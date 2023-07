Halpakopioista tuli kuumaa kamaa Tiktokissa – Meikkivaikuttaja: ”Miksi maksaisin 50 euroa, kun voin saada samanlaisen 10 eurolla?”

Lisää! Lisää ehdottomasti! Jatka samaan malliin!

Tämäntyyppisiä kommentteja ilmestyi oululaisen meikkisisällöntuottaja Aino Riipisen, 24, Tiktok-videoiden kommenttikenttään, kun hän julkaisi ensimmäisen videonsa dupe-tuotteista eli merkkituotteiden halpaversioista.

Vajaan vuoden videoita Tiktokiin tehnyt Riipinen on esitellyt somekanavillaan esimerkiksi meikkien ja hajuvesien edullisia verrokkeja. Innoitus iski, kun hän huomasi, miten kalliita julkkisten käyttämät tuotteet ovat.

– 30 millilitran meikkivoide voi maksaa satasen. Hyviin tuotteisiin ei tarvitse niin paljon rahaa, hän sanoo.

Riipinen ryhtyi vertailemaan kalliita tuotteita halpoihin vastaaviin ja löysi tuotteita, jotka muistuttivat hänen mielestä toisiaan hyvin paljon. Viime vuoden loppupuolella hän päätti alkaa tehdä videosarjaa Tiktokiin.

Riipisen lisäksi ilmiö kiehtoo nuoria ympäri maailman: hashtagilla ”dupe” on miljardeja näyttökertoja Tiktokissa ja dupeja koskevien Google-hakujen määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

Mikä dupe? Dupe tulee englannin kielen sanasta ”duplicate” eli kaksoiskappale. Sillä viitataan yleensä edulliseen versioon luksus- tai merkkituotteesta. Kaksoiskappaleita tehdään esimerkiksi vaatteista, asusteista, meikeistä ja muista kosmetiikkatuotteista, kuten hajuvesistä. Jotkut dupet ovat puhtaasti edullisempia verrokkeja kalliille tuotteille. Toiset taas jäljittelevät merkkiversioita pakkausta myöten, mikä voi hämätä asiakkaita ja koetella aineettomia oikeuksia. Epämääräisimmät dupet voivat olla käyttökelvottomia. Asiakas valitsee edullisen dupen usein tietoisesti alkuperäisen tuotteen sijaan.

Epävarma taloustilanne vaikuttaa

Kiinnostus dupe-tuotteita kohtaan on kasvanut viime vuosina samaan aikaan, kun taloustilanne on ollut epävarma. Ensin epävarmuutta aiheutti koronakriisi, sitten Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan.

Yleinen hintataso on noussut Venäjän hyökkäyksen jälkeen voimakkaasti.

– Kaikki ovat jollakin tavalla kärsineet viime vuosien tapahtumista. Ehkä ihmiset ovat heränneet. Miksi maksaisin 50 euroa, kun voin saada samanlaisen tuotteen kymmenellä eurolla, Riipinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Aino Riipisellä on yli 10 tuhatta seuraajaa Tiktokissa ja hänen suosituimmat videonsa ovat saaneet yli 100 000 näyttökertaa. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Kuluttajatutkimuksen dosentti Samuel Piha Turun yliopistosta arvioi, että epävarma taloustilanne vaikuttaa jonkin verran siihen, miten suhtaudumme halpatuotteisiin.

– Hintatietoisuus on nyt trendikästä. Media on paasannut, että tarvitaan järkevää kulutusta. Ei ole enää noloa, että säästää tai että rahaa on vähän käytettävissä, koska se on aiempaa yleisempää, Piha kertoo.

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston kyselyn mukaan yhä useampi nuori ostaa kopiotuotteita.

15–24-vuotiaista kyselyyn vastanneista 37 prosenttia ilmoitti viime vuonna ostaneensa vähintään yhden kopiotuotteen 12 viime kuukauden aikana. Vuonna 2019 vastaava luku oli 14 prosenttia.

Kuluttajapopulismia

Ajat ovat muuttuneet. 2000-luvulla merkkituotteita jäljitteleviä tuotteita pidettiin mauttomina. Nykyään vaikuttajat ympäri maailman esittelevät dupeja suurille someyleisöilleen.

