Kaupungin vuokra-asujia odottaa Helsingissä jopa yli 15 prosentin vuokrankorotukset – eikä ylärajaa ole, sanoo Heka

Pahimmillaan vuokrankorotukset voivat olla satoja euroja. Heka eli Helsingin kaupungin asunnot on Suomen suurin vuokranantaja.

Helsingin kaupungin asunnot eli Heka ilmoitti keväällä nostavansa vuodenvaihteessa vuokra-asuntojensa vuokria keskimäärin yli kymmenellä prosentilla korkokustannusten ja muiden kulujen nousun vuoksi. Edellisenä vuonna korotukset olivat neljä prosenttia, sitä ennen ne ovat olleet keskimäärin 1,5 prosenttia.

Nyt Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö kertoo Ylelle, että paikoin vuokrat voivat nousta yli 15 prosenttia. Tulevat vuokrankorotukset ovat Hekan tiedossa elokuun alkupuolella.

Lisää: Kaupungin vuokra-asunto oli yksinhuoltajalle lottovoitto – nyt perhettä uhkaa jättimäinen vuokrankorotus ja pelkona on muutto Helsingistä

Helsingin kaupungin omistama Heka on Suomen suurin vuokranantaja.

Närö sanoo, että jättimäisten vuokrankorotusten jälkeen Hekan vuokrat lähentyvät markkinavuokria enemmän kuin pitäisi. Kaupungin asettaman tavoitteen mukaan ero Helsingin markkinavuokriin pitäisi olla vähintään 40 prosenttia.

– Toistaiseksi tavoite on saavutettu, mutta en ole varma, saavutetaanko se jatkossa, toimitusjohtaja toteaa.

Kaupungin konsernijaosto on moittinut Helsingin omistamaa vuokra-asuntoyhtiötä huonosta varautumisesta korkojen normalisoitumiseen ja vaatii Hekalta toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Näin Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö vastasi 14 kysymykseen aiheesta puhelimitse.

Konsernijaoston kesäkuisessa päätöksessä todetaan, että Hekan keskimääräinen vuokrataso pitäisi olla 40 prosenttia pienempi kuin Helsingin markkinavuokra Tilastokeskuksen mukaan. Miten kommentoitte?

– Se on kaupungin meille asettama tavoite. En tiedä, mistä se tulee. Kaupunki on asettanut meille tällaisen tavoitteen.

Aiemmin kesällä Ylen haastattelussa teiltä kysyttiin, onko olemassa määritelmää sille, kuinka paljon eroa Hekan vuokrissa pitää olla markkinahintaisiin vuokriin. Tuolloin sanoitte, että sellaista ei ole olemassa. Mitä sanotte nyt?

– Se on vain tavoite, mutta meidän vuokramme ovat omakustannevuokria. Toistaiseksi tavoite on saavutettu, mutta en ole varma, saavutetaanko se jatkossa.

Oletteko seurannut sitä, kuinka paljon vuokrat eroavat alueittain eli jäävätkö joillakin alueilla vuokrat paljonkin yli tuon 40 prosentin eron tai onko alueita, joissa ero jää pienemmäksi?

– Emme tee sellaista seurantaa, vaan vertaamme koko keskivuokraa Tilastokeskuksen ilmoittamaan koko Helsingin keskivuokraan.

Sanoitte, että tavoite ei tule enää vuokrankorotusten jälkeen toteutumaan. Mitä voi seurata, jos tavoite ei tule toteutumaan?

– Kaupunki asettaa meille erilaisia tavoitteita, ja me raportoimme niistä kvartaaleittain. Kaikki tavoitteet eivät ole muutenkaan toteutuneet, vaikka toki yritämme päästä tavoitteisiin. Mutta tämä on vähän vaikea asia, koska meillä on omakustannevuokra.

Ovatko suunnitelmat vuokrankorotuksista edenneet kesän aikana?

– Ne ovat tekeillä, ja elokuun alkupuolella korotukset ovat tiedossa kohteittain.

Ovatko kohdekohtaiset vuokrat silloin siis tiedossa?

– Ovat.

Onko olemassa uhka, että kalleimmilla alueilla voi tulla yli 15 prosentin korotuksia, mikä olisi hyvän vuokralaistavan mukainen raja? Vai pidättekö tällaista hyvän vuokralaistavan mukaista rajaa korotuksissa?

– 15 prosentin hyvän vuokralaistavan mukainen raja on sellainen, että siihen ei tarvita mitään perusteita, eli 15 prosenttia voi korottaa vaikka huvikseen. Mutta silloin kun se perustuu toteutuneisiin kustannuksiin, ei sellaista 15 prosentin rajaa ole olemassa.

