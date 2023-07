“On selvää, että Prigožinia ei ole kesytetty” – brittitutkija selittää, mitä Wagner-pomon tuoreesta ulostulosta pitäisi ajatella

Venäläisen palkka-armeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin esiintyi keskiviikkona ensimmäistä kertaa videolla kapinayrityksensä jälkeen.

Prigožinin olinpaikka ja se, onko hän edes hengissä, ovat olleet mysteerejä juhannuspäivän kapinayrityksen jälkeen.

Myös kapinan päättäneen sopimuksen yksityiskohdat ovat olleet hämärän peitossa. Mediatietojen mukaan Prigožin ja presidentti Vladimir Putin sopivat, että Prigožin siirtyy joukkoineen Valko-Venäjälle.

Tuore video näyttää vahvistavan sen, että perustiedot sopimuksesta pitävät paikkansa, arvioi tunnettu brittiläinen Venäjä-tutkija Mark Galeotti.

Prigožin ja ainakin osa Wagner-joukoista ovat nyt Valko-Venäjällä ja he kouluttavat siellä Valko-Venäjän sotilaita.

– Todennäköisintä on, että video on aito, Galeotti arvioi Ylen puhelinhaastattelussa.

Myös Valko-Venäjä on julkaissut viime päivinä videoita, joilla näkyy väitetysti Wagner-taistelijoita koulutustehtävissä.

Galeottin mukaan Prigožin näyttää myös tuntevan olonsa turvalliseksi Valko-Venäjällä.

Tästä kertoo se, että Prigožin arvostelee videolla Venäjän sotaa Ukrainassa. Hän kutsuu rintamatilannetta häpeälliseksi ja sanoo, että Wagner voisi palata sotaan vain, jos se ei tuota heille häpeää.

Prigožin perusteli kapinaansa nimenomaan sodanjohdon ja puolustusministeri Sergei Šoigun epäpätevyydellä. Näyttää siltä, ettei hän ole perumassa puheitaan.

– On selvää, että Prigožinia ei ole nöyryytetty tai kesytetty. Hän on yhä jollain tasolla itsenäinen, Galeotti sanoo.

Miksi Prigožin on yhä vapaa?

Ulkopuolelta näyttää erikoiselta, että presidentti Putin antaa Prigožinin ylipäätään jatkaa elämäänsä vapaalla jalalla. Galeottin mukaan tähän on kaksi syytä.

Ensinnäkin Putin tarvitsee yhä Prigožinia. Venäjä on saanut uusia liittolaisia etenkin Afrikan maista, koska se on voinut tarjota itsevaltaisille johtajille Prigožinin monien yhtiöiden palveluja.

Prigožinin bisnesimperiumiin kuuluu paitsi Wagnerin palkkasotilaat myös muun muassa median ja vaalien manipulointiin erikoistuneita yhtiöitä, joista tunnetuin on niin sanottu Pietarin trollitehdas.

– Se oli tavallaan pakettitarjous, jota voisi kutsua autoritäärisen hallinnon tukipalveluiksi, Galeotti sanoo.

Bisnesverkosto on hyvin monimutkainen ja Prigožin on mukana monissa sopimuksissa henkilökohtaisesti. Häntä on hyvin vaikea korvata ainakaan nopeasti.

Tulkintaa vahvistaa se, että Prigožin puhuu videollaan itsekin Afrikasta. Se on hänen mukaansa Wagnerin taistelijoiden uusi suunta Valko-Venäjän jälkeen.

Toiseksi Putinin on noudatettava ainakin ulkoisesti sopimusta, jonka hän on tehnyt Prigožinin kanssa, vaikka se saa hänet näyttämään heikolta.

Muutoin vastaavat sopimukset eivät enää onnistuisi tiukassa paikassa.

– Voi olla, että pitkällä aikavälillä hän kostaa Prigožinille, Galeotti sanoo.

Prigožin ei selvinnyt kapinastaan silti tappioitta. Hänen omistamiaan medioita on suljettu ja niitä on päätymässä Putinin kannalta luotettavampien liikemiesten käsiin.

Miten Wagnerin lähtö vaikuttaa sotaan?

Mark Galeottin mukaan Wagnerin poistuminen Venäjältä ei vaikuta välittömästi hyökkäyssotaan Ukrainassa. Wagnerin joukot oli jo vedetty rintamalta hyvin veristen Bahmutin taisteluiden jälkeen.

Tilanne muuttuu, jos Ukrainan vastahyökkäys menestyy. Silloin Wagnerin lähdöllä voi olla suuri merkitys.

– Ajatus luultavasti oli, että Wagneria olisi voitu käyttää reservijoukkona, jos Ukraina pääsee läpi Venäjän puolustuslinjoista, Galeotti arvioi.

Galeotti pitää naurettavana ajatusta, että Wagner voisi uhata Ukrainaa Valko-Venäjältä käsin. Joukot luovuttivat raskaat aseensa Venäjän asevoimille, eikä heitä ole muutamaa tuhatta enempää.

Prigožinin juhannuskapina oli Galeottin mukaan vakava isku Putinin asemalle Venäjän johdossa.

– Koko sotku on jättänyt Putinin paljon, paljon heikommaksi, Galeotti sanoo.

Galeottin mukaan sekä länsimaissa että Venäjällä oletettiin ennen kapinaa, että Putinilla on turvallisuuskoneisto täysin hallinnassaan. Kapina osoitti, ettei näin ollut.

Wagner pääsi etenemään lähes vapaasti Moskovan porteille, eivätkä turvallisuusjoukot juurikaan yrittäneet pysäyttää sitä.

– Mikä ikinä onkaan seuraava kriisi, Putin tietää, ettei hän voi välttämättä luottaa turvallisuusjoukkoihinsa. Uskon, että tämä alkaa muuttaa myös muiden ajatuksia siitä, kuinka voimakas Putin on, Galeotti sanoo.