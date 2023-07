Anna Nokelainen on yksi lukuisista alamäkipyöräilyyn hurahtaneista naisista: ”Alas tullessa ei ehdi miettiä mitään muuta”

Hissillä ylös, pyörällä alas. Alamäkipyöräilystä on tullut Lapin hiihtokeskusten kesäviihdettä, näin myös Levillä. Video: Sarita Piipponen / Yle

Naisten pyöräilyharrastus on nosteessa. Yksi pyöräilyyn hurahtaneista on Anna Nokelainen, joka on harrastanut maastopyöräilyä jo neljän vuoden ajan.

Tuona aikana naisten pyöräily on hänen mielestään kehittynyt hurjasti. Esimerkiksi varusteissa on enemmän valinnanvaraa kuin neljä vuotta sitten.

– Tämä on kiva harrastus, joka sopii ihan kaikille. Tässä ei alas tullessa ehdi miettiä mitään muuta, erityisesti alamäkipyöräilyä harrastava Nokelainen sanoo.

Suosion kasvu näkyy myös alan tapahtumissa. Esimerkiksi viime viikonloppuna Levissä järjestetyssä Bike & Outdoor Fest -tapahtumassa oli paljon matalan kynnyksen pyöräilyohjelmaa naisille.

– Sinne tulee lähdettyä matalammalla kynnyksellä, Nokelainen sanoo.

Oikeanlaiset varusteet madaltavat kynnystä aloittaa pyöräharrastus

Koronavuodet olivat iso sysäys pyöräilyn suosion nousuun, mutta suosion on vain jatkunut kasvamistaan. Tällä hetkellä pyöräilyn suosion lisääntymistä ruokkii esimerkiksi työsuhdepyöräetu.

Levillä tapahtumassa mukana oli naisille suunnattu pyörämerkki Liv Cycling. Se on naistenpyörä brändi, joka valmistaa varusteita naisilta naisille periaatteella, kertoo Liv Cyclingin maajohtaja Sami Laukkanen. Pyörät on Laukkasen mukaan pienempikokoisia ja tehty naisten mittasuhteiden mukaan.

Laukkasen mukaan myös gravel- eli hiekkatiepyöräily ja naisten parkkitoiminta eli alamäkipyöräily ovat nousussa. Tähän ovat vaikuttaneet helpommat pyöräreitit, jolloin aloituskynnys on pienempi.

– Pyöräilyharrastuksen aloittaminen on turvallisempaa, kun varusteet on räätälöity oikein ja pyörä on lajiin sopiva, Laukkanen sanoo.

Anna Nokelainen kehottaa pyöräilyharrastuksesta kiinnostunustunutta osallistumaan jollekin kurssille tai hankkimaan henkilökohtaisen ohjaajan.

Yhteisöllisyys isossa osassa

Levillä naisten kasvanut pyöräilyinnostus näkyi muun muassa siten, että naisille suunnattuja hissipyöräilyn alkeisryhmät tulivat kaikki täyteen, kertoo Bike & Outdoor Fest-tapahtuman tapahtumavastaava Pilvi Mäenpuro.

Esimerkiksi alamäkipyöräily tarjoaa jokaiselle jotakin ja kaikille löytyy sopivia ratoja oman tason mukaisesti.

– Käytännössä bike park on laskettelukeskuksen kesäversio, sillä tunturiin on rakennettu polkuja ja mutkia, Mäenpuro sanoo.

Nokelainen suosittelee bike park -harrastuksesta kiinnostuneille harjoittelemista ohjaajan kanssa. Neuvot ja vinkit tuovat turvaa ja ehkäisevät onnettomuuksia.

– Ei kannata yliarvioida omia taitojaan. Minulla oli pari tuntia aluksi bike park -ohjaaja, jonka kanssa palaset loksahtivat paikoilleen, Nokelainen sanoo.

Temppuilu on oleellinen osa kovimpien hurjapäiden laskua.

Pyöräily on yhteisöllinen harrastus

Nokelainen kehottaa pyöräilystä kiinnostunutta osallistumaan jollekin kurssille tai hankkimaan henkilökohtaisen ohjaajan. Ensiksi kannattaa vuokrata pyörä, jotta voi kokeilla, onko se itselle sopiva harrastus.

Jos alamäkipyöräily ei nappaa, vaihtoehtoja pyöräilymaailmassa on paljon.

Laukkanen kehottaa naisia harrastamaan yhdessä ja lähtemään esimerkiksi porukassa pyöräretkelle. Pyöräily on yhteisöllinen harrastus sukupuolesta riippumatta.

– Kun reitillä jollain puhkeaa rengas niin silloin autetaan, sekin madaltaa kynnystä aloittaa pyöräilyharrastus, Mäkipuro sanoo.

