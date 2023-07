Ränsistyneestä paloasemasta halutaan elvyttää "Lapin Tavastia” – katso video, miltä tiloissa näyttää nyt

Uusi yhdistys pyrkii perustamaan uuden kulttuurikeskuksen Rovaniemelle. Rahoituksen löytäminen korjauksiin ja muutostöihin on työläs prosessi, mutta ei yhdistyksen mukaan mahdotonta.

Rovaniemen kulttuuri- ja musiikkipiirit huutavat kunnollista keikkapaikkaa, joka ei ole liian iso eikä liian pieni. Rovaniemeltä puretun Valistustalon eli Café Tivolin jättämä aukko on suuri ja huhutaanpa joidenkin artististien jopa karttavan Rovaniemeä sopivan keikkapaikan puuttuessa.

Nykyinen paloasema voisi olla ratkaisu ongelmaan.

Kulttuurialan aktiivit Antti Huhtala ja Johan Pietarinen ovat perustamassa Paloasemasta Valoasemaksi -kannatusyhdistystä. Sen tarkoituksena on yhdistää eri kulttuurialan toimijoita, jotta tulevaan keskukseen saataisiin mahdollisimman moninainen kulttuurin tarjonta.

Avaa kuvien katselu Paloaseman autohallista Johan Pietarinen (vas.) visioi esiintymistilaa. Antti Huhtala pystyy myös näkemään tilat monenlaisten bändien soittopaikkana. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Johan Pietarisen mukaan tiloihin on jo suunniteltu laaja tarjonta.

– Siellä olisi tiloja taiteen tekemiselle, mahdollisesti bändikämppiä alakerrassa ja esiintymis- ja keikkapaikka artisteille. Siellä on valmiina majoitus-siipi, joka voisi toimia taidehostellina, myös ravintolaa ja taidegalleriaa on mietitty. Tilat mahdollistavat monenlaisen toiminnan, hän kertoo.

Huhtalan mukaan Valoasema tarjoaisi upean mahdollisuuden myös keskikokoisille bändeille.

– Hyvät bileet syntyy siitä, että ihmisiä on paljon. Tämä tietenkin vaihtelee tilan mukaan, että mikä on paljon. Jos esimerkiksi Lappi Areenalla on sata ihmistä katsomassa keikkaa, kyllä siellä vähän kaikuu.

Valoasemalle tuleva keikkapaikka vetäisi väkeä noin 400–500 henkeä. Esiintymistilat tulisivat paloaseman suureen autohalliin, jossa on myös akustisesti joitakin tilaratkaisuja valmiina. Johan Pietarisen mukaan esimerkiksi hallin kattopalkit estävät ääntä sinkoilemasta salissa, ja tila on juuri sopivan korkuinen.

Lapin Tavastialle oppia esikuvaltaan?

Jo vuonna 1970 toimintansa aloittanut ja yhä Helsingin Kampissa toimiva Tavastia-klubi on arvostettu keikkapaikka ja sinne soittamaan pääseminen on monen bändin tavoite. Tavastia-klubin ohjelmavastaavan Mikko Merimaan mielestä Valoasemalla on mahdollisuus hyvään tarinaan.

Hänen mukaansa konserttitila on kooltaan sopiva Rovaniemelle ja rakennuksen historia on jo sinänsä hieno asia, joka hänen mukaansa kannattaa säilyttää osana uutta kokonaisuutta. Hyvän ohjelman, asiakaspalvelun ja artisteille sekä yleisölle tarjottavien puitteiden lisäksi nykyään klubeilla pitää olla kunnossa asiat, jotka eivät olleet sitä jotain vuosia sitten.

– Anniskelupuolella pitää olla tarjolla myös runsaasti alkoholittomia vaihtoehtoja. Nykypäivänä myös esteettömyyteen ja tasa-arvoon liittyvät toiminnot ovat keskiössä, että voidaan olla turvallinen tila ja löytyy sukupuolineutraaleja vessoja ja esteetön kulku paikasta toiseen. Nämä ovat nostaneet viime vuosina päätään siinä mikä tekee hyvän klubielämyksen, Merimaa kertoo.

