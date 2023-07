Suurehko puuyrityksen teollisuushalli palaa Pyhäjoella kasitien kupeessa

Kyseessä on Pyhäjoen Puun halli, jossa yrityksellä on muun muassa tuotantotilat. Yrityksestä kerrotaan, että tulipalo on vaurioittanut katon yläpohjaa sekä hallin ulkoseiniä. Henkilövahinkoja ei ole.

Avaa kuvien katselu Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sammuttaa paloa parhaillaan. Kuva: Rami Moilanen / Yle