Eli on mahdollista, että joissakin kohteissa vuokra nousee yli 15 prosenttia. Kuinka todennäköisenä pidätte sitä ja millaisia kohteita ne voisivat olla?

– En osaa vastata tuohon, koska olen ollut neljä viikkoa lomalla, enkä ole osallistunut laskelmien tekemiseen. Me katsomme elokuun alkupuolella tilannetta, ja sitten me tiedämme sen.

Tällä hetkellä on haettavana Kalasataman kohde, jossa keskivuokra on lähes 20 euroa neliöltä. Joissakin asunnoissa se on siis yli 20 euroa. Voiko se nousta siitä vielä?

– En minä siihenkään vielä vastaa, mutta kyllä siinä on valmiiksi ajateltu, että kun se kohde valmistuu loppuvuodesta, ei vuokraan ainakaan isoa korotusta tulisi. En osaa sanoa, kun tämäkin on vielä auki. Kalasatama on kallein alueemme. Se on vielä kalliimpi kuin kantakaupunki ja Jätkäsaari.

Konsernijaoston päätöksessä todetaan myös, että Hekan olisi pitänyt varautua paremmin korkojen normalisoitumiseen ja tehdä taseeseen stressitesti ja että nyt yhtiöltä vaaditaan toimenpiteitä. Mitä sanotte tähän ja mitä toimia aiotte tehdä?

– Niitä on suunnitteilla, ja niistä raportoidaan kaupungille.

Eikö niistäkään voi vielä kertoa?

– Ei.

Onko mahdollista, että kaupunki maksaisi tytäryhtiölleen avustusta kriisitilantessa? Onko tällaista esimerkiksi pyydetty?

– Ei ole pyydetty, eikä kaupunki voi yhdelle omalle yhtiölleen niin tehdä. Tavallaan samassa tilanteessa ovat muutkin vuokrataloyhtiöt. Heillä on samanlaisia paineita. Joka tapauksessa valtiontukisäädökset kieltävät tällaisten kaupungin tukien antamisen.

Hekalla on paljon velkaa, joiden korkokustannusten nousulla vuokrien korotuksia on perusteltu. Paljonko velkaa on?

– En muista tarkkaan, mutta vähän yli kolme miljardia euroa. Se on noin tuhat euroa asuntoneliötä kohden.

Tiedättekö, kuinka suuri osa asukkaistanne saa Kelan asumistukea ja kuinka monelta tuki loppuu, kun asumistukiehtoja kiristetään?

– Emme tiedä. Kyllä Hekan asukkaat ovat kai yksi suurimmista saajista Kojamon ja Saton ohella.

Hekan uudiskohteissa jopa yli 20 euron neliövuokria Hekan asuntojen keskivuokra on ollut 12,60 euroa neliöltä. Kymmenen prosentin korotusten jälkeen keskivuokra olisi 14 euroa. Kyse on siis keskivuokrasta, mutta Hekan vuokrat vaihtelevat alueittain ja kohteittain erittäin paljon. Kalleimmissa kohteissa kantakaupungin alueella ja monessa Hekan uudiskohteessa keskivuokra 16–18 euroa. Korotukset tulevat euroissa laskettuna iskemään juuri kalleimmilla alueilla: mitä korkeampi vuokra, sitä enemmän se nousee euromääräisesti. Sompasaaren uudiskohteessa keskivuokra tulee olemaan 20 euroa, ja kohteen sisällä kalleimmista asunnoista saa pulittaa 22 euroa neliöltä, yksiöstä yli 800 euroa. Vapaarahoitteiset vuokrat ovat Helsingissä tällä hetkellä keskimäärin 22 euroa. Kalleimmalla alueella keskivuokra on lähes 25 euroa, halvimmalla 19 euroa. Hekan vuokra-asunnoissa asuu 92 000 ihmistä.

Videolta voit katsoa, miten yksinhuoltajaäiti ja kolme teinitytärtä asuvat Helsingin kaupungin vuokra-asunnossa. Video on julkaistu alun perin 4.6.2023. Video: Kristiina Lehto / Yle

Jos haluat kertoa miten Hekan vuokrankorotukset vaikuttavat sinuun, voit olla luottamuksellisesti yhteydessä jutun kirjoittajaan sähköpostitse osoitteessa elina.jamsen@yle.fi.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 26. heinäkuuta kello 23:een asti.