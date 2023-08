Kesämökkitien maksujen kanssa ei kannata viivytellä – yksityistiemaksuja on päätynyt yhä useammin ulosottoon

Kilometrimääräisesti yksityisteitä on Suomessa liki viisi kertaa valtion ylläpitämiä teitä enemmän.

Yksityistiet ovat maanomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Niitä on Suomessa 370 000 kilometriä, kun valtion ylläpitämiä teitä on 80 000 kilometriä.

Rahaa yksityistien pitoon kerätään käyttäjiltä, ja varsinkin pienessä tiekunnassa yhdenkin osakkaan maksun laiminlyönti kaatuu helposti muiden osakkaiden maksettavaksi.

Yleisen kustannustason noustessa moni tiekunta onkin päättänyt, että maksamattomat tiemaksut pannaan ulosottoon. Esimerkiksi viime vuonna ulosottolaitokselle tuli tiemaksujen ulosottohakemuksia 1265 kappaletta, eli runsaat kaksi sataa tapausta edellisvuotista enemmän.

– Yhä useammassa tiekunnassa on tilanne se, että jotkut tieosakkaat jättävät syystä tai toisesta maksamatta, ja tiedän, että aika laajasti niitä sitten laitetaan ulosoton perittäväksi, sanoo Suomen tieyhdistyksen toimitusjohtaja Simo Takalammi.

Vaikka kolmen vuoden ajan jatkunut vähenevä suuntaus katkesi, ulosottoon saapuneiden tapausten määrä ei kuitenkaan viime vuonna ylittänyt vuoden 2018 lukemia.

Tiemaksun maksamisen viivyttely ei ole esimerkiksi kesämökkikiinteistön omistajalle viisasta, sillä maksu on usein suoraan ulosottokelpoinen.

– Kyllä se välillä yllätyksenä tulee. Ihmisillä on ilmeisen tiukka ajatus, että vielä pitäisi käräjille joutua siinä välissä, ennen kuin ulosotto uhkaa, mutta kyllä se näin on. Kokemus on opettanut, että sitten kun voudilta tulee viestiä, niin maksut kyllä maksetaan hyvin nopeasti, kertoo Takalammi.

Vakuutena kiinteistö

Kiinteistön omistajan on myös hyvä muistaa, että viime kädessä yksityistiemaksun vakuutena on itse kiinteistö. Pelkän maksamattoman tiemaksun takia pakkomyynteihin ei silti ole Takalammin mukaan juurikaan menty.

– Se tulee suoraan laista, että tiemaksujen vakuutena tosiaan on se kiinteistö. Kyllä se äärimmäisen harvinaista on. En ihan lähiajoilta muista sellaista tapausta, että näin olisi toimittu. Mutta laissa se lukee, ja näin viime kädessä voidaan toimia.

Muutenkin Takalammi korostaa sovinnollisuutta.

– Lyhyesti voisi sanoa, että ulosottoon ei kannata suinpäin mennä vaan laittaa maksuhuomautusta, vaikka laki ei sitä edellytäkään. Myös maksuaikaa on yleensä syytä antaa, jos velallinen sitä pyytää.

Liikenne- ja viestintäviraston arvion mukaan yksityisteiden varsilla on muun muassa 190 000 kesämökkiä ja 250 000 omakotitaloa. Yksityistiet ovat myös etenkin metsäteollisuuden kannalta hyvin tärkeitä, sillä niiden varsilta on arvioitu lähtevän päivittäin noin 4 000 puurekkaa.