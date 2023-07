Seksitautitestiin pitäisi päästä myös oireettomana, sanoo hyvinvointialue – silti monet eivät pääse ja siksi valehtelevat

Tuuliaa ei ohjattu Turussa seksitautitestiin, sillä hänellä ei ollut oireita, kertoi hän Ylen haastattelussa maanantaina.

Vastaavaa sanovat myös monet muut henkilöt, jotka jakoivat Ylelle kokemuksiaan jutun julkaisun jälkeen. Eri puolilla Suomea asuvat ihmiset kertovat kohdanneensa vähättelevää asennetta, kun ovat halunneet päästä testiin ilman oireita.

Lisää: Kumppani otti kondomin salaa pois kesken yhdynnän, mutta Tuuliaa ei ohjattu seksitautitesteihin – epäammattimaista, arvioi asiantuntija

Näin ei pitäisi olla.

Seksitautitesteihin kuuluisi päästä myös oireettomana, vastataan Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta (Varha).

Avoterveydenhuollon johtaja Suvi Vainiomäki toteaa, että ohjeistus seksitautitesteihin ohjaamisesta tulee Käypä hoito -suosituksesta. Testiin ohjataan, jos on seksitautioireita tai epäily seksitaudista.

– Ja tietysti myös, jos on ollut suojaamattomassa seksikontaktissa muun kuin vakituisen kumppanin kanssa, Vainiomäki sanoo.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjeistaa, että testiin tulisi hakeutua aina, kun seksiä on harrastettu suojaamattomasti tai kondomi on mennyt rikki.

Miksi ihmisten kokemukset sitten ovat toisenlaisia. Miksei testiin aina pääse?

– Ajattelen, että siinä on varmaan jonkinlaista kommunikaatiovaikeutta terveydenhuollon ammattilaisen ja asiakkaan väilllä. Kyse on kuitenkin arkaluonteisista asioista ja usein kysytään tietty patteristo, jottei tehdä arvauksia toisen puolesta. Joskus kysymykset saattavat tuntua vähän kiusallisilta ja voi tulla väärinkäsityksiä, Suvi Vainiomäki sanoo.

Hän kertoo, että terveydenhuollon ammattilainen selvittää yksilöllisesti, millaisesta suojaamattomasta seksistä on kyse ja mitä kaikkia tauteja testataan.

– Usein testeihin ei kannata oireettomana mennä ihan heti suojaamattoman seksin jälkeen, vaan kannattaa odottaa itämisajan verran. Voiko olla että tämä keskustelu joskus koetaan vähättelyksi, Vainiomäki pohtii.

Valehtelua seksikontakteista

Ylelle kokemuksiaan jakaneet kertovat, että keksittyjen oireiden lisäksi he ovat valehdelleet seksikontakteistaan, jotta pääsevät testiin. Kertomusten mukaan esimerkiksi miesten välinen suojaamaton seksi tarjoaa pääsyn testiin, samoin kuin seksi ulkomaalaisen kanssa.

Varhan avoterveydenhuollon johtajan mielestä valehtelu testiin pääsemiseksi ei ole suositeltavaa.

– Arvio testien laajuudesta ja ajankohdasta on aina yksilöllinen, ja on harmillista, jos ihmiset joutuvat valehtelemaan. Voi olla, että testit ajoittuvat tällöin väärin ja saadaankin väärä negatiivinen tulos. Eli sinänsä en suosittele valehtelemaan tai kehittämään oireita, joita ei ole, Suvi Vainiomäki sanoo.

Hänen mukaansa valtaosa seksitautien tartunnoista on kotimaisia.

Turussa seksitautitestiin päästäkseen on saatava lähete laboratorioon.

Sen voi saada joko Omaolon arvion jälkeen tai puhelimitse. Aiemmin TYKSin sukupuolitautien poliklinikalle saattoi mennä ilman ajanvarausta, mutta se johti ajoittaisiin ruuhkin. Sen vuoksi myös poliklinikalle tarvitsee nykyään varata aika tai täyttää Omaolon oirearvio, minkä jälkeen terveydenhuollon ammattilainen on yhteydessä.

Keskustelun tapaan kiinnitettävä huomiota

Ylen maanantaisessa jutussa viisikymppinen nainen kertoo kokeneensa arvostelua ja syyllistämistä siitä, että käy testeissä useamman kerran vuodessa. Hän ei ole kokemuksensa kanssa yksin.

Avoterveydenhuollon johtaja Suvi Vainiomäki kertoo, että palautetta kuunnellaan herkällä korvalla, sillä kyseessä ovat asiakkaille arkaluontoiset asiat. Palautetta kuitenkin tulee hyvin vähän.

– Keskustelun tapaan on hyvä kiinnittää huomiota. Kyllä meillä varmasti on kouluttamista siinä, miten terveydenhuollon ammattilaiset ottavat asiat puheeksi. Palautteen antamista on vähän, ja sen takia emme huomaa, että meidän pitäisi keskittyä kouluttamiseen vielä vähän enemmän, vaikka asiaa on viime aikoinakin koulutettu.

Toisaalta Vainiomäki toteaa myös, että ohjeistukset ja neuvot tulevan varalle saatetaan helposti tulkita arvosteluksi. Jos testiin tulee usein, kiinnittää terveydenhuollon ammattilainen asiakkaan huomion turvalliseen seksuaalikäyttäytymiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa huolellista suojautumista.

– Testaaminen on aina kuitenkin jälkikäteen tapahtuvaa. Kondomi on yhä erittäin tehokas seksitautien ehkäisemisessä ja ehkäisee myös ei-toivottuja raskauksia.

Tuulia pyrki seksitautitesteihin Turussa kesällä 2020 ja koki tilanteen nöyryyttäväksi. Terveyskeskuksesta soittanut hoitaja ei olisi ohjannut Tuuliaa testeihin, koska hänellä ei ollut seksitaudin oireita.

Seksityötä tekevä henkilö sanoo Ylen maanantaisessa jutussa, ettei ole edes uskaltanut mainita työstään, kun on hakeutunut seksitautitesteihin julkisessa terveydenhuollossa. Kollegoiltaan hän on kuullut, että seksityöhön suhtaudutaan terveydenhuollossa negatiivisesti.

Varhan Suvi Vainiomäen mukaan tieto kannattaa kertoa, sillä se auttaa terveydenhuollon ammattilaista ymmärtämään testien tarpeen ja laajuuden.

– Uskon että asenteet ovat vuosien saatossa muuttuneet, ja tilanteita ymmärretään paremmin. Toki meillä terveydenhuollossa on töissä aivan tavallisia ihmisiä, ja joskus asenteet voivat paistaa ammattimaisuuden läpi. Ohjaaminen turvalliseen seksiin ja esimerkiksi kondomin käyttöön on tässäkin tärkeä asia.

Kaikilla seksitautitestiin pääsyssä ei ole ongelmia. Yleen otti yhteyttä myös monia henkilöitä, jotka ovat aina halutessaan päässeet testiin ilman vaikeuksia.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella 23.7. kello 23 asti.