– Mikä aiemmin oli noloa, ei enää olekaan noloa. Se kertoo syvemmästä yhteiskunnallisesta muutoksesta, Piha sanoo.

Hän näkee dupe-ilmiössä poliittisen populismin piirteitä. Somekansa kyseenalaistaa yhdessä vaikuttajien johdolla merkkituotteiden mahdin ja kääntää aiemmin paheksutut asiat ihailluiksi.

– Luksusbrändien suosio perustuu siihen, että on hienoa omistaa kallis asia. Tiettyyn pisteeseen saakka kuluttajapopulismi on hyväksi: se paljastaa, ettei luksustuotteen kalleus aina perustu aina muuhun kuin mielikuvaan.

Pihan mukaan dupe-ilmiö menee helposti ”överiksi”.

– Halpa tuote on voitu tuottaa epäeettisesti, Piha sanoo.

Tavaramerkki-, malli- ja patenttitoimisto Papula-Nevinpatin immateriaalioikeuskoordinaattori Peppina Iivonen huomauttaa, että dupet voivat vahingoittaa suunnittelijoiden tekijänoikeuksia. Moni dupe-tuotteita valmistava ja myyvä yritys sekä Tiktok hyötyvät alkuperäisten tuotteiden suunnittelijoiden työstä.

– Inspiroituminen on muodin kiertokulussa sallittua, mutta EU:ssa tuotekopioiden valmistus ja myyminen on kiellettyä, hän sanoo.

Käytännössä rajat ovat kuitenkin häilyviä. Meikkipakkausten, hajuvesipullojen ja tiettyjen vaatekuosien matkiminen voivat loukata tekijänoikeuksia, mallisuojaa tai tavaramerkkejä.

Sen sijaan esimerkiksi tuoksuja ei voi varata vain tietyn brändin käyttöön eikä esimerkiksi samanvärinen huulipuna välttämättä loukkaa toisen valmistajan oikeuksia.

Iivosen mukaan rajanvetoa käydään viime kädessä oikeudessa.

Hypeen ei voi aina luottaa

Meikkivideoiden tekeminen on Aino Riipiselle sivutyö, mutta hän haluaa olla seuraajiensa luottamuksen arvoinen.

– Kun esittelen tuotteita, niin myös oikeasti perehdyn niihin, Riipinen sanoo.

Hän kokeilee esittelemiään tuotteita itse ja vertaa niitä merkkituotteisiin. Hän saattaa esimerkiksi meikkivoidetta testatessaan meikata toisen puolen kasvoista kalliilla tuotteella ja toisen halpaversiolla nähdäkseen tuotteiden erot.

Välillä halvat tuotteet eivät yksinkertaisesti toimi. Hän on itse törmännyt liioittelevaan markkinointiin esimerkiksi yhdysvaltalaisvaikuttajien dupe-videoissa.

– Joskus hypetetään, että tässä on dupe. Kun meikkiä kokeilee, se ei pysy edes puolta päivää kasvoilla.

Dupeihin liittyy myös vakavampia riskejä. Ne liittyvät Riipisen mukaan esimerkiksi tuotantotapoihin ja ainesosiin, jotka eivät välttämättä sovi kaikille.

Avaa kuvien katselu Aino Riipinen neuvoo lukemaan meikkien ainesosalistat tarkasti. Tuote, joka sopii yhdelle, voi aiheuttaa toiselle näppylöitä tai kuivattaa ihoa. “En suosittelisi akneen taipuvaiselle ihotyypille kaikkia tuotteita, joita itse käytän.” Kuva: Timo Nykyri / Yle

Vastuullisuuden varmistaminen onkin sitten vaikeampi juttu, sillä kaikkia merkkituotteitakaan ei valmisteta eettisesti. Riipinen ei itse suosittelisi ostamaan tuotteita ainakaan vastuullisuuskohuissa ryvettyneiltä yrityksiltä, kuten Sheinilta. Kiinalaisyrityksen toiminta pohjaa halpaan ja nopeaan pikamuotiin.

Dosentti Piha kehottaa kuluttajia tarkkuuteen halpaversioita harkitessa.

– Kulutusyhteiskunta käy monimutkaisemmaksi, mikä vaatii myös kuluttajilta taitoa, kykyä ja vastuuta. Kuluttaja tekee viime kädessä ostopäätöksen, Piha sanoo.