Laivojen sääntöhelpotus Itämerellä kääntynyt vastoin tarkoitusta – mereen lasketaan paljon hyvin haitallisia päästöjä

Ongelmallisia pesureita on Itämerellä eniten rahtilaivoilla ja öljytankkereilla, jotka ajavat säännöllisesti Itämeren kansainvälisillä vesillä. Myös matkustaja-alukset käyttävät pesureita.

Itämerellä liikennöi satoja laivoja, joiden jätevedet ovat vakava uhka meren tilalle.

Laivojen on puhdistettava Itämerellä piipuista tulevia päästöjä. Päästöjen pesuun käytetään merivettä, jota ei tutkijoiden mukaan pitäisi tyhjentää takaisin mereen.

EU-hankkeessa on vahvistettu, että pesuvesien haitta-aineet ovat erittäin haitallisia merieliöille. Aineiden vaikutuksista Itämeren ravintoketjuissa ja ihmisille ravintoketjujen päässä tiedetään vielä vähän.

Sekä Suomen että Ruotsin hallitukset miettivät keinoja estää vilkkaasti liikennöidyllä ja herkällä merialueella pesuvesien aiheuttamia ongelmia. Myös EU yrittää vaikuttaa kansainvälisiin sääntöihin.

Myös Itämerellä laivojen polttoaine likaisinta

Jätevesiongelmat johtuvat yleensä jälkiasennuksena laivojen savukaasujen pesuun tarkoitetuista pesureista. Ne ovat yleistyneet Itämerellä viime vuosina sen jälkeen, kun kansainvälinen merenkulkujärjestö, IMO, tiukensi laivojen polttoaineen rikkipitoisuusrajaa vuoden 2020 alusta.

EU sääti Itämerelle ja Pohjanmerelle kansainvälisiä vesiä tiukempia rajoja rikille vuonna 2015. Suomalainen vientiteollisuus pelkäsi, että vienti romahtaa vaatimusten takia.

Toisin kävi viennille, mutta tutkijoiden mukaan säädökset ovat johtaneet siihen, että varustamot käyttävät pääsääntöisesti likaisinta ja samalla halvinta mahdollista öljyä laivojen polttoaineena.

Tämä johtuu siitä, että laivayhtiöt saivat mahdollisuuden hoitaa tiukennukset myös pesurien asennuksilla.

– Kun IMO tiukensi rikkivaatimuksia, pesureiden määrä maailman vesillä lisääntyi merkittävästi. Halvin tapa täyttää vaatimukset oli pesureiden asentaminen, kertoo muutoksia seurannut vanhempi tutkija Jukka-Pekka Jalkanen Ilmatieteen laitokselta.

Sama tapahtui Itämerellä. Jalkasen ja muiden tutkijoiden selvitysten mukaan Itämerellä kulki viime vuonna lähes 800 laivaa, joista lähes kaikki käyttivät niin sanottuja avoimen kierron pesureita. Ne ikään kuin ulostavat säädöksiä likaisemman polttoaineen pesusta syntyvät päästöt.

Rikkipesureiden käyttö on yleistynyt nopeasti Itämerellä.

– Laivoissa voi käyttää pesureiden avulla vielä likaisempaa öljyä kuin käytettiin ennen EU-tiukennusta, täsmentää mekaniikan ja meritieteiden apulaisprofessori Ida-Maja Hassellöv Göteborgin teknillisestä yliopistosta.

Hassellöv on myös kansainvälisen merentutkimusneuvoston, ICES:n jäsen ja sen yhden asiantuntijapaneelin puheenjohtaja. ICES on ollut huolissaan pesurivesien haitallisuudesta merille ja yrittänyt vaikuttaa haittojen ehkäisyyn myös IMO:n kautta.

Raskasmetallien määrä voi kääntyä nousuun

EU-rikkisäädöksellä tavoiteltiin Itämeren rantavaltioiden ilman puhdistamista etenkin vilkasliikenteisten satamien ympäristöissä. Ajatuksena oli myös, että polttoaine olisi, toisin kuin nyt on laita, markkinoiden vähärikkisintä.

Rikkipäästöt ilmaan vähenivätkin merkittävästi. Sen sijaan mereen pääsee nyt tutkijoiden mukaan paljon hyvin haitallisia aineita. Polttoaine voi olla nyt useita kymmeniä kertoja rikkipitoisempaa.

