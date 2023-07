Salaperäinen telttaleiri ilmestyi metsään – yli 200 ihmistä kokoontuu elämään hetken yhdessä

Ville Aho on ollut Tingissä mukana ensimmäisen kerran 19-vuotiaana. Julia Silverio nauttii leirin sydämellisyydestä ja Balihan Ermutlu ihmisten aitoudesta. Video: Maria Salovaara / Yle, Marko Melto / Yle.

Pirkanmaalaisessa metsässä on koolla Ting-yhteisö, jota yhdistää halu olla yhdessä keskellä luontoa. Kaikki ovat tervetulleita, mutta tieto tapahtumasta kulkee henkilökohtaisesti ihmiseltä toiselle.

Isot aurinkokatokset erottuvat soratielle helposti. Korkeat männyt siivilöivät auringonsäteitä siellä täällä nököttäviin telttoihin.

Olemme tunnin ajomatkan päässä Tampereelta, Ylöjärven Kurun Riuttaskorven metsässä. Voisi luulla, että täällä on menossa jonkinlainen partioleiri.

Juttusille pysähtyy keski-ikäinen mies Porista. Hän kertoo ottaneensa keskiviikkona kyytiin liftarin, joka oli matkalla ”johonkin Tingiin”. Mies ei ollut koskaan kuullutkaan sellaisesta.

Perillä selvisi, että kyseessä on reilun 200 ihmisen kokoontuminen luonnon rauhassa. Porilainen päätti jäädä itsekin metsään ja yöpyi autossaan.

Avaa kuvien katselu Ting-yhteisö kokoontuu kahden viikon ajaksi yhteen. Kokoontumiset kiertävät Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Luonnossa ilman nykymaailman hälinöitä

Ting on eräänlainen perheyhteisö, joka kokoontuu luonnonhelmassa, kaksi viikkoa kerrallaan. Leirissä saa olla haluamansa ajan. Ting kiertää Islantia lukuunottamatta kaikissa Pohjoismaissa neljän vuoden välein. Kokoontumisen taustalla ei ole järjestöä, jäsenyyttä tai organisaatiota.

Tingiin osallistuu perheellisiä, pariskuntia ja yksineläjiä. Kutsu Tingille kulkee henkilökohtaisesti ihmiseltä toiselle, ei sosiaalisessa mediassa.

Toista kertaa Tingiin saapunut Balihan Ermutlu tietää Tingin perustuvan muinaiseen tanskalaiseen käräjäperinteeseen. Kylän kesken kokoonnuttiin metsään tekemään päätöksiä ja ratkaisemaan ristiriitoja.

– Minut tänne uudestaan vetää ihmisten aitous. Täällä on helppo katsoa ihmisiä silmiin. Kun joku kysyy kuulumisia, pystyn kertomaan ja kuuntelemaan myös toista. Yhteys on aito.

Avaa kuvien katselu Baliman Ermutlu on oppinut eräolosuhteissa yhteistyön merkityksen. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Myös viidettä kertaa mukana oleva Matti Aalto kertoo Tingin antavan hänelle valtavan paljon ”monilla eri tasoilla”.

– Tämä on mahtava mahdollisuus kohdata ihmisiä ja rentoutua. Olen IT-alalla töissä, joten tämä hetki, kun pääsen luontoon ilman elektroniikkaa ja nykymaailman hälinöitä, tekee mielelle hirveän hyvää.

”Jos näet työn, se on sinun”

Tiensä Kurun metsään on löytänyt 200–250 ihmistä. Joukkoon mahtuu erilaisia persoonia ja tapoja, mutta Matti Aallon mukaan keskustelemalla päästään kaikkia tyydyttävään ratkaisuun.

Kaikesta ei Aallon mielestä edes tarvitse olla samaa mieltä. Tärkeintä hänestä on, että aina löytyy joku tai jotkut, jotka kantavat tietystä käytännön asiasta vastuun.

