Pariskunta otti äkkilähdön Ródokselle maastopaloista huolimatta: ”Ihmisillä on omat syynsä jättää menemättä”

Helsinki-Vantaan lentokentällä oli sunnuntaipäivällä keskivertoa tiivimpiä lähtötunnelmia, kun matkalaiset odottelivat kello 15.50 Ródokselle lähtevää lentoa. Sampsa Koivulahti ja Minna Tiainen olivat ottaneet äkkilähdön hurjien maastopalojen rienaamalle saarelle.

– Otimme äkkilähdön, kivaa päästä lomalle pitkästä aikaa. Tietysti olemme seuranneet, että mitä siellä tapahtuu.

Pari matkaa saaren osaan, jossa maastopaloja ei nyt ole. Suuntana on Tiaisen mukaan Ixian alue, joka sijaitsee aivan saaren pohjoiskärjessä.

Toistaiseksi alue on säästynyt maastopaloilta, joita tiukka tuuli on puhaltanut saaren keskiosasta kohti sen kaakkoisrantoja. Kreikan poliisin mukaan maastopalon tieltä on evakuoitu 30 000 ihmistä.

Koivulahti kertoo ymmärtävänsä ihmisiä, jotka ovat peruneet tai yrittäneet perua matkojaan maastopalojen vuoksi.

– Ihmisillä on omat syynsä jättää menemättä. Osa varmaan haluaa tehdä jonkinlaisen sanoman tai mielenosoituksen.

Koivulahti kertoo, että he halusivat kaikesta huolimatta lähteä Ródokselle, koska kyseessä on parin ensimmäinen yhteinen loma.

– Eniten odotamme yhteistä aikaa.

Mutta mitä pari tekee, jos tuuli kääntyy ja maastopalot lähtisivät leviämään kohti saaren pohjoisosaa?

– Sitten menee varmaan vähän elämyslomana, mutta tietysti menemme tilanteen mukaan. Jos tulee evakuointeja, niin mietitään sitä sitten, Koivulahti sanoo.

Moni suuntaa nyt saaren pohjoisosiin

Raumalaiset Juhana Siivonen ja Emma Aaltonen olivat myöskin suuntamassa Ixian alueelle. Edessä on viikon rantaloma, ja Kreikan kuumuteen on Aaltosen mukaan varauduttu aurinkorasvalla ja kevyellä vaatetuksella.

– Kyllä ne palot hiukan huolestuttaa, mutta ei kai sen enempää sitten. Kai siitä hyvä loma tulee, Siivonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Raumalaiset Emma Aaltonen ja Juhana Siivonen olivat hieman huolestuneita maastopaloista, mutta uskoivat loman onnistuvan hyvin. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Helsinkiläinen Joni Kautto oli lähdössä Ródokselle pari kuukautta sitten varatulle viikon lomalle ”vähän jännittävin mielin”. Myös Kautto oli suuntaamassa saaren pohjoisosaan.

– Siellä palaa ilmeisesti puoli saarta, niin vähän jännittää.

Hän oli yrittänyt soitella matkatoimistoonsa Tjäreborgiin neuvotellakseen matkasta maastopalojen takia, mutta hän ei ollut saanut yhtiöltä vastakaikua.

– He ovat sanoneet, että sinne matkustaminen on turvallista.

Matkatoimisto Tui on perunut kaikki sunnuntain ja maanantain matkansa Ródokselle. Finnair on varautunut evakuoimaan suomalaisia saarelta tarvittaessa.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 24.7. kello 23:een saakka.