Läpikaupallinen ja etukäteen hehkutettu Barbie naurattaa ja itkettää – ”Ei ole mitään vastaavaa tullut useaan vuoteen vastaan”

Barbie-elokuva on nyt kaikkialla.

Tänään ensi-iltansa saavassa elokuvassa pinkki unelmamaailma suistuu kaaokseen. Barbien roolissa nähdään Margot Robbie, kun taas Kenin herättää henkiin Ryan Gosling.

Barbie-elokuva on läpikaupallinen mutta koskettava. Parhaimmillaan se on pohtiessaan ihmisyyden rajoja. Barbiemaata ja todellisuutta peilataan jatkuvasti toisiinsa.

Innostus Greta Gerwigin ohjaamaa elokuvaa kohtaan on kasvanut kevään ja kesän mittaan. Elokuvateatteri Rivieran ohjelmapäällikkö Hanna Hynynen kertoo, että Barbiesta on muodostunut tapaus, ja ihmiset haluavat kokea tapauksen yhdessä. Liput ovat myyneet Barbieen huomattavasti nopeammin kuin keskivertoelokuvaan.

– Ei ole mitään vastaavaa tullut useaan vuoteen vastaan, että ihmiset olisivat näin innoissaan tai olisi näin paljon puhetta jostain elokuvasta ennen kuin kukaan on päässyt edes näkemään sitä, Hynynen kuvailee.

Avaa kuvien katselu Rivieran ohjelmapäällikkö Hanna Hynynen kertoo, että Barbie on jo ennakkonäytöspäivänä yksi Rivieran vuoden katsotuimmista elokuvista. Kuva: Susanna Pesonen / Yle

Ilmiön on mahdollistanut tunnistettavuus

Elokuvan jättisuosio on useiden tekijöiden summa. Yksi keskeinen avain menestykseen on ollut Barbien herättämä nostalgia. Lähes jokaisella on ensimmäisen käden, tai vähintään toisen käden kokemusta Barbiesta.

Helsingin Kallion Riviera täyttyi keskiviikkoiltana pinkkiin pukeutuneista ihmisistä, kun alkamassa oli Bring Your Own Barbie Dress-Along -ennakkonäytös. Osallistujia tuntui yhdistävän henkilökohtainen suhde Barbieen.

– En ole ikinä leikkinyt nukeilla, ne olivat jotenkin tylsiä. Kun sitten näin jossain, olisinkohan ollut kuusi- tai seitsemänvuotias, ensimmäisen Barbien, niin se oli se juttu, Eeva Tiitola kuvailee.

Barbie-ilmiön on mahdollistanut nuken tunnistettavuus. Vuonna 2019 julkaistussa Tiny Shoulders: Barbie 60 vuotta -dokumenttielokuvassa väitetään, että joka sekunti maailmalla myydään kaksi Barbie-nukkea, ja 98 prosenttia maailman ihmisistä tunnistaa Barbien.

Avaa kuvien katselu Eeva Tiitola on pitkän linjan Barbie-fani ja keräilijä. Hän saapui Rivieran ennakkonäytökseen itse tekemässään Barbie-asussa. Kuva: Susanna Pesonen / Yle

Viittaus Kubrick-elokuvaan herätti kysymyksiä

Elokuva herätti kiinnostusta jo heinäkuussa 2019, kun Variety ilmoitti, että Greta Gerwig ja hänen puolisonsa Noah Baumbach käsikirjoittavat yhdessä Barbie-elokuvan, jonka tuottaja ja pääosanesittäjä on Margot Robbie. Heinäkuussa 2021 Variety vahvisti, että Gerwig myös ohjaa elokuvan.

Joulukuussa 2022 katsojat saivat varsinaisen ensikosketuksen elokuvaan, kun siitä julkaistiin lyhyt traileri. Video jäljitteli Stanley Kubrickin klassikkoelokuvan 2001: Avaruusseikkailu avauskohtausta.

Traileri herätti enemmän kysymyksiä kuin tarjosi vastauksia. Se sai katsojat pohtimaan, onko kyseessä todella aikuisille suunnattu elokuva.

