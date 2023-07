Putin avasi Murmanskissa uuden energialinjan – kävi Kuolan niemimaalla ensimmäistä kertaa lähes kymmeneen vuoteen

Venäjän presidentti Vladimir Putin on vieraillut Murmanskissa. Putin käynnisti ensimmäisen maakaasun nesteytyslinjan Arctic LNG-2 -projektissa Belokamenkassa, lähellä Murmanskin kaupunkia. The Barents Observer -lehden mukaan Putin saapui Murmanskiin torstaina illalla Suomen aikaan.

Arctic LNG 2 on Venäjän kolmas suuren mittaluokan nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotantoprojekti. Muita ovat Gazpromin Sakhalin 2 -tehdas Tyynellämerellä ja Novatekin hallitsema Yamal LNG, kertoo puolestaan uutistoimisto Reuters.

Uusi LNG-reitti kulkee Murmanskin alueelta Koillisväylää pitkin tulevalle tuotantolaitokselle Gydanin niemimaalle. Tuotantolinjoja on kolme, ja jokaisen kapasiteetti on 6,6 miljoonaa tonnia LNG:tä vuosittain. Investoinnin arvo on noin 21,3 miljardia dollaria.

Venäjän tavoitteena on saada viidennes maailman LNG-markkinoista vuoteen 2035 mennessä. Nykyinen osuus on noin kahdeksan prosenttia.

The Barents Observerin mukaan Putin ei ole vieraillut Murmanskissa sitten vuoden 2014, jolloin hän vieraili Venäjän pohjoisen laivaston tukikohdassa Venäjän laivastopäivänä. Lehden mukaan Putin tapasi torstaina myös Murmanskin aluejohtoa ja Novatekin johtoa.