Päästöt ovat Hassellövin mukaan pahasti vastoin Itämeren rantavaltioiden tavoitteita parantaa herkän ja vähälajisen Itämeren tilaa. Hässellövin mukaan kyse ei ole niinkään mereen pääsevistä happamoittavista rikkiyhdisteistä, vaan raskasmetalleista ja useista haitallisista hiilivedyistä.

– Raskasmetallien määrä tulee ehdottomasti lisääntymään Itämeressä, hän sanoo tukeutuen ruotsalaisiin tutkimuksiin.

Raskasmetallipitoisuus on laskenut vuosikymmenien aikana Itämeressä, mutta nyt esimerkiksi kuparia ja sinkkiä pumpataan sadoista rikkipesureista. Pesurit ovat koko ajan päällä, kun laivan moottori käy.

Pesuvesipäästöjä syntyy laivojen moottorien käytöstä pitkin Itämerta.

Itämeren suojelukomissiolle raportoitavien seurantatietojen mukaan selvästi eniten saastuneita vesiä pääsee reittiliikenteen yhdistetyiltä tavara- ja matkustajalaivoilta. Kyse on osin tutuista Viroon ja Ruotsiin liikennöivistä laivoista. Eniten pesureita on rahtilaivoilla ja tankkereilla.

Seurantatiedot kattavat vain osan Itämerellä liikennöivistä ja käyvistä tuhansista isoimmista aluksista.

Laivojen päästöt hyvin haitallisia meren eliöille

Tutkijat ovat varmistaneet vielä käynnissä olevassa isossa EU-hankkeessa, että pesureissa käytettävä merivesi on hyvin haitallista Itämeren eliöstölle jo alhaisissa pitoisuuksissa.

– Vaikka pesuvesiä on laimennettu hyvin laimeaksi, vielä ei ole löytynyt sellaista rajaa, ettei vedet olisi tietyille eliöstöille harmittomia.

Pienetkin pitoisuudet voivat Jukka-Pekka Jalkasen mukaan heikentää eliöitä ja haitata esimerkiksi niiden lisääntymistä.

Vaikutusten arviointia vaikeuttaa kuitenkin se, että ne vaihtelevat paljon lajien, vaikuttavien aineiden ja eliön kehitysvaiheesta riippuen.

Siksi ainakin tässä vaiheessa vaikutuksia ravintoketjuihin ja lopulta ihmisiin on vaikea arvioida. Raskasmetallit ja vastaavat haitalliset aineet olivat aikanaan iso ongelma esimerkiksi silakoilla ja merikotkilla.

– Meillä on tarpeeksi tietoa, että pesuvedet ovat hyvin myrkyllisiä ja pesuvettä on paljon, painottaa Hassellöv.

Haitallisia päästöjä tulee myös muualta Itämereen Tutkimusten mukaan isot laivat ovat jokien valumavesien jälkeen toiseksi suurin kuparin lähde Itämerellä. Sen sijaan esimerkiksi sinkkiä valuu eniten jokien mukana mereen. Myös vanadiumia on laivojen likaisessa polttoöljyssä. Hiilivetyjen osalta laivojen päästöt ovat enimmillään noin kymmenen prosenttia kokonaispäästöistä. Suurin osa tulee ilman kautta. Arvioihin liittyy isoja epävarmuuksia etenkin ilman kautta tuleviin päästöihin. Myös laivojen puhdistusvesien määrät ovat arvioita. Puhdistusvesien haitat ovat kuitenkin kasvaneet samalla, kun pesurit ovat yleistyneet. Eniten ongelmallisia pesureita on rahtilaivoilla ja öljytankkereilla, jotka ajavat säännöllisesti Itämeren kansainvälisillä vesillä. Likaisempi raakaöljy sisältää myös esimerkiksi paljon enemmän raskasmetalleja. Pesuvesistä ainakin raskasmetallit rikastuvat eliöltä toiselle, eivätkä häviä luonnosta itsestään. Avaa

Pesuvettä ja sen laimennusvettä syntyy arvioiden mukaan satoja miljoonia kuutioita vuodessa, joten sen vastaanotto satamissa ei tilanpuutteen vuoksi ole käytännössä mahdollista.

