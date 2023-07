RKP:n kokous päättynyt – Henriksson: Tilanne ei ole muuttunut

RKP:n puoluehallituksen kokous on päättynyt. Lyhyessä tiedotteessa puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo, että RKP:n kantaan ei ole tullut muutosta.

– Puoluehallitus yhtyy eduskuntaryhmän kantaan viime viikolta (14.7) ja toteaa, että tilanne ei ole muuttunut. Keskustelut jatkuvat hallituksen puheenjohtajanelikon kesken, Henriksson toteaa.

RKP:n eduskuntaryhmä kokousti viime viikolla. Silloin eduskuntaryhmä tiedotti, että se on erittäin huolissaan hallituksen toimintakyvystä. Etenkin valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) vuonna 2019 julkaistun blogikirjoituksen viittaukset burkaan pukeutuneista naisista ”mustina säkkeinä” on koettu ryhmässä erityisen epämiellyttävinä.

Henrikssonin mukaan puoluehallituksen kokouksen tarkoituksena oli tarjota puoluehallitukselle tietoa hallituksen tilanteesta, jotta se ei joutuisi olemaan vain mediassa olleiden tietojen varassa.

Ennakkotietojen mukaan kokouksessa oli tarkoitus käydä läpi valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) rasististen kirjoitusten aiheuttamaa eripuraa.

Puoluehallituksen kokouksessa ei ollut tarkoituksena tehdä päätöksiä esimerkiksi RKP:n jatkosta hallituksessa.

Hallituksen sisäinen luottamus on kivisen alun takia ollut koetuksella. Ylen haastattelemat RKP-vaikuttajat totesivat aikaisemmin tällä viikolla, että tilanne on haastava. He toivoivat, että hallituksen ongelmat ratkaistaisiin rivakammin.