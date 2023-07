Selvitimme, saako matkan Rodokselle nyt perua ja millä ehdoilla saa rahat takaisin

Moni harkitsee lähtemistä, jos matka Rodokselle olisi lähipäivinä. Elämä paloalueen ulkopuolella on kuitenkin jatkunut lähes normaalina, eikä matkoja voi peruuttaa kuluitta.

Finnair lentää Rodokselle päivittäin Helsinki-Vantaalta kaksi lentoa, joilla kuljetetaan myös matkapaketin ostaneita matkailjoita. Norwegianilla on Helsinki-Vantaalta tällä viikolla kaksi suoraan lentoa Rodokselle.

Uusia matkapaketteja on kuitenkin myynnissä lähipäiville vain vähän. Tjäreborg myy keskiviikon matkoja kauempana paloalueelta sijaitsevaan Rodoksen kaupunkiin, mutta Aurinkomatkoilta, Apollomatkoilta ja TUI:lta voi ostaa uuden matkapaketin saarelle vasta viikonvaihteen lähdölle. Sen sijaan jo ostetut matkat aiotaan toteuttaa.

Mutta voiko lähipäiviksi varatun Ródoksen matkan peruuttaa, vaikka matkakohde ei olisikaan lähellä paloaluetta?

– Ketään ei toki pakoteta lähtemään, mutta on eri asia saako rahat takaisin. Matkapakettilain mukaan matkanjärjestäjällä ei ole velvollisuutta palauttaa matkan hintaa takaisin, jos matka voidaan järjestää turvallisesti. Tilanne on sama myös, jos matkustaja on ostanut itsenäisesti lennon ja majoituksen erikseen, sanoo Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Sairaus voi olla syy peruuttaa matka

Erilaiset hengityselinsairaudet ja muut sairaudet saattavat olla este matkalle, varsinkin jos kohde on lähellä paloaluetta. Tuolloin korvausta voi hakea matkavakuutuksesta. Korvauksen saaminen edellyttää lääkärintodistusta.

Matkapakettilain mukaan matkustaja voi peruuttaa matkan kohteen vakavien turvallisuusongelmien, kuten luonnonkatastrofien tai sääolosuhteiden takia.

– Tämän ehdon toteutuminen edellyttää, että ulkoministeriö tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista alueelle, sanoo Heli Mäki-Fränti.

Viikonvaihteessa päivitetyn Kreikan matkustustiedotteen mukaan matkailijoita kehotetaan hakeutumaan pois paloalueelta, ja matkanjärjestäjät ovat peruuttaneet matkat paloalueelle.

Muutoin ulkoministeriö pitää matkustamista Kreikkaan turvallisena, eikä Rodos ole tästä poikkeus.

Avaa kuvien katselu Jos matkakohde on paloalueella, matkapaketin voi muuttaa tai peruuttaa. Rodoksen kaupunkiin sen sijaan matkoja järjestetään normaalisti. Kuva: Maija Hurme / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Et voi peruuttaa kuluitta matkapakettia Rodoksen kaupunkiin

Muutoin keinot peruuttaa matka kuluitta ovat vähissä, varsinkin jos matka suuntautuu saaren pohjoisosiin. Jo Rodoksen kaupunkiin suuntautuvilla matkoilla normaalit matkaehdot ovat voimassa, eikä matkaa voi peruuttaa kuluitta.

– Jos ulkoministeriön suositusta välttää matkustamista ei ole, kuluttajan voi olla vaikea saada läpi vaatimusta matkan kuluttomasta peruuttamista, sanoo ryhmäpäällikkö Annina Huolman Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Rodoksen saari on kooltaan 1 401 neliökilometriä, ja palo riehuu saaren keskiosassa. Muualla saaressa elämä on jatkunut varsin normaalisti lukuunottamatta säännöllisiä sähkökatkoksia, jotka eivät kuitenkaan johdu metsäpaloista.

Vaihtoehto lähipäivien Rodoksen-matkalle voi olla matkakohteen vaihtaminen tai matkan siirtäminen.

Osa suuremmista matkanjärjestäjistä, kuten Aurinkomatkat, tarjoaa tämän viikon matkan varanneille mahdollisuuden siirtää matkan myöhempään ajankohtaan tai vaihtaa jopa kohdetta.

– Päätös täytyy kuitenkin tehdä jo alkuviikosta, joten kuluttajien on toimittava nopeasti, sanoo Aurinkomatkojen viestintäpäällikkö Mari Kanerva.

Myös Apollomatkat ja Tjäreborg tarjoavat mahdollisuutta muuttaa tai peruuttaa matka, jos kohde olisi sijainnut paloalueella.

Lindoksen matkat on peruutettu palon takia

Aurinkomatkat päätti maanantaina keskeyttää Ródoksen saaren eteläosaan Lindokseen suuntautuvat matkat. Matkat on peruutettu kokonaan Lindokseen elokuun loppuun asti, eikä uusia matkoja myydä toistaiseksi syys- ja lokakuulle.

– Aurinkomatkat arvioi myöhemmin, voidaanko palojen takia matkoja tänä syksynä toteuttaa kaupunkiin lainkaan, sanoo Mari Kanerva.

Jos näihin matkoihin tulisi muutoksia, matkanjärjestäjä on suoraan yhteydessä asiakkaisiin. Matkan varanneille palautetaan jo maksettu hinta takaisin.