Saastuneen veden laskemista yritetään vähentää

Pesuvesien aiheuttamat ongelmat saattavat Hassellövin mukaan olla satamien läheisyydessä avomerta pahempia. Pesuvedet ovat happamia, mikä voi vapauttaa satamien merenpohjista vanhoja raskasmetalleja.

Paikalliset ratkaisut eivät Hassellövin mukaan kuitenkaan vaikuta juurikaan ongelmien ehkäisyyn. Esimerkiksi Ruotsin hallituksen pöydällä on ehdotus pesurien kiellosta aluevesillä. Ruotsin kielto vähentäisi päästöjä arvion mukaan prosentin kymmenyksen Itämerellä.

Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaan myös Suomi aikoo kieltää pesuvesien päästöt aluevesillä mahdollisesti lähivuosina.

– On todella outoa, että Helcom (Itämeren suojelukomissio) ei ole toiminut ongelman ehkäisemiseksi. Kiina on esimerkiksi kieltänyt pesurit aluevesillään, Hässellöv ihmettelee.

Porvoon jalostamon edustalla on pesuvesien purkukielto. Vastaavia kieltoja on eri puolilla Euroopan satamia, muun muassa Saksassa. Ainakin Suomi ja Ruotsi harkitsevat kieltoa omilla aluevesillä. Haitta-aineista suurin osa tulee sadoista isoista aluksista.

EU:n tutkimushanke ennakoi sitä, että unioni kieltää pesurit vesialueillaan. Unioni ei ehkä jää odottamaan kansainvälisiä kieltoja, koska yksittäisten maiden vastustuksen takia muutoksissa voi mennä kauan.

EU:n jäsenmaat ja komissio ovat lähettäneet IMO:lle toiveen ja esityksen, jotta se ryhtyisi toimiin pesuvesien aiheuttamien vakavien haittojen takia.

Traficomin johtavan asiantuntijan Anita Mäkisen mukaan paras tapa ratkaista jo pitkään tiedossa ollut ongelma olisi IMO:n päätös kieltää pesuvesien purku herkillä merialueilla, kuten Itämerellä. Päätös olisi vastaavanlainen, kuin EU:n ajama vuoden 2015 rikkisääntö.

Mäkisen arvion mukaan pelkästään EU:n kielto pesuvesille olisi tehoton, koska silloin iso osa Itämerta jäisi kiellon ulkopuolelle.

– EU:n jäsenmaat ovat keskenään sopineet, että asiaa pidetään esillä IMO:ssa.

EU:n vuoden 2015 rikkidirektiivin mukaan vaihtoehtoisista tavoista päästä ilmanpäästörajoihin ei saa aiheutua merkittävää vahinkoa merieliöstöille. Pesureiden ehdoiksi on direktiivissä määrätty, että niitä ei saa päästää mereen.

Kyse on laivaliikenteen kustannuksista

Suomen tilanne poikkeaa osin Itämeren muista osista. Suomen aluevesien kemiallisen koostumuksen takia pesurien teho ei välttämättä riitä vaadittuun laimennukseen.

Laivoissa on yleistynyt Suomen kaltaisten alueiden ja paikallisten kieltojen myötä myös niin sanottu hybridi tai suljettu pesu. Hybridi on sekä avoimen että suljetun järjestelmän yhdistelmä.

Tutkija Ida-Maja Hassellövin mukaan pesurien tekniikka ei kuitenkaan eroa viime kädessä sen suhteen, kuinka haitallisia ne ovat merelle. Suljetussa järjestelmässä pesuvettä kierrätetään laivassa jonkin aikaa, jonka jälkeen se lasketaan likaisempana veteen.

– Olemme osoittaneet, että niin kauan kun avoin järjestelmä on sallittu – myös laivoilla, joissa on hybridipesuri – edullisinta on käyttää avointa järjestelmää taas avomerellä.

Jos laivoilla ei olisi pesureita, niissä pitäisi käyttää Itämerellä markkinoiden vähärikkisintä polttoainetta, joka on tällä hetkellä lähes tuplasti kalliimpaa.

Suomessa pesureita tai niiden osia valmistaa isoista yrityksistä Wärtsilä ja Valmet.