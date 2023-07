Ruokavirasto perustaa tartuntavyöhykkeen lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi

Kuvassa on lintuinfluenssaan kuolleen naurulokin raato Lahden sataman aallonmurtajalla heinäkuussa 2023.

Esimerkiksi siipikarjan pitäminen ulkona on kiellettyä tartuntavyöhykkeellä. Tartuntavyöhyke kattaa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Ruokavirasto perustaa havaittujen lintuinfluenssatapauksien vuoksi tartuntavyöhykkeen, jolla pyritään estämään taudin leviäminen. Siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen pitäminen ulkona on kiellettyä tartuntavyöhykkeellä. Kielto koskee myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia paikkoja.

Tartuntavyöhyke kattaa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Ruokavirasto suosittelee siipikarjan suojaamista myös muissa osissa maata.

Tartuntavyöhykkeellä ihmisten käynnit siipikarjan eläinsuojassa on kielletty muusta kuin välttämättömästä syystä. Jos eläinsuojassa käydään, niin henkilöiden pitää pukeutua suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnillä sekä huolehtia käsihygieniasta.

Tartuntavyöhykkeellä lintujen rehut ja kuivikkeet on säilytettävä niin, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse niiden kanssa kosketuksiin.

Ruokaviraston mukaan lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen. Tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.

Suomessa on havaittu kesällä lintuninfluenssaa useilta paikkakunnilta

Kesä- ja heinäkuun aikana Suomessa on todettu H5N1-tyypin korkeapatogeenista lintuinfluenssaa erityisesti lokkilinnuissa. Lisäksi viruksen aiheuttamaa tautia on todettu Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla tarhatuissa turkiseläimissä. Tällä hetkellä tartunta on todettu kymmenellä turkiseläintilalla.

Ruokavirasto on julkaissut myös kartan, jossa näkyy vuonna 2023 todetut lintuinfluenssatapaukset Suomessa.

Ruokavirasto kehottaa ottamaan yhteyttä välittömästi kunnan- tai läänineläinlääkärille, mikäli havaitsee siipikarjassa tai muissa linnuissa esimerkiksi lintuinfluenssaan viittaavia oireita, normaalista poikkeavaa kuolleisuutta tai muutoksia tuotannossa. Esimerkiksi veden ja rehun kulutuksen tai munantuotannon väheneminen voivat olla merkkejä lintuinfluenssatartunnasta.

Suosituksen mukaan myös luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista ja yksittäisistä kuolleista petolinnuista tulee ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille.

Tartuntavyöhykkeet ovat toiminnassa välittömästi, ja Ruokavirasto tiedottaa erikseen niiden lakkauttamisesta.