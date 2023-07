Koiranomistaja esti Tytti Turkian ulospääsyn koirapuistosta: ”Tilanne oli ahdistava”

Tytti Turkialla on kaksi koiraa, joiden kanssa hän käy usein koirapuistoissa. Nyt mukana on Raivo, joka on rodultaan amerikanpitbullterrierin ja amerikanbulldogin risteytys. Raivo pudottaa pallon kiltisti maahan ja odottaa Turkian heittävän sen uutta hakua varten.

Puistossa ei ole samaan aikaan muita koiria. Tytti Turkia on kuitenkin kaiken aikaa valppaana, ja ottaa Raivon saman tien kiinni nähdessään toisen koiranomistajan lähestyvän aitausta.

– Kysyn aina lähestyvältä koiranomistajalta, olisiko hän koiransa kanssa tulossa puistoon. Jos on, pyydän häntä väistämään koiransa kanssa hieman kauemmaksi, jotta pääsemme itse turvallisesti pois aitauksesta, Turkia kertoo.

Avaa kuvien katselu Kuva: Kiira Ikävalko / Yle

Usein on kuitenkin käynyt niin, ettei tilaa poistumista varten ole annettu. Turkia kuvaa tilanteita ahdistaviksi. Häneltä on myös tivattu syitä siihen, miksi on ottanut itselleen sellaisen koiran, joka ei siedä toisia uroksia.

– Olen ottanut koiran itseäni, en ketään muita varten, enkä halua asettaa koiraani sellaiseen tilanteeseen, jossa aletaan räyhäämään ja tappelemaan, Turkia sanoo.

Kerran Turkia kertoo olleensa lähellä turvautua poliisin apuun, kun useista pyynnöistä huolimatta ulospääsy koirapuistosta oli estetty toisen koiran omistajan jäätyä portille koiransa kanssa.

Avaa kuvien katselu Tytti Turkian Raivo-koira tekee mielellään erilaisia temppuja. Kuva: Kiira Ikävalko / Yle

– Oli nurkkaan ahdistettu olo, Turkia kuvailee.

Tytti Turkia toivookin koirapuistossa kävijöiltä ymmärrystä ja kunnioitusta toisiaan kohtaan, koska aidattu alue on koiralle ainoa mahdollisuus päästä juoksemaan vapaana.

– 95-prosenttisesti kokemukseni onneksi ovat hyviä, Turkia kiittelee.

Häiriöt koirapuistoissa ovat harvinaisia tapauksia

Saako aggressiivisen koiran kanssa mennä koirapuistoon, rikosylikomisario Juha Junkkari?

– Omistaja voi mennä aggressiivisen koiran kanssa koirapuistoon niin, ettei paikalla silloin ole muita. Koiran on oltava omistajan valvonnassa ja hallinnassa. Varsinkin jos omistaja tietää koiran mahdollisesti olevan vaaraksi muille koirille tai ihmisille, on sen mukaisesti toimittava, eli valvonta ja hallinta pitää täyttyä myös aitauksessa. Koiranomistaja on aina vastuussa koirastaan ja sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Onko Kaakkois-Suomen poliisille tullut hälytystehtäviä koirapuistoihin?

– Koirista tehdyt ilmoitukset johtuvat enimmäkseen siitä, että niitä on pidetty vapaana esimerkiksi jossain lenkkeillessä. Kaakkois-Suomen poliisille ei ole tänä vuonna tullut ainuttakaan hälytystehtävää koirapuistoihin. Rikosilmoituksia on kuluvan vuoden aikana tehty kaksi. Toisessa tapauksessa koira on hyökännyt toisen koiran päälle koirapuiston aitauksen sisällä, ja toisessa tapauksessa hyökkäys on tapahtunut aitauksen välittömässä läheisyydessä portin liepeillä.

Avaa kuvien katselu Kotkan Palotorninvuorella porttiin on kiinnitetty koirapuiston säännöt. Kuva: Kiira Ikävalko / Yle

Ihminen on vastuussa sääntöjen noudattamisesta

Miten koirapuistoissa tulisi käyttäytyä, Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen?

– Usein kuvitellaan, että kun koiran laskee hihnasta irti koirapuistoon, sen voi antaa tehdä siellä mitää lystää. Oman koirapuiston sääntöihin kannattaa tutustua ennen sinne menemistä. Ei koira niitä sääntöjä osaa lukea, kyllä se on ihmisen tehtävä kontrolloida sitä toimintaa. Suurimmat häiriöt aiheutuvatkin piittaamattomuudesta tai oman koiran hallintaongelmista. Myös roskaaminen on ongelma koirapuistoissa. Toisin sanoen häiriöt johtuvat usein ihmisten toiminnasta, ei koirista.

Kenelle koirapuistot on tarkoitettu?

– Koirapuistot ovat avoimia kaikille, eikä ketään voi kieltää tulemasta sinne. Omistaja tai ulkoiluttaja on aina vastuussa koirasta.

Millaisia vinkkejä antaisit koirien omistajille?

– Koirapuiston käyttäjien on hyvä keskustella asioista rakentavassa hengessä ja puistoon tultaessa voi hyvin vaihtaa sanasen muiden koiran omistajien kanssa tilanteesta, miten kukin koira suhtautuu vieraisiin ja voiko heti laskea koiran irti ja niin edelleen.