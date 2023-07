Laulajalegenda Tony Bennett on kuollut

Yhdysvaltalainen jazz- ja poplaulaja Tony Bennett on kuollut. Bennett oli kuollessaan 96-vuotias.

Bennett oli sairastanut Alzheimerin tautia jo usean vuoden ajan.

Bennettin ura ylsi kaikkiaan kahdeksalle eri vuosikymmenelle. Hän myi miljoonia levyjä ja voitti 20 Grammy-palkintoa mukaan lukien elämäntyöpalkinnon.

Artistin uran parhaat ajat sijoittuivat 1950- ja 1960-luvuille. Hänen tunnetuimpiin kappaleisiinsa kuuluvat Because of You, Cold, Cold Heart sekä Rags to Riches. Yhdysvalloissa kyseiset kappaleet nousivat ilmestyessään singlejen suosiota mittaavan Billboard-listan ykkössijalle.

Laulaja teki yhteistyötä myös muiden artistien kuten Aretha Franklinin ja Frank Sinatran kanssa. Sinatra kutsui Bennettiä musiikkialan parhaaksi laulajaksi. Viimeisimpänä laulaja teki kaksi albumia Lady Gagan kanssa.

Avaa kuvien katselu Tony Bennett teki viimeisinä vuosina yhteistyötä Lady Gagan kanssa. Kuva: Vidura Luis Barrios / Alamy/All Over Press

Pohjamudista uuteen suosioon

Tony Bennett, oikealta nimeltään Anthony Dominick Benedetto, syntyi italian-amerikkalaiseen perheeseen New Yorkissa vuonna 1926.

Koomikko Bob Hope löysi Bennettin, kun tämä esiintyi New Yorkissa toisen maailmansodan jälkeen nimellä Joe Bari. Hope sai laulajan muuttamaan esiintyjänimekseen Tony Bennett ja kiinnitti hänet lämmitelijäkseen.

Bennett aiheutti uransa alkuaikojen hiteillä jopa hysteriaa, mutta hänen suosionsa alkoi hiipua 50-luvun puolivälissä rockin suosion myötä. Tämän jälkeen laulaja siirtyi jazzmusiikin pariin.

Avaa kuvien katselu Koomikko Bob Hope (oik) löysi Tony Bennettin ja auttoi tämän uran käynnistämisessä. Kuva: Everett Collection / AOP

Artisti koki elämässään aallonpohjan 1970-luvulla viisikymppisenä. Hänen avioliittonsa oli kivillä, hän oli kokaiiniriippuvainen ja niskassa oli 2 miljoonan dollarin velat.

Hänen poikansa Dannyn ansiosta Bennett pääsi jaloilleen ja uuteen suosioon 1980- ja 90-luvuilla, kun hänet löysi uudelleen nuorempi yleisö.

Hän sai lisää uutta yleisöä vielä 2000-luvulla, kun hän julkaisi kolme duettolevyä, joilla hän tulkitsi kappaleita itseään nuorempien artistien kanssa. Kappaleilla lauloivat esimerksi Paul McCartney, Celine Dion, Bono ja Amy Winehouse.

Tony Bennett esiintyi viimeisen kerran 95-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi Lady Gagan kanssa vuonna 2021.