Petoeläinten karkaamiseen ollaan varauduttu tarkasti Korkeasaaressa – ”periaatteessa mahdotonta”

Saksassa on viime päivinä uutisoitu mahdollisen leijonan liikkumisesta Berliinissä. Kysyimme Korkeasaaren turvallisuusasiantuntija Kristian Podduikinilta, miten todennäköistä petoeläimen karkaaminen on Korkeasaaresta, ja miten siihen on varauduttu.

Podduikinin mukaan petoeläinten kohdalla noudatetaan erityisen tarkkoja turvatoimia. Korkeasaaren kissaeläimet ovat Podduikinin mukaan aitauksissa, joita ympäröivät petoeläimen kestävät tukirakenteet. Tukevat aitaukset sisältävät paljon lukkoja, jolloin kissaeläin ei pääse aitauksesta pois. Takatiloissa ovet ja kongit ovat kahden lukon takana, joten ihminen ei pääse samaan tilaan kissaeläimen kanssa.

– Periaatteessa kissaeläimen karkaaminen ei ole mahdollista, Podduikin sanoo.

Podduikinin mukaan Korkeasaaresta kaupunkiin karkaaminen on haastavaa, koska vesi ympäröi saarta. Jos jokin eläin onnistuisi karkaamaan saarelta, se olisi joko saaressa tai vedessä.

Kaikkeen on kuitenkin varauduttu. Podduikinin mukaan Korkeasaaren turvallisuusasiantuntijat ovat tehneet riskiarvioita eläinjohtajan ja -lääkärin kanssa petoeläinten uintikyvystä ja siitä, millä todennäköisyydellä ne pääsevät uimaan vettä pitkin kaupunkiin.

Karkaustilanteessa Mustikkamaan Portti eli lipunmyynti saa tiedon tapahtuneesta, jonka jälkeen portin työntekijät alkavat soittaa toimintaohjeen mukaan muun muassa hätänumeroon sekä eläinlääkärille. Lähistöllä oleville ravintoloille tehdään sisällesuojautumiskehotus kuulutusjärjestelmän kautta.

Eläin voidaan nukuttaa tilanteen salliessa, mutta jos se pyrkii veden kautta rannalle, niin se lopetetaan. Tällaisiin tilanteisiin varaudutaan harjoittelemalla viranomaisten kanssa kaksi kertaa vuodessa.

Pari viikkoa sitten karanneen Pedro-sateenkaariboan tilanteessa käärmettä ei tulla lopettamaan, koska se on Podduikinin mukaan vaaraton ihmisille. Pedron löydyttyä se otetaan kiinni joko eläinlääkärin tai -hoitajien avustuksella. Pedron löytämiseksi turvallisuusyksikkö on kuvannut viemäristöjä ja putkistoja, asentanut riistakameroita ja levittänyt jauhetta yön ajaksi Korkeasaareen jälkien löytämiseksi.

Podduikinin mukaan eläinten karkaamisia sattuu verrattain harvoin.

– Joutuu menemään 80–90-luvuille, kun eläin on viimeksi karannut täältä, Podduikin sanoo.