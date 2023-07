Yli 100-vuotiaassa rakennuksessa syttyi tulipalo yöllä Nokialla – sammutustöiden arvioidaan jatkuvan pitkään

Sammuttamassa on enimmillään ollut yli 20 pelastuslaitoksen yksikköä. Rakennus on ollut tyhjillään ainakin vuoden, eikä tiedossa ole henkilövahinkoja.

Vuonna 1890 rakennetussa Siunauksela-kodissa syttyi tulipalo aamuyöllä Nokian Korvolantiellä.

Siunauksela-koti on 600-neliöinen kartanotyyppinen rakennus. Paikka on tarjonnut palveluasumista ikäihmisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Toiminta on kuitenkin lopetettu keväällä 2022 ja rakennus on ollut tyhjillään.

Avaa kuvien katselu Palon sammuttaminen jatkui vielä aamulla. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Hälytys tuli hieman ennen aamukolmea ohikulkijalta. Rakennus ja etenkin kattorakenteet olivat täyden palon vaiheessa, kun pelastuslaitos saapui palopaikalle.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palopäällikkö Jari Nieminen kertoi varhain perjantaiaamuna Ylelle, että sammutustyöt jatkuvat vielä useita tunteja.

Avaa kuvien katselu Tulipaloa oli sammuttamassa yli 20 yksikköä. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Palossa ei ole sattunut henkilövahinkoja eikä myöskään leviämisvaaraa ole.

Palosta ei niin ikään ole vaaraa ympäristölle, kertoo palopäällikkö.

Avaa kuvien katselu Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Aatu Visuri oli sammuttamassa paloa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Tulipaloa on ollut sammuttamassa enimmillään 24 pelastuslaitoksen yksikköä.

Palon syttymissyystä ei tällä hetkellä ole tietoa. Rakennuksessa oli edelleen sähköt.

Juttua päivitetään.