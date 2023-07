Valtamerten pohjalla piilee akkuteollisuuden himoitsemia metalleja – Kansainvälinen merenpohjajärjestö viilaa sääntöjä kaivostoimintaan

Kansainvälinen merenpohjajärjestö ISA yrittää parhaillaan ratkaista pulman siitä, miten kiisteltyä syvänmeren kaivostoimintaa säännellään.

Kysymys syvänmeren kaivostoiminnan sallimisesta on monimutkainen. Merenpohjasta voidaan saada haluttuja vihreän siirtymän metalleja muun muassa akkujen valmistamiseen.

Toisaalta valtamerien koskemattomaan ja osittain tutkimattomaan merenpohjaan kajoamisen ympäristövaikutukset huolestuttavat. Yli 700 tutkijaa on allekirjoittanut vetoomuksen lisätutkimusten tekemisestä kaivostoiminnan vaikutuksista.

Kyseessä ovat merenpohja-alueet, jotka eivät kuulu yksin minkään rantavaltion hallintaan. Siksi mineraalivarojen katsotaan olevan ihmiskunnan yhteisiä.

Niinpä asiaan liittyy myös taloudellisia kysymyksiä, joita kansainvälisillä säännöillä pyritään ratkaisemaan.

– Kaivosyrittäjien tulisi jatkossa maksaa järjestölle mineraalivarojen hyödyntämisestä. Järjestön puolestaan pitäisi jakaa saatuja hyötyjä edelleen erityisesti kehitysmaiden hyväksi, sanoo ulkoministeriönlain säädäntöneuvos Sari Mäkelä.

Arvokkaat metallit ovat pohjassa noduuleina

Jos syvänmeren kaivoksille annetaan toimintalupa, kyseessä ei ole tavanomainen poraaminen. Merenpohjan kaivostoiminnassa on pääosin kyse noduuleista, metallipitoisista saostumista.

Ne ovat syntyneet vuosimiljoonien aikana ja niitä arvioidaan olevan valtamerien pohjassa, kilometrien syvyyksissä jopa satoja miljardeja tonneja.

Kaivoskuilujen poraamisen sijaan noduulit on tarkoitus ikään kuin imuroida meren pohjaan laskettavalla kerääjällä. Noduulit nostettaisiin pintaan pumppujen avulla.

Pumpuista syntyisi merenalaista melua, joka voi häiritä mereneläviä. Keräysajoneuvo puolestaan pöllyttäisi veteen merenpohjan sedimenttiä. Näiden seurausten vaikutusta meren ekosysteemiin ei tarkkaan tiedetä.

Kaivostoiminnan sääntöjä valmistellaan parhaillaan

Kansainvälinen merenpohjajärjestö ISA on tähän mennessä myöntänyt 31 lupaa syvänmeren kaivausten mahdollisuuden kartoittamiseen. Yhtään hyödyntämislupahakemusta ei ole vielä jätetty.

Ennen kuin hyödyntämislupia voi hakea, on päästävä sopuun kansainvälisistä säännöistä. Näitä sääntöjä valmisteltiin ISA:n 36 maan neuvoston kaksi viikkoa kestäneessä kokouksessa Jamaikalla.

Suomesta kokousta seurasi lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä.

– Neuvosto vahvisti jo maaliskuussa tekemänsä linjauksen, jonka mukaan syvänmeren kaivostoimintaa ei pidä aloittaa ennen kuin neuvosto on sopinut yksityiskohtaisemmista kaivostoimintaa koskevista määräyksistä eli kaivossäännöstä, Mäkelä sanoo.

Kaivossäännön tekemistä on tarkoitus jatkaa marraskuussa. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen siten, että sääntö saataisiin hyväksyttyä vuonna 2025. Sen jälkeen on mahdollista alkaa käsitellä kaivostoiminnan aloittamiseen vaadittavia hyödyntämislupia.