Pelkästään yhden pienen joen suulta löytyi 6 000 kuollutta lintua – näin lintuinfluenssa leviää Pohjois-Norjassa lähellä Suomea

Lintuinfluenssa on levinnyt entistä laajemmalle Norjan Finnmarkissa. Kuolleita lintuja on löytynyt vesistöjen lisäksi myös Kirkkoniemen ja Vesisaaren keskustoista.

Pohjois-Norjassa kesäkuussa alkanut lintuinfluenssaepidemia on paisunut pahemmaksi kuin koskaan Norjan historiassa. Tuhansia virustaudin tappamia lintuja on kerätty hävitettäväksi, ja kuolleiden lintujen määrä on todennäköisesti paljon suurempi.

Kuolleita lintuja lojuu joka puolella Vesisaaren seudulla, kertovat paikalla oleva toimittajamme Tapani Leisti ja kuvaaja Elina Ervasti.

– Tien kahta puolta näkyy koko ajan kuolleita ja sairastuneita lintuja, Leisti kertoo.

Lintuinfluenssaepidemia on levinnyt entistä laajemmalle alueelle. Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan kuolleita lintuja on löytynyt Kirkkoniemen keskustasta rakennusten katoilta.

Vesisaaren kunnan alueelta on tähän mennessä kerätty lähes 9 000 kuollutta lintua, kertoo Wenche Pedersen, kunnan puheenjohtaja.

Avaa kuvien katselu Eniten lintuja on kerätty Vesisaaren itäpuolelta pienen Storelvajoen suulta. Kuva: Otso Ritonummi / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Pedersenin tietojen mukaan juuri Vesisaaren kunnan alueelta on kerätty eniten kuolleita lintuja. Kaikkien kuolleiden lintujen kerääminen olisi massiivinen tehtävä, sillä lintuja lojuu pitkin satojen kilometrien mittaista rannikkoa.

– Kukaan ei tiedä, paljonko täällä on kuollut lintuja, toimittaja Tapani Leisti kertoo.

Lintuja kerätään ja laitetaan säkkeihin, jotta nisäkkäät eivät söisi lintuinfluenssaan kuolleita lintuja. Pohjois-Norjan kunnissa toivotaankin, että Norjan valtio auttaisi valtavassa keräyksessä.

– Tämä tilanne on ihan hirveä, tämä on iso tragedia meille, Vesisaaren apulaiskunnanjohtaja Marita Jakola Skansen sanoo.

Noin 6 000 lintua on kerätty pelkästään Jäämereen laskevan Storelva-joen suulta Vesisaaren itäpuolelta. Näkymät rannoilla ovat poikkeukselliset.

– Sairaita lokkeja istuu suurina satojen tai tuhansien lokkien ryhminä rannoilla, Leisti kertoo.

Avaa kuvien katselu Eläviä ja kuolleita lintuja rakennuksen katolla Norjan Vesisaaressa. Kuva: Elina Ervasti / Yle

Keräyksen lisäksi Pohjois-Norjassa viranomainen on antanut suosituksen, että lemmikit on pidettävä hihnassa ja siipikarja sisällä.

Epidemia on iskenyt pahasti esimerkiksi kuuluisaan Vesisaaren lähellä sijaitsevaan Ekkerøyn kallioseinämien lokkiyhdyskuntaan, jossa asuu tuhansia lintuja pienissä kalliokolohyllyissä.

Avaa kuvien katselu Lintuinfluenssa leviää Pohjois-Norjassa. Kuollut lintu makaa kiven päällä Norjan Vesisaaressa. Kuva: Elina Ervasti / Yle

Älä koske kuolleisiin eläimiin

Myös Suomessa on havaittu lintuinfluenssaan kuolleita lintuja. Ruokaviraston mukaan harrastekanat ja lemmikkilinnut on pidettävä sisätiloissa. Varautumisella on ollut myös muita vaikutuksia.

Lahdessa lintuinfluenssaan varautuminen aiheuttaa muutoksia SM-kisojen vesilajien ohjelmaan. Porissa puolestaan Kirjurinluodon ulkohäkeissä oleskelevat siirrettiin perjantaina aitauksestaan sisätiloihin.

Tähän mennessä Suomen pohjoisin lintuinfluenssatapaus on havaittu Taivalkoskella.

Nyt kyseessä oleva lintuinfluenssa voi myös tarttua ihmiseen, mutta Ruokaviraston mukaan tartunta edellyttää yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin. Ainakaan vielä ei ole havaittu tapauksia, lintuinfluenssa tarttuisi ihmisestä ihmiseen.

Ruokavirasto neuvoo olemaan koskematta kuolleisiin lintuihin. Myös koirat ja kissat on syytä pitää erillään linnuista, sillä virus tarttuu myös nisäkkäisiin.

Avaa kuvien katselu Ekkerøyn lintukallion alueella on runsaasti kuolleita pikkukajavia ja muita lintuja pitkin rantoja. Vesisaaren alueelta on kerätty tähän mennessä lähes 9 000 lintuinfluenssan tappamaa lintua. Kuva: Elina Ervasti / Yle

