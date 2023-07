Kahden ihmisen kuolema herätti taas huolen hurjastelusta Seinäjoella – ”Nopeudet nousevat ajoittain ihan järkyttäviin mittoihin”

Seinäjoen liikennekulttuuri kaipaa kipeästi kohennusta. Liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtajan mukaan ongelma on asenteissa, ei rajoituksissa tai olosuhteissa.

Seinäjoen liikenneturvallisuudessa riittää parannettavaa. Esimerkiksi suojatiekulttuuri on paikoittain vaarallista, kun autot eivät pysähdy, vaikka syytä olisi.

Erityisen paljon onnettomuuksia on tapahtunut Ruukintiellä ja Vapaudentiellä.

Viimeksi lauantaiaamuna kaksi ihmistä kuoli Ruukintiellä, kun auto törmäsi huomattavaa nopeutta puuhun. Pelastuslaitoksen mukaan autolla saattoi olla nopeutta jopa 200 km/h, kun nopeusrajoitus tiellä on 40 km/h.

Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtaja Kimmo Rantanen sanoo, etteivät mitkään rajoitukset auta, jos vika on asenteissa.

– Ruukintie ja Vapaudentie ovat pitkiä kokoajakatuja, joita pitkin menee päivittäin suuret liikennevirrat. Niillä on havaittu, että nopeudet nousevat ajoittain ihan järkyttäviin mittoihin. Ongelma on nimenomaan liikennekulttuurissa.

Rantasen mukaan Seinäjoen kaupungin liikennesuunnitelmissa on, että nopeuksia laskettaisiin kautta linjan.

– Esimerkiksi Ruukintie on kuitenkin sellainen tieosuus, jossa nopeuden laskeminen aiheuttaisi kuitenkin muita ongelmia, kuten ruuhkautumista. Myös hidasteiden kanssa on sama ongelma. Liikennevirtahan on Ruukintiellä hyvin sujuvaa, kun maltetaan ajaa normaaleilla nopeuksilla.

Alueella asuvat huolestuneet nopeuksista

Ruukintien varressa asuvat ovat olleet huolissaan tieosuuden nopeuksista. Ylinopeutta ajetaan usein.

– Kyllä tässä ajetaan lujaa. Nopeuksia on madallettu koulujen alueella, mutta harva nopeuksia noudattaa, kertoo lähistöllä asuva Riikka.

Asukkaat esiintyvät etunimillään asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Riikan lapset ovat Ruukintien toisella puolella koulussa ja joutuvat ylittämään tien päivittäin.

– Kyllä lasten koulumatkaa joutuu jännittämään. Ei tässä nyt näin hurjaa ylinopeutta ajeta. Tämä sattunut liikenneonnettomuus on yksittäistapaus.

Riikka ei osaa sanoa, mitä tielle pitäisi tehdä, että ylinopeudet saadaan kuriin.

– Tämä on ruuhkainen tie. Hidasteet saattavat lisätä ruuhkaa entisestään.

Myös lähistöllä asuva Juha on miettinyt tieosuuden turvallisuutta.

– Aika vaarallinen tämä on, jos esimerkiksi pyörällä ylittää tien. Ihmiset ajavat vähän liian kovaa.

Juha on miettinyt, miten turvallisuutta voitaisiin parantaa.

– Kamerat molemmin puolin ja rajoitus 40 kilometriä tunnissa, niin se olisi hyvä, hän vinkkaa.

Liikennekulttuuri rakentuu pienistä perusasioista

Liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtajan Kimmo Rantasen mielestä Seinäjoella kysymys on isommasta asiasta kuin liikenteen rajoituksista. Auktoriteettien kunnioittaminen on nykyään osalle ihmisistä vaikeaa. Se näkyy myös liikennesääntöjen suhteen.

Asenteisiin pitää päästä vaikuttamaan jo varhain.

– Asennekasvatus lähtee jo neuvolasta, jossa ohjeistetaan vauvan kuljetukseen ja omaan liikennekäyttäytymiseen. Mallioppiminen on liikennekulttuurissa tärkein tekijä.

Kulttuuri rakentuu pienistä perusasioista. Kuvaavaa on, että esimerkiksi pyöräilykypärää käytetään Seinäjoen seudulla huomattavan heikosti.

Liikenneolosuhteet eivät ole Seinäjoella huonossa jamassa.

– Ympäristö on sinänsä turvallinen. Kuitenkin vaaratilanteita havaitaan Seinäjoella tavallista runsaammin. Asukkaiden turvallisuuskyselyissäkin liikenneturvallisuus tulee aina esiin.

Myös punaisten valojen noudattamisessa on Seinäjoella parantamisen varaa.

– Kivistöntiellä tulin kerran valoristeykseen. Jos olisin omaa vihreää katsomatta noudattanut, niin tätä haastattelua ei nyt tehtäisi, sillä joku tuli risteyksen yli punaisista mitään piittaamatta, Rantanen huokaisee.