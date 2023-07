Panoraama-draaman lisäksi Linnanmäellä oli eilen useita laitteita huollossa ja toinenkin laitejumi – sattumaa, sanoo toimitusjohtaja

Linnanmäen perjantai-ilta oli epäonninen: Panoraama-laite jumittui parinkymmenen metrin korkeuteen, ja asiakkaat pelastettiin laitteesta pelastuslaitoksen nostolavoilla.

Ylen saaman tiedon mukaan Panoraama-draaman lisäksi myös Pikajuna-laite jumiutui ja useampi huvipuiston laite oli poissa käytöstä.

– Pitää paikkansa. Kehrä-laite ja Magia-laite ovat olleet pidemmän aikaa huollossa. Niihin odotetaan varaosia, jotka ovat komponenttipulan takia myöhässä, sanoo Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin.

Myös Pikajuna-laite oli lukijan mukaan jäänyt jumiin ja asiakkaat poistettiin kyydistä huoltolaiturin kautta. Liittyvätkö sen ja Panoraama-laitteen tekniset ongelmat mitenkään muiden laitteiden huoltoon?

– Yhtään laitetta emme Linnanmäellä operoi ilman, että se on täysin turvallista. Linnanmäen toiminta-aikana ei koskaan ole ollut vakavaa onnettomuutta laiterikon takia. Laitteet ovat herkkiä reagoimaan: Sen takia Pikajunassakin tuli pieni tekninen häiriö. Asiakkaat poistettiin turvallisesti huoltolaituria pitkin.

Onko tiukassa valvontaprosessissanne silti valuvikaa, jos useampia teknisiä vikoja tapahtuu saman päivän aikana vai oliko tämä sattuman kauppaa?

– Ihan sattumaa. Kun nyt heinäkuussa on paljon asiakkaita ja laitteet pyörivät täysillä on normaalia, että pieniä häiriöitä tulee. Nyt niihin reagoidaan ehkä herkemmin Ruotsin onnettomuuden takia.

Adlivankin viittaa kesäkuussa Ruotsin Gröna Lundissa kuolemaan johtaneeseen vuoristorataonnettomuuteen.

Avaa kuvien katselu Pia Adlivankin on toiminut Linnanmäen toimitusjohtajana yhdeksän vuoden ajan. Kuva: Matti Myller / Yle

Onko asiakkaiden kuluttajansuoja vaarassa, jos huvipuistovierailulla useammat laitteet ovat poissa käytöstä tai useampaan laitteeseen voi jäädä jumiin?

– Sanotaanko näin, että Linnanmäki myy kokonaiselämystä. Meillä on normaalisti yli 40 huvilaitetta käytössä, jopa 10 enemmän kuin joissain muissa puistoissa. Harmittavasti jokin kone voi olla poissa käytössä, mutta turvallisuus ennen kaikkea. Emme operoi laitteita jotka eivät ole turvallisia tai joissa on tekninen häiriö, olemme mieluummin yliherkkiä.

– Meillähän on nettisivuilla tiedossa, mitkä laitteet ovat poissa käytöstä ja myös lipunmyyntipisteillä lukee samat tiedot.

Linnanmäen päiväranneke maksaa 47 euroa.

Adlivankinin mukaan eilisen Panoraama-laitejumin tapaisten poikkeustilanteiden kohdalla Linnanmäki hyvittää asikkaiden lippuja matalalla kynnyksellä.

Tuliko eilisillan asiakkailta hyvityspyyntöjä?

– Panoraama-laitteen asiakkaille hyvitettiin kyllä. Heidän kanssaan käytiin keskustelua ja he ovat olleet tyytyväisiä. Kokonainen ravintola tyhjennettiin heitä varten, siellä pääsi syömään ja juomaan. Lapset pääsivät pelaamaan pelejä, joista sattumalta voittivat isoimmat palkinnot.

Mainitsit Ruotsin Gröna Lundin onnettomuuden ja sen aiheuttaman epävarmuuden. Näettekö, että tässä tilanteessa on syytä joihinkin tehostettuihin huoltotoimiin?

– Niitä tehdään joka tapauksessa, asiansaosaavat laitetarkastajat tarkastavat laitteet ja laitteiden ajajat on koulutettu hyvin. Painotan, että vaikka yhdessä puistossa on sattunut jotakin, niin Linnanmäki ei ole yhtään turvattomampi kuin se oli eilen tai 50 vuotta sitten. Linnanmäki on turvallinen huvittelupaikka.

