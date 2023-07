Edustaako Suomea Nato-kokouksissa pääministeri vai presidentti? Vallan kulisseissa kuplii uusi kiista

Presidentinvaalien ensimmäiseen kierrokseen on puoli vuotta aikaa. Nato-Suomen pitäisi siis päättää pikaisesti, miten vältetään uusi niin kutsuttu lautaskiista.

EU-huippukokouksissa Suomea edustaa pääministeri, mutta Vilnan Nato-huippukokoukseen osallistui tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Keskustelu presidentin valtaoikeuksista muuttui taas ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun Suomi liittyi Natoon. Nykyisessä asetelmassa piilee kiistan ainekset. Perustuslain mukaan ulkopolitiikkaa johtaa presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Vaalien ensimmäinen kierros järjestetään 28. tammikuuta. Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio kiirehtii keskustelua presidentin valtaoikeuksista. Professori Raunion mukaan kirjaus tarjoaa varaa tulkinnoille.

– Paljon riippuu siitä, kuinka hyvin presidentti ja hallitus tulevat juttuun keskenään. Mikäli ideologiset tavoitteet eriävät ja henkilökemiat eivät toimi, sitä suurempi todennäköisyys on, että jonkinnäköistä kiistaa tulee, Raunio sanoo.

Avaa kuvien katselu Valtio-opin professori Tapio Raunio arvio, että edessä voi olla uusi lautaskiista. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Asiantuntijat eivät ole asiasta yksimielisiä. Perustuslakiasiantuntija Mikael Hidén on todennut Ilta-Sanomille, että perustuslain kirjaus on aivan selvä: tasavallan presidentti edustaa Suomea Naton huippukokouksissa.

Edellinen lautaskiista kesti yli vuosikymmenen

Edellinen lautaskiista oli pitkä ja piinallinen. Kun Suomi liittyi EU:hun 1994, pääministeri ja tasavallan presidentti eivät päässeet sopuun siitä, kumpi edustaa Suomea EU-huippukokouksissa.

Kiista ratkaistiin vasta loppuvuodesta 2009, kun silloinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) ilmoitti, että EU-huippukokouksissa Suomea edustaa pääministeri. Perustuslakiin tehtiin lisäys 2011: pääministeri edustaa Suomea ylimmän johdon edustusta vaativassa Euroopan unionin toiminnassa.

Siitä lähtien EU-huippukokouksiin on katettu lautanen vain pääministerille. Presidentti Tarja Haloselle päätös oli pettymys.

Jonkinlainen keskustelu on epäilemättä edessä, sillä hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite selvittää presidentin valtaoikeudet. Selvitys on tarkoitus tehdä tämän hallituskauden aikana.

Raunio: Eikö kansanedustajilla ole selkärankaa?

Selvyyden vuoksi keskustelu presidentin valtaoikeuksista pitäisi professori Raunion mukaan aloittaa heti. Pitkiä lautaskiistoja ei kaipaa kukaan.

Raunio toivoo, että kansanedustajilla olisi enemmän rohkeutta haastaa tasavallan presidentti.

– Eikö kansanedustajilla ole sen verran selkärankaa, että ne voisivat tulla kertomaan näkemyksistään julkisuuteen? Niin kauan se kuin istuva presidentin kannatus on 90 prosentissa, poliitikot eivät näköjään ryhdy haastamaan istuvaa presidenttiä, Raunio ihmettelee.

Mitä mieltä ovat kansanedustajat? Kumman pitäisi edustaa Suomea Nato-huippukokouksissa, presidentin vai pääministerin?

Tuppurainen odottaa selvitystä asiasta

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) ei halua antaa suoraa vastausta siihen, kenen pitäisi edustaa Suomea Natossa. Hän vetoaa siihen, että ulkoasiainvaliokunta ja eduskunta odottavat valtioneuvostolta selvitystä presidentin valtaoikeuksista.

– Ulkoasiainvaliokunnan näkökulmasta on tärkeää varmistaa, että eduskunnalla on aina tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet Suomea koskeviin merkittäviin ulko- ja turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin.

Avaa kuvien katselu Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Tytti Tuppurainen haluaa varmistaa, että eduskunta saa tarpeeksi tietoa myös Nato-päätöksistä. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Ennen Vilnan Nato-kokousta eduskunnan ulkoasiainvaliokunta kävi tapaamassa presidentti Sauli Niinistöä Tuppuraisen johdolla. Tuppuraisen suurin toive on, että tieto kulkisi eduskuntaan jatkossakin.

Muut Ylen tavoittamat ulkoasiainvaliokunnan jäsenet pitävät nykyistä käytäntöä hyvänä.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman (kok.) sanoo, että Suomessa ulkopolitiikka on hyvissä käsissä, mutta se ei tarkoita, etteikö käytäntöjä voi myös päivittää.

– Nähdäkseni nykyinen käytäntö Nato-huippukokousten osalta on toiminut.

– Nyt kun olemme tulleet vasta hiljattain Naton jäseneksi, on tietenkin perusteltua arvioida jäsenyyden vaikutuksia, seurata tilannetta ja kerätä kokemuksia. Kun kokemusta saadaan, pitää arvioida instituutioiden yhteistoimintaa. Tämän pohjalta voidaan tehdä myös mahdollisia muutoksia, Vikman sanoo.

Vanha käytäntö saa kannatusta

Valiokunnan keskustalainen jäsen, entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen ei lähtisi muuttamaan nykyistä käytäntöä.

– Pidän parempana ja oikeana, että presidentti edustaa meitä Nato-huippukokouksissa. Meillä peruslain mukaan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, ja kansainvälisesti tämä on sen tyyppistä ulkopolitiikkaa, että se luontevammin presidentin rooliin kuuluu.

Avaa kuvien katselu Entinen puolustusministeri, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Antti Kaikkonen pitää kiinni siitä, että presidentti edustaa Suomea Nato-huippukokouksissa. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Samoilla linjoilla on perussuomalaisten Veijo Niemi.

– Pitäisin ihan hyvänä asianmukaisena linjana, jos tasavallan presidentti osallistuu näihin kokouksiin, Niemi sanoo.

Niemi muistuttaa, että ulkoasiainvaliokunta on vasta aloittanut työnsä ja asiaan palataan kesätauon jälkeen. Tähän mennessä yhteistä kantaa ei ole vielä ehditty muodostaa.