Avaa kuvien katselu Trailerissa viitataan Kubrickin klassikkoon, mutta monoliitin sijaan aavikolle ilmestyy Barbie, ja apinoiden sijaan sitä ympäröivät leikki-ikäiset tytöt. Kuva: LANDMARK MEDIA / Alamy/All Over Press

Elokuvan suosio räjähti viimeistään huhtikuun alussa, kun seuraava traileri julkaistiin. Siinä Margot Robbien esittämä Barbie riisuu kengät jalastaan, mutta seisoo edelleen varpaillaan – kuin Barbie-nukke.

Trailerissa Barbiet tervehtivät toisiaan sanomalla ”Hi Barbie!”, mikä kertoo katsojalle, että Barbieita on elokuvassa useita.

Myös Ylen Kulttuuriykkösessä keskustellaan Barbie-elokuvasta. Vieraina ovat Barbie-keräilijä Ursula Kähäri, Kansallismuseon näyttelypäällikkö Minerva Keltanen sekä elokuvakriitikko Leena Virtanen.

Meemit ja uutiset levisivät nopeasti

Barbie-ilmiön syntyyn ovat vaikuttaneet sosiaalisessa mediassa kevään ja kesän aikana levinneet uutiset ja meemit. Tämä on ollut yhdistelmä markkinointitiimin älykkyyttä sekä sitä, että elokuva on alkanut elää internetissä omaa elämäänsä, ja ihmiset tahtovat osallistua keskusteluun.

Huhtikuussa julkaistun trailerin jälkeen elokuvan markkinointitiimi loi tekoälytyökalun, jonka avulla kuka tahansa pystyi laittamaan elokuvajulisteeseen valitsemansa kuvan ja tekstin. Tämä sai ihmiset jakamaan kustomoituja Barbie-julisteita sosiaalisessa mediassa.

Kiinnostus elokuvaa kohtaan kasvoi edelleen kesäkuun alussa, kun elokuvan lavastaja Sarah Greenwood kertoi, että pinkki maali loppui Barbie-elokuvan vuoksi koko maailmasta. Kaikissa aiheesta kirjoitetuissa uutisissa ei tosin mainittu, että todellisuudessa maalin loppumiseen oli useita syitä, joista Barbie oli vain yksi.

Kesäkuun loppupuolella uutisissa huomioitiin muun muassa Barbien unelmatalo, joka on vuokrattavissa Airbnb:ssä sekä Margot Robbien palkka, joka oli jopa 12,5 miljoonaa euroa. Lisäksi elokuvan trailerissa esitetty piirroskartta on saanut laajaa huomiota, ja Vietnam on jopa kieltänyt sen vuoksi elokuvan esittämisen.

Myös yhteinen ensi-iltapäivä Christopher Nolanin ohjaaman Oppenheimer-elokuvan kanssa on todennäköisesti lisännyt molempien elokuvien suosiota. Vuoden odotetuimpien elokuvien ajoittuminen samalle päivälle on poikinut meemejä ja double feature -näytöksiä.

Hauskaa on erityisesti elokuvien välinen kontrasti: toinen on elokuvista on pinkki iloinen komedia, toinen synkkä draama. Elokuvat ovat saaneet myös yhteisnimen Barbenheimer. Esimerkiksi näyttelijä Tom Cruise kertoo Twitterissä, että hän on menossa katsomaan molemmat elokuvat putkeen.

Kaupallisuus on sisäänkirjattu elokuvaan

Kevään aikana kauppojen hyllyihin alkoi ilmestyä Barbie-aiheisia tuotteita. Elokuvan kanssa yhteistyötä tekivät muun muassa Nyx-meikit, Crocs-kenkämerkki ja Xbox-pelikonsoli – ja tämä on kokonaislistasta vain murto-osa.

Samoin Spotify täyttyi virallisista ja epävirallisista Barbie-soittolistoista. Elokuvaan ovat tehneet musiikkia alan kärkinimet kuten Billie Eilish, Sam Smith, Nicki Minaj ja Dua Lipa. Ryan Goslingin esittämä kappale I’m Just Ken löytyy Barbie: The Albumista, ja sen musiikkivideo hauskuutti Youtubessa elokuvaa edeltävällä viikolla.