Valoasema vaatii aikaa ja rahaa

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Lapin pelastuslaitos pääsee muuttamaan Rovaniemellä uusiin tiloihin aikaisintaan noin kahden vuoden päästä. Valoaseman suunnittelussa on siis vielä monta vaihetta edessä.

Avaa kuvien katselu Aseman kunto ja sisäilmaongelmien laatu pitää selvittää. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Mahdolliset korjaukset lankeaisivat uuden vuokralaisen kontolle. Rahoituksen löytäminen korjauksiin ja muutostöihin on työläs prosessi, mutta Huhtala ja Pietarinen eivät pidä projektia mahdottomana.

– On tarkoituksena, että siinä yhdistettäisiin yksityisiä yrittäjiä ja muitakin eri tason toimijoita. Rahoituspohja pysyisi omilla vuokratuotoilla pystyssä, se on tietenkin tavoite. Myös (Euroopan unionin) New European Bauhaus -rahoitus voisi olla sopiva instrumentti tällaisen tilan muuntamiseen, Johan Pietarinen sanoo.

Kaupungin avusta ei ole varmuutta

Rovaniemen kaupungilla on isoja investointeja käynnissä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttilan mukaan Paloasemasta Valoasemaksi -projekti on sen verran alkuvaiheessa, että se ei ole ollut päättäjien käsittelyssä vielä.

Kaupunkivetoisesti hanketta ei ole mahdollista viedä eteenpäin, mutta kaupungin taloustilanteen huomioon ottaen ihanteellista olisi saada palolaitoksen tiloihin aikanaan uusi toimija.

– Kun ajatellaan kaupungin haasteellista taloustilannetta tulevina vuosina, ihanteellista olisi saada siihen joku yksityinen toimija tai toimijoiden yhteenliittymä, joka lähtisi sitä kehittämään. On ollut puhetta ”Lapin Tavastiasta” ja jos siihen sellainen saataisiin, sehän olisi aivan loistava juttu, Junttila sanoo.

Johan Pietarisen ja Antti Huhtalan polte kehittää Rovaniemen kulttuuritarjontaa on suuri. He tietävät tarvittavan työn määrän ja sen, että projekti vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Pietarinen on varovaisen toiveikas ja peräänkuuluttaa myös kaupungin apua hankkeeseen.

– Nyt kun tällainen mahdollisuus aukeaa, se pitäisi tutkia loppuun saakka, onko se mahdollinen. Ja toivon, että kaupunki sitoutuu olemaan mukana tässä, koska se on kaupungin tontti ja kaupungin rakennus.

Nähtäväksi jää, näkeekö Valoasema päivänvalon.

Avaa kuvien katselu Johan Pietarisen ja Antti Huhtalan mukaan kulttuuritilatarpeet Rovaniemellä on tunnistettu pitkään ja niistä on ollut puhetta eri toimijoiden ja kulttuurikentän kanssa. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Vaikka hanke on haastava, suunta on Pietarisen mukaan selvä.

– Tämä on se ykköstavoite ja mikään tästä efortista ei mene hukkaan. Toivotaan, että tämä sopii ja jos ei sovi, mietitään jotain lisää.

Toistaako historia itseään? Palonsammutus- ja kulttuuritoiminta ovat kietoutuneet yhteen Rovaniemellä aikaisemminkin. Rovaniemeltä purettiin kulttuurisesti merkittävä Valistustalo uudisrakennuksen alta vuonna 2016. Rakennuksessa toimivat muun muassa suosittu ravintola Tivoli sekä Kulttuuriyhdistys Valsan työ- ja galleriatila. Valistustalon tontilla oli vuodesta 1908 alkaen Palokunnantalo, joka tuhoutui täysin Lapin sodassa. Rovaniemen VPK:n toimesta tontille nousi uusien tilojen tarpeessa väliaikainen rakennus vuonna 1948. VPK:n johdolla perustettiin Rovaniemen Valitus- ja Urheilutalo Oy, joka vastasi pysyvien toimitilojen rakentamisesta. Jos Valoasema tulee Rovaniemen vanhan paloaseman tiloihin, toistaa historia itseään mielenkiintoisella tavalla. Valoaseman toteutuessa jäisi Rovaniemen VPK:lle edelleen mahdollisuus toimia samojen kiinteistöjen tiloissa.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 24.7. kello 23 saakka.