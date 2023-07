Poliisi epäilee Nokialla tuhoutuneen yli 100-vuotiaan talon tulipaloa tahallaan sytytetyksi – ei varmuutta yhteydestä aiempiin paloihin

Poliisi epäilee Nokialla perjantaina aamuyöllä syttynyttä tulipaloa tahallaan sytytetyksi. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.

Lisäksi poliisi selvittää, onko tapauksella yhteyttä useisiin muihin Pirkanmaalla palaneisiin tyhjillään oleviin rakennuksiin.

Hälytys palosta tuli hieman ennen kello kolmea perjantain vastaisena yönä.

Vuonna 1890 rakennettu Siunauksela-koti sijaitsee Nokian Korvolantiellä. Pelastuslaitos on sammuttanut rakennusta pitkin päivää.

Rakennus jouduttiin purkamaan sammutustöissä kokonaan. Kukaan ei loukkaantunut palossa.

Siunauksela-koti on 600-neliöinen kartanotyyppinen rakennus. Paikka on tarjonnut palveluasumista ikäihmisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Toiminta on kuitenkin lopetettu keväällä 2022, ja rakennus on ollut tyhjillään.