi. Hän mainitsee esimerkkinä Englannin Cornwallissa puhutun kornin kielen, josta ei ollut säilynyt muuta kuin tekstejä. Näiden tekstien ja muiden kelttiläisten sukukielien pohjalta se luotiin uudelleen.

Saarikivi kuitenkin muistuttaa, että keminsaamen kielen tilanteessa säilynyt materiaalitilanne on heikompi. Hänen mielestään kysymys on myös siitä, mihin keminsaamen kieltä halutaan käyttää. Amerikassa jotkut alkuperäiskansojen kielet elävät niin kutsuttuna perintökielenä (heritage language).

– Kieltä käytetään esimerkiksi tervehtimisessä, rukouksissa ja kylteissä reservaatissa. Tämä olisi mielestäni aivan mahdollista toteuttaa myös keminsaamen kielen materiaalien pohjalta, sanoo Saarikivi.

Avaa kuvien katselu Vasemmalla saamenkielen professori Ánte Aikio, oikealla kielitieteilijä Janne Saarikivi. Kuva: Aurora Ferm / Yle

Keminsaamen kieli kiinnostaa kielitieteilijöitä ja monia muita

Niko Rytilahti on havainnut useiden olevan kiinnostunut keminsaamen kielestä ja sen opiskelumahdollisuuksista. Vaikka keminsaamea ei vielä pysty opiskelemaan missään, niin Rytilahti uskoo esimerkiksi inarinsaamen kielen opiskelun avaavan ovia myös vanhaan keminsaamen kieleen.

– Sanakokoelmat ovat hyvin samantyyppisiä inarinsaamen kanssa. Jos keminsaamen murteet olisivat säilyneet elävänä, niin todennäköisesti inarinsaamekin luokiteltaisiin läheiseksi murteeksi.

Janne Saarikiven mielestä keminsaamen kielen uudelleen luominen olisi merkittävää sekä tieteellisestä näkökulmasta, mutta myös paikallisen identiteetin kannalta.

– Nythän puhutaan metsäsaamelaisista ja tällaiselle ryhmälle olisi tietenkin tärkeää, että olisi tietoa kielestä joka alueelta on kadonnut.

Niko Rytilahti kertoo vanhempien keminsaamen kielinäytteiden olevan 1600-luvulta ja tuoreimpien 1900-luvulta. Myös professori Ánte Aikio on kiinnostunut keminsaamen kielen materiaaleista ja näkee positiivisena asiana yleisen kiinnostuksen aiheeseen. Hänen mukaansa keminsaamesta säilyneet materiaalit vaatisivat ensisijaisesti perusteellista kielitieteellistä analysointia ja järjestelyä.

Myös Saarikivi näkee aiheessa hyvän mahdollisuuden tieteelliseen projektiin, jossa kielen voisi uudelleen luoda säilyneiden materiaalien, suomenkielisten murresanojen ja paikannimien pohjalta. Kielestä on säilynyt muun muassa vanha sanalista, joiku-tekstejä ja jonkin verran uskonnollisia tekstejä.

Rytilahti muistuttaa, että keminsaameksi on kutsuttu kuuden eri saamenkielen tai murteen ryhmää. Kielityöryhmän ei ole järkevää rekonstruoida näitä kaikkia. Siksi tavoitteena on koota kielimuistoja keminsaamen kielimurteista ja niiden pohjalta rekonstruoida kieli kahteen päämurteeseen itäkeminsaameen ja länsikeminsaameen, kertoo Rytilahti.

Kielitutkijat kuitenkin muistuttavat, ettei keminsaamen kielen uudelleen luomista tule rinnastaa elävien saamen kielten elvyttämiseen.