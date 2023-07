Oletko pohtinut, mitä Suomesta rasismipuheiden takia ajatellaan? Tutkijat kertovat, miksi huomio kannattaa kohdistaa eri suuntaan

Rasismista on viime päivinä puhuttu usein mainehaittana Suomelle. Tutkijoiden mukaan ilmiö on ymmärrettävä, mutta voi edesauttaa sitä, ettei rasismin vaikutuksia arjen tasolla tunnisteta.

Hallituksen ympärillä kuohuu, kun keskusteluun ovat nousseet perussuomalaisten ministerien vanhat rasistiset ulostulot.

Moni suomalainen pohtii, mitä meistä maailmalla nyt ajatellaan. Moni on kertonut häpeävänsä suomalaisuuttaan.

Myös mediassa on keskusteltu siitä, mitä käy Suomen maineelle. Esimerkiksi Yle on kertonut yritysten huolista maakuvan heikkenemisestä sekä siitä, mitä ulkomaiset toimittajat ajattelevat suomalaisten ministereiden rasistisista puheista.

Tässä jutussa haetaan neljän kysymyksen kautta vastausta siihen, mihin rasismin korostettu näkeminen mainehaittana voi johtaa.

Juttua varten on haastateltu syrjintään erikoistunutta tutkijatohtori Joona Räsästä Aarhusin yliopistosta ja mediatutkimuksen professoria Kaarina Nikusta Tampereen yliopistosta.

Miksi puhe Suomen ja suomalaisten maineesta kiinnostaa?

Mainehaittaan keskittymisen taustalla voi Joona Räsäsen mukaan olla tiedostamattomia asenteita ja oletuksia. Räsänen kommentoi aihetta sähköpostitse.

– Kyse voi olla jopa reaktionomaisesta automaattisesta ajattelusta. Ihmiset ovat usein ensisijaisesti huolissaan itsestään ja itsensä kaltaisista ihmisistä.

Räsänen nostaa esiin myös median vastuun.

– On luonnollista, että vaikkapa ulkomaankaupan asiantuntijalta kysytään, miten rasismi vaikuttaa mahdolliseen ulkomaankauppaan. Medialla on tässä rooli sen suhteen, mitä asioita nostetaan esiin.

Avaa kuvien katselu Joona Räsänen toimii tutkijatohtorina Aarhusin yliopistossa ja on suuntautunut syrjinnän filosofiseen tutkimukseen. Kuva: Lauri Karo / Yle

Suomessa on pitkään ollut ilmapiiri, jossa rasismista on puhuttu melko vähän, Kaarina Nikunen toteaa. Aiheesta on ollut vaikea puhua niin, että se herättäisi laajempaa kiinnostusta.

– Viime päivien keskustelu ehkä kuvastaa sitä, että rasismista on vaikea puhua muuten kuin tällaisten mutkien kautta – niin, että miltä se meistä tuntuu.

Mitä ongelmia mainepuheen korostumiseen liittyy?

Joona Räsäsen mukaan rasismikohun näkeminen mainehaittana sivuuttaa sen, keihin rasismi oikeasti kohdistuu.

– Riskinä saattaa olla, että syrjityt kokevat itsensä entistä enemmän syrjityksi, kun suomalaiset valkoiset ihmiset keskustelevat mediassa siitä, miten rasismi vaikuttaa ulkomaankauppaan. Voi olla, että he kokevat jäävänsä ulkopuolelle ja ajattelevat, etteivät heidän asiansa merkitse mitään.

Kaarina Nikunen huomauttaa, että mainepuheen ylikorostuminen voi johtaa siihen, ettei rasismin vaikutuksia ihmisten arjessa aleta selvittää.

– Rasismi jää ylätason puheeksi, josta keskustellaan kansallisella tasolla ja brändikysymyksenä. Konkreettiset rasismin teot ja rasismin vaikutukset arjen tasolla jäävät sivuun, ja silloin niihin ei puututa niin paljon kuin pitäisi.

Avaa kuvien katselu Tampereen yliopiston mediatutkimuksen professori Kaarina Nikunen toivoo rasismista puhumiseen monipuolisuutta ja konkretiaa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Voiko mainepuheesta olla hyötyä?

Joona Räsäsen mukaan mainehaitasta puhuminen voi kuitenkin puhutella ihmisiä, jotka eivät ehkä muuten kiinnostuisi ollenkaan rasismista aiheena.

– Kenties edes se vetoaa niihin, jotka vähättelevät rasismia ja maahanmuuttajien kokemuksia.

Puhe kansainvälisestä mainehaitasta voi herättää ihmisiä myös siihen, että rasismilla on laajoja vaikutuksia, Kaarina Nikunen sanoo.

– Useinhan rasismista ajatellaan, että se koskee vain ihmisiä, jotka ovat sen kohteena. Mutta tämä ei pidä paikkaansa. Kyse on yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksista, jotka ovat meidän kaikkien asia. Yhteiskunnallisesti rasismin vaikutukset voivat olla kauaskantoisia ja moninaisia.

Mitä muita näkökulmia keskusteluun kaivattaisiin?

Nikunen toivoo nyt käytävään keskusteluun monipuolisuutta ja konkretiaa.

– Tuotaisiin myös esiin, miksi rasismi on ongelma yhteiskunnassa. Sitä, millä tavalla se eriarvoistaa sekä tuottaa pidempiaikaisia ongelmia yhteiskunnan sisälle ja haasteita yhteiskunnan yhtenäisyydelle.

Median rooli korostuu siinä, keitä keskusteluun rasismin vaikutuksista otetaan mukaan, Nikunen sanoo.

– Olisi hyvä, jos keskustelemassa olisi muita kuin meitä valkoisia suomalaisia, jotka olemme aika hyvässä institutionaalisessa asemassa.

