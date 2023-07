Moottorisahaveistoksista tuli taas muodikkaita – veistäjille jo kuukausien jonot

Viisimetrinen karhuveistos on rakennettu ylimääräiseksi jääneistä rakennusmateriaaleista ja puutavarasta.

Tehdään kerralla oikea jättiläinen.

Näin päättivät moottorisahaveistäjät Raimo Hautaluoma ja Juha Käkelä puolitoista vuotta sitten, kun he alkoivat suunnitella isoa karhuveistosta Ilomantsiin. Tänä viikonloppuna tulee valmista.

Tästä eteenpäin viisi metriä korkea jättiläiskarhu valvoo oikopolkua, joka kulkee Ilomantsin keskustan torilta taitokeskus Piirolan pihaan.

Avaa kuvien katselu Karhuveistoksen ovat pystyttäneet moottorisahaveistäjät Juha Käkelä ja Raimo Hautaluoma yhdessä Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistyksen rakentajien kanssa. Kuva: Milla Holm / Yle

Moottorisahaveistosta joutuu jonottamaan kuukausia

Hautaluoma ja Käkelä kuuluvat Suomen tunnetuimpiin moottorisahaveistäjiin. Heidän mukaansa moni haluaa nyt pihalleen moottorisahalla veistetyn karhun tai muun eläinaiheisen puuveistoksen.

– Tällä hetkellä veistoksiin on puolen vuoden jono. Suosio on ollut kasvussa muutaman vuoden ajan, Hautaluoma sanoo.

Ylivoimaisesti suosituin aihe on karhu. Siitä myös moni aloitteleva moottorisahaveistäjä lähtee liikkeelle, koska karhu on muodoltaan selkeäpiirteinen eläin.

Ilomantsin jättiläiskarhu ei edusta perinteistä moottorisahaveistoa. Karhu on rakennettu kokonaan kierrätyspuusta ja sen kaarnaturkki on peräisin sahojen pintalaudoista. Moottorisahaa on käytetty vain kynsien muotoilussa.

Pulskan istuvan karhun sisälle tulee huone, jossa voi viivähtää vaikkapa sateelta suojassa.

Avaa kuvien katselu Tästä lähdettiin liikkeelle. Istuva karhu piirrettiin aluksi paperille. Kuva: Milla Holm / Yle

Kumpikaan jättiläiskarhun veistäjistä ei ole aiemmin tehnyt teosta vastaavalla tekniikalla.

– Kyllä pitää olla tyytyväinen. Tästä tuli täyden kympin karhu, Hautaluoma sanoo.

Karhufestivaalin tulevaisuus on epävarma

Ensimmäiset moottorisahaveistäjät olivat metsureita, jotka oman työnsä ohella alkoivat tehdä veistoksia ja kalusteita moottorisahalla. Kymmenen viime vuoden ajan Ilomantsin Karhufestivaali on puhaltanut alalle uutta henkeä ja koonnut yhteen harrastajia ja ammattilaisia Suomesta ja ulkomailta.

Avaa kuvien katselu Karhunkynnet on muotoiltu moottorisahalla. Kuva: Milla Holm / Yle

Tänä vuonna Ilomantsissa kisataan karhunveistossa sekä kaksipäiväisessä mestaruuskilpailussa että puolentoista tunnin pikakilpailussa. Karhufestivaali järjestetään 10.–12. elokuuta. Silloin myös jättiläiskarhu vihitään virallisesti käyttöön.

Karhufestivaalin tulevaisuus on epävarma. Tapahtuman pääjärjestäjä Maaseudun sivistysliitto on ilmoittanut luopuvansa vetovastuusta tämän kesän jälkeen.