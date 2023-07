Matkailijat Helsingissä uskovat, että viileä sää tuo Suomeen lomailuryntäyksen: ”Tämä paikka on lähivuosina täynnä turisteja”

Finland is Cool – tässäkö uusi slogan Suomen markkinointiin maailmalle?

Etelä-Euroopan helteet nousevat niin piinallisiin lukemiin, että kesäturismi voi siirtyä yhä kiihtyvämmin kohti pohjoista.

Visit Finlandin kestävän matkailun asiantuntijan Liisa Kokkarisen mukaan ihmiset alkavat yhä enemmän etsiä viileitä alueita lomilleen. Suomeen odotetaan viileyttä etsivien turistiryntäystä lähivuosina.

Helsingin Esplanadin puistossa liikkuvat turistit ovat samoilla linjoilla Kokkarisen kanssa. Yhdysvaltain Kaliforniasta saapuneet Michel Strange ja Charles Postal kehuvat Helsingin säätä vuolaasti.

– Sää täällä on täydellinen, Postal sanoo.

Kaksikko on Suomessa poikansa takia, mutta huomenna Kaliforniasta saapuva ystävä halusi Suomeen nimenomaan viileyden takia.

– Kotikaupungissamme ihmiset eivät enää siedä kuumuutta. Uskon, että tämä paikka on lähivuosina täynnä turisteja, Strange kertoo.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltalaiset Charles Postal ja Michel Strange ovat ihailleet muun muassa Kauppatorilta näkyviä risteilyaluksia, ja uskovat niiden suosion kasvavan. Kuva: Otso Karhu / Yle

Myös Sveitsistä Suomeen ja muihin pohjoismaihin matkaava Patrick sekä Ranskasta Helsinkiin lomalle saapuneet Remy ja Hélène uskovat, että turismi pohjoismaihin kasvaa ilmaston vuoksi. He eivät kaivanneet kameran eteen.

– Etelä-Euroopassa lomasesonki siirtynee keväälle ja alkusyksyyn, ja kesäturistit tulevat tänne, Patrick uskoo.

Remy ja Hélène eivät valinneet Suomea lomakohteeksi lämpötilan takia, mutta sanovat tulevansa uudestaan juurikin siitä syystä.

Turistit huolissaan ilmastonmuutoksesta

Etelä-Korealaisia turistiryhmiä ohjaava Mìa Yu kertoo, että heidän kotimaassaan on nyt äärimmäinen helle ja paljon katupölyä.

Suomi on hänen mukaansa jo nyt suosittu turistikohde korealaisille, mutta siedettävä lämpötila lisää suosiota entisestään tulevaisuudessa.

– Ongelma on siinä, että planeettamme on sairas. Sää on nyt todella kummallinen lähes kaikkialla. Täällä on lämmintä, mutta ei tukahduttavaa. Ja tuuli tuntuu hyvältä, Yu kertoo.

Israelista saapuneet Dana Lizer ja poikansa Yinon ovat tottuneet yli 40 asteen helteisiin. Heidän toinen poikansa on nyt Kreikassa, missä lämpötila on noin 35 astetta.

Lizerit odottivat Helsingin olevan paljon viileämpi.

– Sää täällä on täydellinen turismille, koska nyt kaupungilla on mukava kävellä, Dana kertoo.

Avaa kuvien katselu Israelilaiset Yinon ja Dana Lizer ovat tottuneet äärihelteisiin. He ovat seuranneet säitä Helsingissä sääsovelluksen avulla, ja yllättyivät iloisesti, vaikka varautuivat kylmempään. Kuva: Otso Karhu / Yle

Yinon harrastaa juoksemista. Israelissa juoksuharjoitukset järjestetään varhain aamulla, koska myöhemmin päivästä aurinko tekee ulkoliikunnasta tuskallista.

– Haluan tänne uudestaan. Täällä voi juosta vaikka koko ajan, Yinon kehuu.

Dana Lizer vakavoituu. Jos sääturismi Suomen kesässä kasvaa, on se myös huono asia.

– Se johtuisi siitä, että maapallo voi niin huonosti. Meidän kaikkien on oltava tarkempia ja elettävä kestävämmin. Tämä vain pahenee.

Avaa kuvien katselu Turisteja riitti Helsingin Esplanadin puistossa torstaina keskipäivällä. Vettä ei tarvinnut kaadella pulloista pään päälle liiallisen kuumuuden takia. Kuva: Otso Karhu / Yle

Euroopan matkailukomissio ETC arvioi, että Välimeren alueelle kesä-marraskuussa matkustavien ihmisten määrä laskee kymmenen prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kyse on sadoista tuhansista matkailijoista, jotka etsivät uuden lomakohteen.

Samalla Suomeen suuntautuva matkailu lisääntyy erityisesti rannikkoalueella ja Järvi-Suomessa.

Visit Finlandin mukaan muutos näkyy jo tänä kesänä: esimerkiksi suorat lennot Italiasta Saimaan rannalle Lappeenrantaan ovat lähes loppuunmyytyjä seuraavan kuukauden ajan.

Voit keskustella aiheesta 21. heinäkuuta 2023 kello 23:een asti.