– Meillä on sanonta ”jos näet työn, se on sinun”, ja se on toiminut hyvin.

Avaa kuvien katselu Matti Aalto osallistuu aktiivisesti Tingin järjestelyihin ja nauttii luonnon rauhasta. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Aalto itse kantaa vastuun metsäleirivarusteista kokoontumisten välillä. Hän huolehtii siitä, että kaikki varusteet liikkuvat leirille. Vuosien varrella hän on tykästynyt myös leirin rakentamiseen ja auttelee muun muassa katosten, hyllyjen ja tulipaikkojen laittamisessa.

Balihan Ermutlu on ollut mukana ihmisjoukon ruokkimisessa. Hänkin kertoo, etteivät kaikki todellakaan ole samaa mieltä. Jokaisen ruokailun yhteydessä on pitkiäkin puhepiirejä, jotka tapahtuvat kunnioittavassa hengessä.

– Piirissä kiertää keppi. Se, jolla keppi on, puhuu puhuttavansa ja sitten keppi siirtyy seuraavalle. Niitä pidetään niin kauan, kunnes ihmiset ovat samaa mieltä.

Avaa kuvien katselu Pääkeittiössä valmistetaan kaksi yhteisruokaa päivittäin. Lapset syövät useammin. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Jokaista Tingissä mukana olevaa kuitenkin yhdistää halu elää rauhassa ja tehdä mukavia asioita.

Tingiin osallistuville tarjotaan päivässä kaksi ruokaa, ja suunnittelussa otetaan huomioon muun muassa erilaiset allergiat ja gluteiinittomuus.

Pääkeittiön virkaa metsässä toimittaa tätä varten paikalle tuotu uuni. Ermutlulla on selkeät sävelet ruoanlaitossa: yksi ämpäri kasviksia on 30 hengelle ja yksi ämpärillinen riisiä riittää 150 ihmiselle.

– Yleensä pitää kuitenkin tehdä vähän enemmän kuin miltä tuntuu. Kerran huomattiin puuron loppuvan kesken, mutta sitten juostiin äkkiä takaisin tulelle tekemään lisää.

Avaa kuvien katselu Matti Aalto on mukana suunnittelemassa Tingin ruokia. Kylmätuotteita ei ole. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Avaa kuvien katselu Julia Silverio on ollut onnellinen siitä, että Aamu-vauvan hoidossa on riittänyt apukäsiä. Ville Aho kertoo nukkuneensa poikkeuksellisen hyvin metsän rauhassa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Kahden viikon jälkeen lähdetään hymyillen

Leirillä on kaksi ehdotonta sääntöä: päihteettömyys ja väkivallattomuus. Matti Aallon mukaan molemmat säännöt ovat vuosien varrella onnistuneet pääsääntöisesti hyvin.

Asiat ovat selvinneet keskustelemalla.

– Kaikkeen eivät tämän porukan kyvyt kuitenkaan ole riittäneet, ja johonkin on vedettävä raja. Jos tulee liian vakava tapaus, joudumme turvautumaan poliiseihin tai terveydenhuoltoviranomaisten apuun.

Balihan Ermutlu muistaa nähneensä neljä vuotta sitten leirillä yhden kiivaan riidan. Tilanteeseen puututtiin, ja puhe auttoi.

Avaa kuvien katselu Kaikki ovat Tingiin tervetulleita. Kutsu kulkee ihmiseltä toiselle. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Kokoontuminen päättyy sunnuntaina.

Matti Aallon mielestä Tingissä ollaan lopulta hyvin perinteisten suomalaisten arvojen ja asioiden äärellä.

– Me koemme kutsumusta olla metsässä, istua nuotiolla ja käydä uimassa. Pääsääntöisesti ne, jotka ovat tulleet vilkaisemaan, löytyvät täältä vielä seuraavallakin viikolla. Pois he lähtevät paljon leveämpi hymy kasvoillaan.