Nokian toimitusjohtaja kommentoi rasismikeskustelua: Suomen pitää antaa signaali, että tänne ollaan tervetulleita töihin

Nokian toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin mukaan yhtiön Suomeen palkkaamista työntekijöistä puolet on muita kuin suomalaisia.

– Suomen maineen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että tehdään kaikille selväksi, että Suomi on avoin yhteiskunta, jossa minkäänlaista rasismia ei suvaita, Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoi osavuotiskatsauksen tiedotustilaisuudessa medialle.

Lundmarkilta kysyttiin hallituksen ympärillä vellovasta rasismikeskustelusta.

Hän pitää tärkeänä työperäisen maahanmuuton kehittämistä.

– Me olemme palkanneet Suomeen hyvin paljon ihmisiä viime vuosina. Noin puolet heistä on muiden maiden kansalaisia. Me uskomme, että trendi jatkuu myös tulevaisuudessa.

Lundmarkin mukaan Nokialle on palkattu pääasiassa varsin hyväpalkkaisia ihmisiä kuten teknisiä insinöörejä eivätkä he välttämättä kohtaa Suomessa ongelmia.

– Kysymys on enemmän siitä, millaisia signaaleja Suomi antaa. Meille on tärkeää, että ne signaalit, joita Suomesta lähtee maailmalle ovat sellaisia, että tämä on maa, johon ollaan tervetulleita tekemään työtä.

Lundmark muistuttaa, että muuttajan mukana saapuu usein perhe, joka myös pitää saada viihtymään.

– Kysymys ei ole pelkästään näistä insinööreistä, joita meille tulee vaan myös puolisoista ja heidän työpaikoistaan ja koko perheen asettumisesta tähän maahan.

Lundmark korostaa, että Suomi on Nokian tärkeimpiä tuotekehitysmaita ja toivoo Suomen olevan sitä jatkossakin.

Hänen mukaansa yhtiössä ei ole konreettisesti tullut vastaan viime viikkojen rasismikohua tai sen vaikutuksia maineeseen tai vientiin.

Nokia tähtää myös sotateollisuuteen

Nokian toisen vuosineljänneksen tulos heikkeni selvästi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Syynä oli kysynnän väheneminen erityisesti Pohjois-Amerikassa. Yhtiö varoitti tuloksen heikkenemisestä viime viikolla.

– Pohjois-Amerikka oli todella vahva viime vuonna, pudotus tänä vuonna oli suuri, Lundmark sanoo.

Kun korot ovat nousseet tärkeimpien asiakkaiden operaattoreiden rahoituskustannukset ovat nousseet. Se on saanut operaattorit siirtämään verkkojen rakentamista.

Lundmark arvioi, että projekteja aletaan käynnistää ensi vuonna, koska verkkokapasiteetin kasvattamiselle on suuri tarve.

– Me uskomme, että tämä on ajoituskysymys, koska dataliikenne kasvaa 20–30 prosenttia vuodessa ja monella operaattorilla 5g-kapasiteetin rakentamien on vielä alkuvaiheessa

Nokia tähtää myös puolustusteollisuuteen. Lundmark totesi, että sotilaskäyttöä palvelevien Military 5G- ja 6G-verkkojen merkitys liiketoiminnassa tulee kasvamaan.

– Puolustusteollisuus kaiken kaikkiaan on lupaava kasvusegmentti. Meillä on varsin merkittäviä suunnitelmia sen osalta.

Lundmark korostaa, että myyntisyklit ovat puolustusteollisuudessa hyvin pitkiä ja järjestelmiin sisään pääseminen kestää pitkään.

– Me näemme siinä erittäin paljon potentiaalia ja tulemme panostamaan siihen voimakkaasti.

Yhtiön toisen neljänneksen liikevaihto oli 5,7 miljardia euroa. Liikevoittomarginaali oli 11 prosenttia, mikä on toimitusjohtajan mukaan ”kelvollinen tulos” markkinatilanteeseen nähden.