Sirpa Tuomivaara heilui vuosikausia viikatteen kanssa mökkirantansa vedessä, kunnes löysi paremman keinon järven kaunistamiseen

Veneen keulassa jyystävä leikkuri katkoo kaislikkoa, ja järvelle avautuu uusia näkymiä. Etelä-Lapissa Posiolla on herätty siihen, että kotijärvet ovat päässeet rehevöitymään. Siksi alueen mökkiläiset ja paikalliset ovat perustaneet lappilaisittain harvinaisen vesistönhoitoon keskittyvän Etelä-Posion vesistöyhdistyksen.

Toisin kuin vesialueita hallinnoiviin osakaskuntiin, yhdistykseen voivat osallistua tasavertaisina muutkin kuin maanomistajat. Vastaavia vesistöyhdistyksiä on Etelä-Lapissa ollut aiemmin vain yksi.

Tänä kesänä ovat käynnissä yhdistyksen ensimmäiset talkoot. Yhdistys niittää vesikasvillisuutta Kuusijärveltä 13 hehtaarin alueelta, ja työ kestää reilun viikon verran.

Avaa kuvien katselu Kuusijärvi sijaitsee kaukana kaupunkien hälinästä. Kuva: Leena Luotio / Yle

Järeällä kalustolla järvimaisema kaunistuu

Ennen Kuusijärvi oli karu, mutta vuosien varrella se on rehevöitynyt, jonka seurauksena rantojen tuntumaan on kasvanut runsaasti kortetta, ruokoa ja kaislaa.

Mökkijärven kunnosta huolestunut Sirpa Tuomivaara ja muut mökkiläiset sekä asukkaat päättivät perustaa vesistöyhdistyksen, kun Posion kunta tiedusteli vesistöjen kunnostamisesta kiinnostuneita tahoja.

– Olin vuosikausia yrittänyt pikkuviikatteella ja muilla konsteilla siivota rantaa, Tuomivaara kertoo.

Yhdistykselle on hakemusten avulla saatu rahaa noin 40 000 euroa. Rahoitusta tulee niin kunnalta, valtiolta kuin Euroopan unioniltakin. Rahoitukseen ehtoihin kuuluu, että yhdistyksen täytyy talkoilla.

Tukirahalla muun muassa tilataan koekalastuksia yhdistyksen toiminta-alueelle eli kahdeksalle järvelle. Rahalla on myös järjestetty vesistökunnostukseen liittyviä tapahtumia. Niittotalkoita varten on hankittu kalustoa, kuten vene, jossa on tehokas moottori sekä kaksi haravakonetta ja niittokone.

Avaa kuvien katselu Sirpa Tuomivaara on Etelä-Posiolla toimivan vesistöyhdistyksen puheenjohtaja. Tuomivaaralla on mökki Kuusijärvellä ja hän on myös alunperin kotoisin Posiolta. Kuva: Elina Ervasti / Yle

Niiton mahdollisesti suurin hyöty on, että järvi näyttää paremmalta, ja siellä pääsee liikkumaan sujuvammin. Tuomivaara kuvailee tiheää vesikasvillisuutta suorastaan metsäksi.

– Tämä on mökkiläisille ja virkistyskäyttöön aivan eri järvi nyt kun on niitetty, Tuomivaara sanoo.

Pyrkimyksenä on myös palauttaa tilaa lohikaloille. Tätä varten tehdään poistokalastuksia, joissa kalastetaan särkikaloja. Poistamalla särkikaloja voidaan estää rehevöitymistä ja saadaan mahdollisesti tilaa siialle, jota Kuusijärvessä on ollut aiemmin.

Avaa kuvien katselu Etelä-Posion vesistöyhdistys talkoili Kuusijärvellä. Kalustoa varten on saatu tukea monelta taholta. Kuvassa Jaakko Määttä. Kuva: Elina Ervasti / Yle

Ennallistaminen vaatisi ojien tukkimista

Kyse ei ole ainoastaan maiseman parantamisesta. Talkoolaisten tavoitteena on myös ennallistaa järveä sen aikaisempaan tilaan ainakin jossain määrin. Tuomivaara myöntää, että työmaa on suuri.

– Nytkin on ehkä jo tosi myöhäistä, kuormat ovat ihan valtavia, Tuomivaara kertoo tämän kesän työmaasta.

Sirpa Tuomivaara kertoo, että Kuusijärven tila on luokiteltu hyväksi, mutta se on heikentymässä. Syynä rehevöitymiseen on muun muassa maa- ja metsätalous.

Ihmisen aiheuttamasta rehevöitymisestä suurin osa tulee peltoviljelystä sekä metsäojituksista. Ojituksia on tehty, jotta jänkiä on saatu kuivattua esimerkiksi talousmetsäksi.

Vesistömallijärjestelmän mukaan Kuusijärveen tulevasta fosforikuormituksesta noin puolet on ihmisen aiheuttamaa, Lapin ely-keskuksen suunnittelija Mika-Matti Maisonvaara sanoo.

Ekologisesta näkökulmasta niitoilla ja hoitokalastuksella järven tilaa voidaan väliaikaisesti parantaa varsinkin, kun niitto tehdään kolmena kesänä peräkkäin.

Mika-Matti Maisonvaaran mukaan tämän kesän niitolla saadaan poistettua karkeasti ottaen 70–140 kiloa fosforia, mikä ehkäisee rehevöitymistä. Niitto ja hoitokalastus eivät kuitenkaan poista rehevöitymisen syitä, jotka ovat yhä olemassa.

Avaa kuvien katselu Kuusijärvelle ilmoitettu niittoala on noin 13,5 hehtaaria, ja siellä niitetään pääosin järviruokoa- ja kortetta Kuva: Elina Ervasti / Yle

Paperityö vienyt paljon aikaa

Paperityö on vienyt paljon aikaa viime vuonna perustetulta vesistöyhdistykseltä, joka saa rahansa hankehakemusten kautta.

Vesikasvien niitto vaatii myös maanomistajien luvan. Vain pienimuotoiset viikateniitot saa tehdä ilman lupaa. Koneellisesta niitosta on ilmoitettava etukäteen ennen työn toteuttamista vesialueen omistajalle ja alueelliselle ely-keskukselle.

Lisäksi esimerkiksi lintujen elinympäristö on otettava huomioon, eikä kaikkea vesikasvillisuutta saa poistaa. Vesikasvien niitto on tärkeää toteuttaa oikeana ajankohtana.

Tehokkain niittoaika on heinä-elokuun vaihteessa. Jos niittokertoja on useampia, ensimmäinen niitto kannattaa tehdä juuri ennen kasvien kukkimista kesäkuun lopulla.

Tärkeää on myös kuljetus, sillä kasvimassa on vietävä pois järveltä, jotta ravinteita saadaan pois.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit kommentoida 27.7. klo 23 saakka.