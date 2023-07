Nikotiinipussien markkinoille halutaan vahvempaa sääntelyä – ”Nallekarkkimaut pois”

Nikotiinipussien myynnin sääntely on tällä hetkellä välitilassa, sanoo Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto Radio Suomen päivässä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kumosi yli neljä milligrammaa nikotiinia sisältävien nikotiinipussien luokittelun lääkkeeksi huhtikuun alussa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) taas antoi kesäkuun puolivälissä määräyksen siitä, kuinka vahvoja nikotiinipusseja Suomessa saa myydä. Päätös kieltää 20 milligrammaa nikotiinia sisältävien ja sitä vahvempien pussien myynnin sekä markkinoille tuonnin Suomessa. Väliaikainen päätös on voimassa siihen saakka, kunnes valtioneuvosto eli hallitus tekee asiasta päätöksen.

Tukesin päätös ei ulotu maahantuontiin, vaan rajoittuu myyntiin ja markkinointiin Suomessa. Yksityishenkilöt voivat siis jatkossakin tuoda ulkomailta omaan käyttöön yli 20 milligramman pusseja.

– Fimean huhtikuun alun päätöksen jälkeen nämä [nikotiinipussit] eivät ole enää lääkelakia, eivätkä nämä enää kuulu esimerkiksi tupakkalain piiriin. Tukes katsoo, että ne ovat kemikaalilainsäädännön piirissä. Silloin, kun nämä ovat laillisesti sallittuja myytäviä tuotteita, mitään sitovia ohjeita ei kilpailulain vuoksi voida antaa, Päivittäistavarakauppa ry:n Luoto avaa.

Kaupat säännelleet itse nikotiinipussien myyntiä

Nikotiinipussien maut ja pakkaukset on suunniteltu houkuttelemaan etenkin nuoria, ja pakkauksista on voinut olla vaikeaa päätellä vahvuutta, kerrottiin Tukesin kesäkuisessa tiedotteessa.

– Nikotiinia 20 milligrammaa tai sitä enemmän sisältävät nikotiinipussit voivat olla hengenvaarallisia vauvoille ja pienille lapsille, Tukesin kemikaalituotteiden ryhmäpäällikkö Jouni Räisänen arvioi tiedotteessa.

Lausuntokierroksella Päivittäistavarakauppa ry korosti sitä, että maut säädettäisiin pois ja nikotiinin määrälle asetettaisiin yläraja.

Kaupat ovat Luodon mukaan tehneet nikotiinipussien makujen ja nikotiinivahvuuksien osalta itsesääntelyä jo ennen Tukesin päätöstä.

– Lapsia ja nuoria houkuttelevia makuja on rajattu pois eivätkä vahvuudet ole samaa luokkaa kuin esimerkiksi niissä, joita ulkomaalaisista verkkokaupoista kuluttajat tilaavat, hän sanoo.

Nikotiinipusseille pitäisi Luodon mukaan olla tiukka sääntelykehys, jotta tuotteita voisi myydä niin, että kuluttajat tietäisivät tuotteen sisällön. Lisäksi sääntely voisi linjata siitä, miten tuotteita myytäisiin vastuullisesti niin, että verotulot kuitenkin jäisivät Suomeen.

– Kovimmat vahvuudet ja nallekarkkimaut pois, hän toteaa.

Nikotiinipusseihin kaivataan varoitusmerkintöjä

Luoto ei usko, että nikotiinipussien käyttö loppuisi kieltämällä.

– Nikotiinipussien käyttö kasvoi merkittävästi pandemian aikana, kun ihmiset eivät päässeet matkustamaan eivätkä saaneet tuotua nuuskaa Suomeen. Nikotiinipusseja pystyi tilaamaan ulkomailta ja käyttö lisääntyi merkittävästi, Luoto kertoo.

Ulkomaisista verkkokaupoista tilaaminen on edelleen sallittua, mikä tarkoittaa, että myös vahvempia nikotiinipusseja voi edelleen tilata. Tilauksista verotulot eivät kuitenkaan tule Suomeen, Luoto muistuttaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on, että aikuisväestöstä alle viisi prosenttia käyttäisi päivittäin tupakka- ja nikotiinituotteita vuonna 2030. Mutta onko nikotiinipussien myynnin vapautuminen yhteensopiva tavoitteen kanssa?

Luodon mukaan ensin tietoa pitäisi saada nuuska- ja tupakkamarkkinaa tutkimalla siitä, kuinka moni tupakanpolton lopettamista yrittävä siirtyy nikotiinipusseihin.

Toimenpiteitä on jo tehty tupakoinnin vähentämiseksi. Tuotteita on varoitusmerkitty ja niitä on laitettu kaupoissa piiloon.

– Toivoisimme kuluttajan tuoteturvallisuuden kannalta, että nikotiinipurkeissakin olisi kunnon merkinnät, Luoto sanoo.