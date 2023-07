Wilma Murto historialliseen voittoon Timanttiliigassa

Wilma Murrosta tuli ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut Timanttiliigan osakilpailun.

Wilma Murto, 25, on voittanut Lontoon Timanttiliigan seiväskisan tuloksella 4,80. Tämä on Murron kauden paras ja samalla kotimainen kärkitulos. Hän yritti myös kolme kertaa ennätyskorkeudesta 4,86, mutta pudotti.

Myös toiseksi tullut Yhdysvaltojen Katie Moon ylitti 4,80. Hallitseva maailmanmestari hävisi kuitenkin Murrolle, koska suomalaishyppääjä ylitti 4,80 toisellaan ja Moon kolmannellaan. Kilpailun kolmanneksi tulo Slovenian Tina Šutej, joka ylitti korkeuden 4,71.

– Loistava suoritus Wilmalta. Olosuhteet olivat kaikkea muuta kuin hyvät. Tuuli oli koko ajan vastainen, välillä puuskainen ja välillä lempeämpi, mutta koko ajan vastainen, Murron valmentaja Jarno Koivunen hehkutti Urheiluliiton tiedotteessa.

Voitto on suomalaisittain historiallinen, sillä yksikään suomalaisnainen ei ole tähän mennessä voittanut Timanttiliigan osakilpailua. Murto oli tätä ennen saavuttanut tässä yleisurheilun kovimmassa kilpailusarjassa kakkossijan. Miesten puolella voittoja ovat saavuttaneet ainoastaan keihäänheittäjät Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen.

Murto on ollut hyvässä vireessä viime aikoina, sillä hän on viidessä edellisessä kilpailussa ollut kärkikaksikossa ja voittojakin on tullut neljä. Lausannen Timanttiliigassa hän hyppäsi aiemman kärkituloksensa 4,77, joka toi tuolloin toisen sijan. Viime kesänä Suomen ennätyksen ja EM-kultaa hypännyt Murto kilpaili Lontoossa uusilla seipäillä.

– Wilma ehti tekemään tämän uuden setin pienimmällä seipäällä yhden harjoituksen, mutta kun tässä Lontoon kilpailussa mentiin korkeuksia ylöspäin, Wilmalla oli aina kädessä uusi seiväs, jolla hän ei ollut hypännyt aiemmin, Koivunen kertoi.

Timanttiliigaa on järjestetty vuodesta 2010 lähtien, se tuli entisen Kultainen liiga -sarjan tilalle.

Bol ja Hassan juoksivat Euroopan ennätykset

Femke Bol kellotti huiman ajan 400 metrin aidoissa. Alankomaalainen pysäytti kellot aikaan 51,45. Tämä on uusi Euroopan ennätys ja kauden kärkitulos.

Kaikkien aikojen listalla Bolin aika on kolmanneksi kovin ja hänen edellään on ainoastaan maailmanennätyksen haltija Sydney McLaughlin-Levrone. Jamaikan Janieve Russel oli kisassa toinen ajalla 53,75 ja Yhdysvaltojen Shamier Little kolmas ajalla 53,76.

Alankomaiden Sifan Hassan teki töitä 5 000 metrin juoksussa, mutta loppusuoralla sekä Etiopian Gudaf Tsegay että Kenian Beatrice Chebet painelivat hänestä ohi. Hassan sijoittui kisassa kolmanneksi uudella Euroopan ennätyksellä 14.13,42. Hän paransi nimissään ollutta ennätystä liki yhdeksällä sekunnilla.

Kovavauhtisessa juoksussa tehtiin roppakaupalla ennätyksiä. 17 naista juoksi maaliin asti ja heistä 11 teki ennätyksensä. Neljänneksi sijoittunut Etiopian Medina Eisa rikkoi alle 20-vuotiaiden maailmanennätyksen (14.16,54), Yhdysvaltojen Alicia Monson teki maanosaennätyksen (14.19,45) ja Nadia Battocletti Italian ennätyksen (14.41,30).

Ryan Crouser rikkoi kuulantyönnön Timanttiliigan ennätyksen, kun hän voitti kilpailun tuloksella 23,07. Yhdysvaltalainen on tällä kaudella työntänyt maailmanennätyslukemat 23,56. Kilpailussa toiseksi tullut Uuden-Seelannin Tom Walsh teki kauden parhaansa (22,58), Yhdysvaltojen Joe Kovacs oli kolmas (21,87).

Noah Lyles juoksi uuden Timanttiliigan ennätyksen ja maailmankärkiajan 200 metrillä, kun yhdysvaltalainen pysäytti kellon aikaan 19,47. Botswanan Letsile Tebogo oli kisan toinen uudella Afrikan ennätyksellä 19,50. Myös kolmanneksi sijoittunut Zharnel Hughes kirjoitti nimensä maansa historiaan, sillä hän rikkoi ajallaan 19,73 Ison-Britannian 30 vuotta vanhan ennätyksen.

