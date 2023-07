Rauhanturvaajaliitto olisi valmis ottamaan Ukrainan vapaaehtoisten kuntoutuksen hoitaakseen

Ukrainassa on arviolta joitakin kymmeniä suomalaisia vapaaehtoistaistelijoita. Kuvassa Ylen vuonna 2022 haastattelema vapaehtoistaistelija ”Roni”.

Ukrainassa taistelevien suomalaisten vapaaehtoisten kuntoutus on tällä hetkellä kysymysmerkki Suomen terveydenhuollolle.

Suomen valtion lähettämät sotilaat, jotka ovat palvelleet virallisissa kriisinhallintatehtävissä, ovat oikeutettuja valtion tukemaan kuntouttavaan toimintaan. Vapaaehtoiset sotilaat jäävät tämän avun ulkopuolelle.

Rauhanturvaajaliitto tuntee sodassa traumatisoituneiden kuntoutuksen kentän. Liiton veteraanien vertaistukipuhelimet ovat kaikille avoimia. Päivystäjät osaavat ohjata eteenpäin avun piiriin julkiselle sektorille, mutta he eivät voi antaa vapaaehtoisille sen enempää apua.

– Ukraina-asiassa on se ikävä puoli, että koska henkilöt ovat vapaaehtoisia taistelijoita eivätkä ole Suomen valtion lähettämiä, liittomme toimintaa rahoittavien säätiöiden säännöt laittavat eteen esteen, kertoo Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Jorma Ala-Sankila STT:lle.

Suomalaisia vapaaehtoisia on Ukrainassa arviolta joitakin kymmeniä. Ala-Sankilan mukaan Rauhanturvaajaliitolla ei ole mitään sitä vastaan, että he ottaisivat hoitaakseen vapaaehtoistenkin asioita, sillä ryhmä on kohtuullisen pieni.

– Me emme vain voi koota yhtäkkiä Ukraina-kuntoutusryhmää, vaikka se voisi olla erittäin hyväkin ajatus, koska meidän rahoituksemme säännöissä on tarkkaan kerrottu, minkä tyyppisille henkilöille palvelu on kohdennettu.

Liitto odottaa valtion päätöstä

Ala-Sankilan mukaan valtion pitäisi tehdä päätös siitä, annetaanko vapaaehtoisille poikkeuksellisesti jonkinlainen veteraanistatus Ukrainan tilanteessa, jotta he pääsisivät avun piiriin. Hänellä herää kuitenkin kysymys veteraanistatuksen antamisen toimivuudesta: Kuuluisiko missä tahansa maassa käyneille vapaaehtoiselle veteraanistatus automaattisesti tasavertaisuuden nimissä?

– Kyllä minun sympatiani ovat Ukrainassa ihan tämän asian ja tilanteen takia. Jos valtio tekisi päätöksen, että heille kuuluisi se tuki, niin kyllä me sen pystyisimme järjestämään, Ala-Sankila sanoo.

Uudessa hallitusohjelmassa on otettu kantaa kriisinhallintaveteraanien tukitoimiin, ja niitä pyritään vahvistamaan muita Pohjoismaisia järjestelyitä vastaaviksi. Hallitusohjelmaan on kirjattu kansallinen kriisinhallintaveteraanikeskus, johon nykyiset palvelut koottaisiin yhteen. Keskustelua tai päätöstä poikkeuksellisista veteraanistatusten myöntämisestä vapaaehtoisille ei ole tehty.

STT ei tavoittanut puolustusministeri Antti Häkkästä kommentoimaan asiaa.