Virallisten yhteistöiden lisäksi vaatekaupat ovat täyttyneet vaaleanpunaisista ja pinkeistä vaatteista. Pukeutumistrendillä on myös nimi: barbiecore. Barbien markkinointi on onnistunut, sillä jo pelkästään pinkki väri tuo elokuvan mieleen.

Avaa kuvien katselu Myös Rivieran ennakkonäytökseen kannustettiin pukeutumaan Barbie-teeman mukaisesti. Yksi pukukilpailun voittajista oli Elina Sorsa, joka käytti asun yhdistelemiseen kuusi tuntia. Kuva: Susanna Pesonen / Yle

Barbie-mainostuotteiden lisäksi elokuva itsessään on mainos. Elokuva on Mattel-lelujätin tuottama, ja se on vasta ensimmäinen askel yhtiön kunnianhimoisissa suunnitelmissa. Mattelin tavoitteena on tehdä tuotteistaan yhteensä 45 elokuvaa.

Leluyhtiö on myös elokuvan juonessa suuressa osassa: kun Barbie lähtee Barbiemaasta todelliseen maailmaan, yrittävät he saada nuken kiinni ja laittaa sen takaisin boksiin. Mikäli joku ei tiedä Mattelia ennen elokuviin menemistä, muistaa hän varmasti yhtiön nimen sieltä lähtiessään.

Toisaalta elokuva ei tunnu mainokselta, sillä siinä nostetaan esiin paljon kritiikkiä sekä Mattelia että Barbieta kohtaan. Esiin nousevat muun muassa Barbien asettamat epärealistiset kauneusihanteet sekä kuluttamiseen kannustaminen. Toisaalta piikittely on hyväntahtoista, ja tuntuu myös Mattelin pyrkimykseltä puhdistaa brändiään.

Avaa kuvien katselu Barbie seisoo vielä elokuvan alussa varpaillaan Barbie-nuken tavoin. Hänen jalkansa alkavat kuitenkin muistuttaa ihmisen jalkoja. Kuva: Courtesy of Warner Bros. Pictures

Mutta millainen uusi elokuva on?

Greta Gerwig on käsitellyt jo aiemmissa elokuvissaan tyttöyttä ja aikuistumista. Ohjaajan ensimmäinen pitkä elokuva Lady Bird kertoo Sacramentossa asuvasta teinistä, joka riitelee äitinsä kanssa ja haaveilee pääsevänsä länsirannikon taidekouluun.

Pikku naisia sen sijaan perustuu Louisa May Alcottin klassikkoromaaniin, ja se kertoo neljän siskoksen elämästä ja aikuistumisesta 1860-luvun Yhdysvalloissa.

Gerwigin kolmas elokuva Barbie voi olla ensisilmäyksellä jotain aivan muuta: se on aiempia elokuvia vauhdikkaampi, ja mukana on jopa toimintaa ja takaa-ajokohtauksia. Siinä kuitenkin toistuvat ohjaajan aiemmista elokuvista tutut teemat.

Elokuva voi saada katsojan pohtimaan omaa aikuistumistaan, sillä moni on varttunut Barbie-nukkejen ympäröimänä. Millaiselta aikuisuus vaikutti silloin, ja millaiseksi se on lopulta paljastunut?

Avaa kuvien katselu Barbie tanssii elokuvassa Kenien keskellä. Kuva: Courtesy of Warner Bros. Pictures

Elokuvassa pohditaan lisäksi Barbien ja ihmisen välistä eroa, kun nukke alkaa saada inhimillisiä piirteitä. Barbie sanoo juhlissa kesken tanssimisen: ”Ajatteletteko koskaan kuolemaa?” Muut Barbiet katsovat häntä ihmeissään, ja pian hän korjaa: ”Tahdon kuollakseni tanssia!”

Ainakin Rivieran ennakkonäytöksessä Barbie onnistuu naurattamaan, itkettämään ja jopa yllättämään. Nähtäväksi jää, kuinka moni katsoja lähtee elokuvan näkemisen jälkeen nostalgiapäissään leluostoksille. Todennäköisesti Mattel onnistuu suunnitelmassaan täydellisesti – mutta myös katsojat saavat elokuvalta toivomansa.

