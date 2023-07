Ukraina otti rypäleammukset käyttöön – Noin kymmenkertainen hyöty tavalliseen tykistön kranaattiin verrattuna, sanoo eversti

Ukraina ilmoitti torstaina käyttäneensä Yhdysvalloilta saamiaan rypäleaseita venäläisiä joukkoja vastaan ensimmäistä kertaa.

Rypäleaseiden käyttö on aiheuttanut keskustelua, koska ne ovat kiellettyjä yli sadassa maassa.

Ukrainalle uudet aseet ovat kuitenkin tärkeitä. Niiden avulla Ukrainan odotetaan saavan vauhtia hitaasti edenneeseen vastahyökkäykseen.

Rypäleaseet erityisen tehokkaita linnoitettuihin asemiin

Ukrainalle annetut rypäleaseet ovat tykistä ammuttavia ammuksia, joissa on kymmeniä tytärammuksia. Ne ammutaan 155 millimetrin tykistä, joita Ukrainalla on käytössään.

Rypäleammus voidaan ampua normaalin tykinammuksen tapaan noin 30 kilometrin etäisyyteen.

Ase siis yltää esimerkiksi Venäjän raskaasti linnoitettuihin puolustuslinjoihin Ukrainan etelärintamalla.

Siellä hyökkäys on edennyt erittäin hitaasti, koska venäläiset ovat ehtineet kaivautua tukevasti asemiinsa.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtajan, eversti Pekka Turusen mukaan ammukset toimivat erityisen hyvin taisteluhautoja vastaan.

– Tytärammusten hyöty tulee esiin kaivautunutta vihollista vastaan – niihin tämä ammus toimii erittäin hyvin, sanoo Turunen.

Avaa kuvien katselu Eversti Pekka Turunen aloittaa Pääesikunnan tiedustelupäällikön tehtävässä marraskuussa. Kuva: Puolustusvoimat

Lisäksi ammuksilla saadaan tuhoa aikaiseksi laajalle alueelle. Vaikutusalue riippuu korkeudesta, jolta ne ammutaan.

– Yhdellä rypäleammuksella saadaan peitettyä jopa tuhansien neliömetrien alue, puhutaan ehkä jopa 10 000 neliömetristä, sanoo Turunen.

Ukrainan kannalta ase on merkittävä, koska sillä on ollut jatkuvasti pulaa tykistön ammuksista. Tykistöllä on Ukrainan sodassa keskeinen rooli. Se, kummalla on enemmän tykistöä ja ammuksia, on sodan kulun kannalta merkittävää.

– Jos verrataan tavalliseen tykistön kranaattiin, niin vaikutus on noin kymmenkertainen, eversti summaa rypäleaseen tehosta.

Aseella myös merkittävä pelotevaikutus

Voiko rypäleaseella olla käänteentekevä vaikutus sodankulkuun?

– Se voi muodostua käänteentekeväksi, koska aseen vaikutus on kahdenlainen.

Turunen kertoo, että merkittävän asevaikutuksen lisäksi aseella on myös suuri psykologinen vaikutus. Ammus aiheuttaa vastustajassa pelkoa samaan tapaan kuin miina.

– Kun ammus räjähtää linnoitteiden yläpuolella ja tytärammukset rupeavat räjähtelemään asemissa, niin sillä voi olla käänteentekevä vaikutus taistelumoraaliin, sanoo eversti.

Twitterissä jaetulla videolla näkyy väitetysti Ukrainan rypäleammuksella tehty isku.

Ukrainan sotaa seuraavan asiantuntija John Helinin mielestä kyseessä ei ole kuitenkaan mikään ihmease. Helinin mukaan apu on kuitenkin pitkään tykistöammuspulasta kärsineelle Ukrainalle merkittävä.

– Eivät nämä yksinään käännä sodankäynnin suuntaa. Tämä auttaa kuitenkin Ukrainaa jatkamaan hyökkäysoperaatioita pitkälle syksyyn, sanoo Helin.

Ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat aseen käyttöä

Ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet Yhdysvaltojen päätöstä lähettää Ukrainalle rypäleammuksia, koska osa ammuksista voi jäädä räjähtämättä. Turusen mukaan Yhdysvaltalaiset lähteet kertovat, että räjähtämättä jääneiden ammusten osuus olisi noin 2,5 prosenttia.

Asetta kritisoivat sanovat osuuden olevan paljon korkeampi.

Ukraina on ilmoittanut, ettei se käytä rypäleasetta asutuskeskuksiin.

Eversti Turunen huomauttaa myös, että sodassa jää joka tapauksessa aina räjähtämättömiä ammuksia.

– Tällä hetkellä käydään rintamasotaa, ja ase on tarkoitettu juuri vastustajien sotilaita ja sotilasjärjestelmiä vastaan. Ukrainalla on legitimiteetti aseen käyttöön, sanoo Turunen.

Helin ei halua ottaa kantaa aseeseen liittyviin eettisiin kysymyksiin, mutta sanoo, että Ukraina käy puolustussotaa kansanmurhaa harjoittavaa hyökääjää vastaan.

Avaa kuvien katselu John Helin ylläpitää tilannekarttaa Ukrainan rintamatilanteesta yhdessä timiinsä kanssa. Kuva: Ghadi Boustani

Yli sata maata on kieltänyt rypäleammusten käytön. Ukraina, Yhdysvallat ja Venäjä eivät kuulu allekirjoittaneiden maiden joukkoon. Myöskään Suomi ei ole allekirjoittanut rypäleammuksia kieltävää sopimusta ja Suomen puolustusvoimilla on niitä käytössään.

Venäjän uhkaa aloittaa ammusten käytön, vaikka on jo käyttänyt niitä

Venäjä on uhannut, että se aikoo vastata samalla mitalla, jos Ukraina aloittaa rypäleammusten käytön.

Väite on sikäli absurdi, että Venäjän tiedetään käyttäneen rypäleammuksia ukrainalaisia vastaan jo sodan alkuvaiheessa.

– Venäjä on käyttänyt puolitoista vuotta näitä ammuksia. Venäjän uhkailu näiden käytöstä tuntuu hieman oudolta tässä valossa, sanoo Helin.